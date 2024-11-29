https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/erdogan-layikiyla-degerlendirebilen-icin-her-kriz-yeni-bir-baslangicin-oncusudur-1090978970.html

Erdoğan'da dizi eleştirisi: Mütedeyyin kesim bağnaz, cahil, seküler kesim ahlaki zafiyet içindeymiş gibi gösteriliyor

Erdoğan'da dizi eleştirisi: Mütedeyyin kesim bağnaz, cahil, seküler kesim ahlaki zafiyet içindeymiş gibi gösteriliyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde dizi film konusunda yaptığı eleştirilerini sürdürdü ve "Halkımızın mütedeyyin kesimleri bağnaz, cahil, kaba, çirkin... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T15:33+0300

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türkiye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan televizyonda yayınlanan dizi ve filmleri içerikleri konusunda uyardı. Erdoğan "Halkımızın mütedeyyin kesimleri bağnaz, cahil, kaba, çirkin gösteriliyor, seküler vatandaşlarımız ise ahlaki zafiyet içindeymiş gibi gösteriliyor" dedi.Erdoğan TRT World Forum'da konuştu:Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında Birleşmiş Milletler konusunda değerlendirmeler yaptı:'Siyonistlerin dili ağzı olma'Erdoğan'ın konuşması esnasında salondan bir başka kişinin seslendiği duyuldu.Erdoğan konuşmasını kesti ve "Siyonistlerin dili ağzı olma. Burayı ne kadar provoke etmeye çalışırsanız çalışın başaramazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor ama siz hala anlayamamışsınız" dedi.Erdoğan'dan dizi ve film eleştirisiErdoğan: Aile kötülük kaynağı gibi gösteriliyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/rtukten-program-durdurma-cezasi-arka-sokaklarin-da-arasinda-oldugu-4-dizi-ceza-aldi-1090889804.html

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