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RTÜK'ten program durdurma cezası: Arka Sokaklar'ın da arasında olduğu 4 dizi ceza aldı
RTÜK'ten program durdurma cezası: Arka Sokaklar'ın da arasında olduğu 4 dizi ceza aldı
Sputnik Türkiye
RTÜK, Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, Now'da yayınlanan Yabani, Show TV'de yayınlanan DEHA ve Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizilerine program... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T15:49+0300
2024-11-27T16:42+0300
türkiye
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ceza
arka sokaklar
arka sokaklar
dizi
televizyon
acun ılıcalı
tv8
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncılık ilkelerini ihlal eden TV programları, diziler ve yasa dışı bahis reklamları nedeniyle çeşitli televizyon kanallarına üst sınırdan idari para cezaları verdi.RTÜK'te masadaki ilk rapor: Arka Sokaklar dizisiRTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul yoğun bir izleme gündemiyle toplandı. Masadaki ilk rapor Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi oldu.Arka Sokaklar neden ceza aldı?Toplantıda dizi sahnelerinde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı, dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunduğu şeklindeki görüntüler yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu. Arka Sokaklar dizisi kaldırıldı mı?Yayınlanan sahnelerle toplumda dini değerlerin suiistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getirilirken, Kanal D'ye üst sınırdan idari para cezası ve yayın durdurma yaptırımı uygulandı.TV 8'e yasa dışı bahis reklamı cezasıRTÜK, haftalık olağan toplantısında reklam süresi kurallarına uymayan TV 8'e de yaptırım uyguladı. Ardından toplumda pek çok olumsuzluğun kaynağı olan yasa dışı bahis reklamları ve özendirici görüntüler RTÜK'ün gündemine girdi. Acun Ilıcalı ne ceza aldı?Karadağ-Türkiye maçındaki ve Lille-Fenerbahçe müsabakasındaki yasa dışı bahis reklamları nedeniyle TV 8 ve EXXEN'in sahibi Acun Ilıcalı'ya ceza verildi. Hem milli maç hem de Lille-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçındaki yasa dışı bahis reklamları sebebiyle TV8 ve EXXEN'e üst sınırdan para cezası uygulandı.S Sport ne ceza aldı?S SPORT + kanalı da yasa dışı bahis reklamlarından ceza aldı. S SPORT +'nın Leganes-Real Madrid futbol karşılaşmasında 6112 sayılı Kanun'da yer alan “Yayın hizmetleri, alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz" ilkesini ihlal ettiğinden yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.RTÜK hangi dizilere ceza verdi?Şiddet içeren, milli ve manevi değerlere saygısızlık yapılan dizilere de ceza verildi. STAR TV'nin “Sahipsizler”, NOW'ın “Yabani” isimli dizileri ile SHOW'un “Deha” dizisi kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.RTÜK'ten programlara cezaSZC'nün “Arena” programı, Halk TV'nin “Rota”, TELE 1'de yayınlanan “Sabah Pusulası” ile FLASH Haber'in “Ana Haber Bülteni” ve “Başkent'te Gündem” programı tarafsızlık ve doğruluk ilkelerini esas almadıkları gerekçesiyle gündeme alındı. Arena programında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkındaki iddialar yaptırımın gerekçesi oldu. Konu hakkında hukuki soruşturma başlatılmışken ve söz konusu iddialar hem kaynağından hem de devletin dezenformasyon mekanizmaları tarafından yalanlanmışken sergilenen habercilik tutumu nedeniyle Sözcü TV hakkında yaptırım kararı verildi. Halk TV yayınında ise tarafsızlık ilkesi bir kenara bırakılarak siyasi iktidar aleyhinde propaganda yürütülmesi, iktidar ortağı MHP'nin liderine ve yönetimine yönelik gerçek dışı iddialar nedeniyle kanala müeyyide uygulandı. Üst Kurul, söz konusu yayıncılar hakkında üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı verdi.RTÜK, son toplantısında yaptığı kural ihlali nedeniyle Kanal Ege hakkında da idari para cezası kararı aldı.Ebubekir Şahin'den ceza açıklamasıKonuya ilişkin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haftalık olağan toplantımızda yasa dışı bahis reklamı yayınlayan televizyonlar dahil geniş bir yelpazede ağır yaptırım kararları verdik. Sorunlara müeyyidelerle neşter atmaktan yana olmamakla birlikte yayıncılık ilkelerini harfiyen uygulatmak görevimizdir. Sorumlu yayıncılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/erdogan-dizilerde-dini-degerlerimiz-hedef-aliniyor-sarikli-basortulu-vatandaslarimiza-itibar-1090843522.html
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RTÜK'ten program durdurma cezası: Arka Sokaklar'ın da arasında olduğu 4 dizi ceza aldı

15:49 27.11.2024 (güncellendi: 16:42 27.11.2024)
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RTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
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RTÜK, Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, Now'da yayınlanan Yabani, Show TV'de yayınlanan DEHA ve Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizilerine program durdurma cezası verdi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncılık ilkelerini ihlal eden TV programları, diziler ve yasa dışı bahis reklamları nedeniyle çeşitli televizyon kanallarına üst sınırdan idari para cezaları verdi.

