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Slovakya Başbakanı Fico, Putin’in davetini kabul etti: Moskova’daki Zafer Bayramı kutlamalarına katılacak
Slovakya Başbakanı Fico, Putin’in davetini kabul etti: Moskova’daki Zafer Bayramı kutlamalarına katılacak
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fitzo, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 80. yıldönümünde Moskova'da düzenlenecek kutlama etkinliklerine... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
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robert fico
rusya
vladimir putin
sovyetler birliği
kızıl ordu
9 mayıs zafer bayramı
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Slovakya Başbakanı Robert Fitzo, sosyal medya paylaşımında, 9 Mayıs 2025 tarihinde Moskova'da düzenlenecek, faşizme karşı kazanılan zaferin resmi kutlama etkinliğine katılmaya özel bir ilgi duydığunu belirterek şunu dedi: Kızıl Ordu ve eski Sovyetler Birliği halklarının, 2. Dünya Savaşı'nda faşizmin yenilgiye uğratılmasına ve zafere ulaşılmasına en büyük katkıyı sağladığını kaydeden Fico, “Slovakya Cumhuriyeti vatandaşları, topraklarımızın 1944-1945 yıllarında Kızıl Ordu tarafından kurtarılmasıyla ilgili tüm anma törenlerine saygı ve onurla yaklaşıyor ve SSCB'nin Slovak Ulusal Ayaklanmasına sağladığı yardım için minnettar” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Fico, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile 9 Mayıs'ı kutlamak üzere Moskova'ya birlikte gitme konusunda anlaştıklarını söylemişti. Slovak Başbakan, Moskova'daki Zafer Günü törenine katılma kararı nedeniyle diğer Avrupalı liderlerden gelecek eleştirilerden korkmadığını kaydetmişti.
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slovakya, robert fico, rusya, vladimir putin, sovyetler birliği, kızıl ordu, 9 mayıs zafer bayramı, aleksandar vucic
slovakya, robert fico, rusya, vladimir putin, sovyetler birliği, kızıl ordu, 9 mayıs zafer bayramı, aleksandar vucic

Slovakya Başbakanı Fico, Putin’in davetini kabul etti: Moskova’daki Zafer Bayramı kutlamalarına katılacak

14:31 27.11.2024 (güncellendi: 14:33 27.11.2024)
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidin9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreni
9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© Sputnik / Sergey Guneev
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Slovakya Başbakanı Robert Fitzo, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin 80. yıldönümünde Moskova'da düzenlenecek kutlama etkinliklerine katılacağını belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fitzo, sosyal medya paylaşımında, 9 Mayıs 2025 tarihinde Moskova'da düzenlenecek, faşizme karşı kazanılan zaferin resmi kutlama etkinliğine katılmaya özel bir ilgi duydığunu belirterek şunu dedi:
Bu nedenle Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu önemli kutlamalara katılmam için yaptığı resmi daveti kabul etmekten memnuniyet duyuyorum.
Kızıl Ordu ve eski Sovyetler Birliği halklarının, 2. Dünya Savaşı'nda faşizmin yenilgiye uğratılmasına ve zafere ulaşılmasına en büyük katkıyı sağladığını kaydeden Fico, “Slovakya Cumhuriyeti vatandaşları, topraklarımızın 1944-1945 yıllarında Kızıl Ordu tarafından kurtarılmasıyla ilgili tüm anma törenlerine saygı ve onurla yaklaşıyor ve SSCB'nin Slovak Ulusal Ayaklanmasına sağladığı yardım için minnettar” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Slovak Hükümeti faşizme karşı mücadelenin mirasına, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili tarihi gerçeklere ve Kızıl Ordu'nun bu savaşta oynadığı role değer veriyor. Bu nedenle Slovak Hükümeti 2025 yılında bir dizi etkinlik düzenleyecek olup, bunlardan en önemlisi Mayıs ayında faşizme karşı kazanılan zaferin anılması olacak.
Daha önce Fico, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile 9 Mayıs'ı kutlamak üzere Moskova'ya birlikte gitme konusunda anlaştıklarını söylemişti. Slovak Başbakan, Moskova'daki Zafer Günü törenine katılma kararı nedeniyle diğer Avrupalı liderlerden gelecek eleştirilerden korkmadığını kaydetmişti.
Ermenistan - protesto - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
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