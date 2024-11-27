https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/slovakya-basbakani-fico-putinin-davetini-kabul-etti-moskovadaki-zafer-bayrami-kutlamalarina-1090885389.html

Slovakya Başbakanı Fico, Putin’in davetini kabul etti: Moskova’daki Zafer Bayramı kutlamalarına katılacak

Slovakya Başbakanı Fico, Putin’in davetini kabul etti: Moskova’daki Zafer Bayramı kutlamalarına katılacak

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fitzo, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 80. yıldönümünde Moskova'da düzenlenecek kutlama etkinliklerine... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T14:31+0300

2024-11-27T14:31+0300

2024-11-27T14:33+0300

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rusya

vladimir putin

sovyetler birliği

kızıl ordu

9 mayıs zafer bayramı

aleksandar vucic

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Slovakya Başbakanı Robert Fitzo, sosyal medya paylaşımında, 9 Mayıs 2025 tarihinde Moskova'da düzenlenecek, faşizme karşı kazanılan zaferin resmi kutlama etkinliğine katılmaya özel bir ilgi duydığunu belirterek şunu dedi: Kızıl Ordu ve eski Sovyetler Birliği halklarının, 2. Dünya Savaşı'nda faşizmin yenilgiye uğratılmasına ve zafere ulaşılmasına en büyük katkıyı sağladığını kaydeden Fico, “Slovakya Cumhuriyeti vatandaşları, topraklarımızın 1944-1945 yıllarında Kızıl Ordu tarafından kurtarılmasıyla ilgili tüm anma törenlerine saygı ve onurla yaklaşıyor ve SSCB'nin Slovak Ulusal Ayaklanmasına sağladığı yardım için minnettar” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Fico, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile 9 Mayıs'ı kutlamak üzere Moskova'ya birlikte gitme konusunda anlaştıklarını söylemişti. Slovak Başbakan, Moskova'daki Zafer Günü törenine katılma kararı nedeniyle diğer Avrupalı liderlerden gelecek eleştirilerden korkmadığını kaydetmişti.

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Sputnik Türkiye

slovakya, robert fico, rusya, vladimir putin, sovyetler birliği, kızıl ordu, 9 mayıs zafer bayramı, aleksandar vucic