RTÜK'te masadaki ilk rapor: Arka Sokaklar dizisi

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul yoğun bir izleme gündemiyle toplandı. Masadaki ilk rapor Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi oldu.

Arka Sokaklar neden ceza aldı?

Toplantıda dizi sahnelerinde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı, dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunduğu şeklindeki görüntüler yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu.

Arka Sokaklar dizisi kaldırıldı mı?

Yayınlanan sahnelerle toplumda dini değerlerin suiistimal edilmesine yol açıldığına kanaat getirilirken, Kanal D'ye üst sınırdan idari para cezası ve yayın durdurma yaptırımı uygulandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi salonunda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
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Erdoğan: Dizilerde dini değerlerimiz hedef alınıyor, sarıklı, başörtülü vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor
Dün, 15:10

TV 8'e yasa dışı bahis reklamı cezası

RTÜK, haftalık olağan toplantısında reklam süresi kurallarına uymayan TV 8'e de yaptırım uyguladı. Ardından toplumda pek çok olumsuzluğun kaynağı olan yasa dışı bahis reklamları ve özendirici görüntüler RTÜK'ün gündemine girdi.

Acun Ilıcalı ne ceza aldı?

Karadağ-Türkiye maçındaki ve Lille-Fenerbahçe müsabakasındaki yasa dışı bahis reklamları nedeniyle TV 8 ve EXXEN'in sahibi Acun Ilıcalı'ya ceza verildi. Hem milli maç hem de Lille-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu maçındaki yasa dışı bahis reklamları sebebiyle TV8 ve EXXEN'e üst sınırdan para cezası uygulandı.

S Sport ne ceza aldı?

S SPORT + kanalı da yasa dışı bahis reklamlarından ceza aldı. S SPORT +'nın Leganes-Real Madrid futbol karşılaşmasında 6112 sayılı Kanun'da yer alan “Yayın hizmetleri, alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz" ilkesini ihlal ettiğinden yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

RTÜK hangi dizilere ceza verdi?

Şiddet içeren, milli ve manevi değerlere saygısızlık yapılan dizilere de ceza verildi. STAR TV'nin “Sahipsizler”, NOW'ın “Yabani” isimli dizileri ile SHOW'un “Deha” dizisi kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü.
Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.

RTÜK'ten programlara ceza

SZC'nün “Arena” programı, Halk TV'nin “Rota”, TELE 1'de yayınlanan “Sabah Pusulası” ile FLASH Haber'in “Ana Haber Bülteni” ve “Başkent'te Gündem” programı tarafsızlık ve doğruluk ilkelerini esas almadıkları gerekçesiyle gündeme alındı. Arena programında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hakkındaki iddialar yaptırımın gerekçesi oldu. Konu hakkında hukuki soruşturma başlatılmışken ve söz konusu iddialar hem kaynağından hem de devletin dezenformasyon mekanizmaları tarafından yalanlanmışken sergilenen habercilik tutumu nedeniyle Sözcü TV hakkında yaptırım kararı verildi. Halk TV yayınında ise tarafsızlık ilkesi bir kenara bırakılarak siyasi iktidar aleyhinde propaganda yürütülmesi, iktidar ortağı MHP'nin liderine ve yönetimine yönelik gerçek dışı iddialar nedeniyle kanala müeyyide uygulandı. Üst Kurul, söz konusu yayıncılar hakkında üst sınırdan idari para cezası yaptırımı kararı verdi.
RTÜK, son toplantısında yaptığı kural ihlali nedeniyle Kanal Ege hakkında da idari para cezası kararı aldı.

Ebubekir Şahin'den ceza açıklaması

Konuya ilişkin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haftalık olağan toplantımızda yasa dışı bahis reklamı yayınlayan televizyonlar dahil geniş bir yelpazede ağır yaptırım kararları verdik. Sorunlara müeyyidelerle neşter atmaktan yana olmamakla birlikte yayıncılık ilkelerini harfiyen uygulatmak görevimizdir. Sorumlu yayıncılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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