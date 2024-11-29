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Erdoğan'da dizi eleştirisi: Mütedeyyin kesim bağnaz, cahil, seküler kesim ahlaki zafiyet içindeymiş gibi gösteriliyor
Erdoğan'da dizi eleştirisi: Mütedeyyin kesim bağnaz, cahil, seküler kesim ahlaki zafiyet içindeymiş gibi gösteriliyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde dizi film konusunda yaptığı eleştirilerini sürdürdü ve "Halkımızın mütedeyyin kesimleri bağnaz, cahil, kaba, çirkin... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan televizyonda yayınlanan dizi ve filmleri içerikleri konusunda uyardı. Erdoğan "Halkımızın mütedeyyin kesimleri bağnaz, cahil, kaba, çirkin gösteriliyor, seküler vatandaşlarımız ise ahlaki zafiyet içindeymiş gibi gösteriliyor" dedi.Erdoğan TRT World Forum'da konuştu:Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında Birleşmiş Milletler konusunda değerlendirmeler yaptı:'Siyonistlerin dili ağzı olma'Erdoğan'ın konuşması esnasında salondan bir başka kişinin seslendiği duyuldu.Erdoğan konuşmasını kesti ve "Siyonistlerin dili ağzı olma. Burayı ne kadar provoke etmeye çalışırsanız çalışın başaramazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor ama siz hala anlayamamışsınız" dedi.Erdoğan'dan dizi ve film eleştirisiErdoğan: Aile kötülük kaynağı gibi gösteriliyor
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Erdoğan'da dizi eleştirisi: Mütedeyyin kesim bağnaz, cahil, seküler kesim ahlaki zafiyet içindeymiş gibi gösteriliyor

15:33 29.11.2024 (güncellendi: 15:52 29.11.2024)
© AAKabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde dizi film konusunda yaptığı eleştirilerini sürdürdü ve "Halkımızın mütedeyyin kesimleri bağnaz, cahil, kaba, çirkin gösteriliyor, seküler vatandaşlarımız ise ahlaki zafiyet içindeymiş gibi gösteriliyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan televizyonda yayınlanan dizi ve filmleri içerikleri konusunda uyardı. Erdoğan "Halkımızın mütedeyyin kesimleri bağnaz, cahil, kaba, çirkin gösteriliyor, seküler vatandaşlarımız ise ahlaki zafiyet içindeymiş gibi gösteriliyor" dedi.

Erdoğan TRT World Forum'da konuştu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında Birleşmiş Milletler konusunda değerlendirmeler yaptı:
Her kriz aynı zamanda bir imkandır adalet açılan bir fırsat penceresidir. Layıkıyla değerlendirebilen için her kriz yeni bir başlangıcın öncüsü olma potansiyeline sahiptir.
(Birleşmiş Milletler) Süratle değişim gerekiyor. 5 daimi üye, 15 geçici üye... Olmaz. Bu şekilde bu dünya yönetilemez

'Siyonistlerin dili ağzı olma'

Erdoğan'ın konuşması esnasında salondan bir başka kişinin seslendiği duyuldu.
Erdoğan konuşmasını kesti ve "Siyonistlerin dili ağzı olma. Burayı ne kadar provoke etmeye çalışırsanız çalışın başaramazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor ama siz hala anlayamamışsınız" dedi.

Erdoğan'dan dizi ve film eleştirisi

TRT yapımı diziler 110'dan fazla ülkede yayınlanıyor. Tamamen izlenme kaygısıyla çekilen diziler filmler kültürümüze hiçbir fayda sağlamıyor. Hatta sırf reyting için kadına şiddet olmak üzere şiddetin meşrulaştırıldığını, sapkın ilişkilerin normalleştirildiğini görüyoruz. Halkımızın mütedeyyin kesimleri bağnaz, cahil, kaba, çirkin gösteriliyor, seküler vatandaşlarımız ise ahlaki zafiyet içindeymiş gibi gösteriliyor.

Erdoğan: Aile kötülük kaynağı gibi gösteriliyor

(Diziler)İstisnai örnekler üzerinden tüm aile yapımız hedefe konulmakta, toplumun temel direği olan aile adeta kötülüklerin kaynağı olarak yansıtılmaktadır. LGBT denilen aile düşmanlığı yapıya karşıyız
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