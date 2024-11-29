https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/doganspor-55-yasindaki-kaleci-ile-sozlesme-imzaladi-1090992225.html

Doğanspor 55 yaşındaki kaleci ile sözleşme imzaladı

Doğanspor 55 yaşındaki kaleci ile sözleşme imzaladı

Sputnik Türkiye

Türkiye 1.Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Doğanspor 55 yaşındaki kaleci Hüseyin Gökdemir ile sözleşme imzaladı. Uzun yıllar profesyonel... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

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Doğanspor, 1.Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk için 55 yaşındaki Hüseyin Gökdemir ile anlaşma yaptı.2003 yılında kaleciliği bırakan 55 yaşındaki Hüseyin Gökdemir, 1.Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Doğanspor takımıyla sözleşme imzaladı. Tecrübeli eldiven 2024-2025 sezonunda Doğanspor kalesini korumaya başladı. Yalovaspor'un eski yöneticisi olan Hüseyin Gökdemir geçmişte Mudanyaspor, Bandırmaspor, Pendikspor, Gönenspor, Çorluspor, Mudanyaspor ve Edremit Belediyespor gibi takımlarda kalecilik yaptı. Basın mensuplarına konuşan deneyimli kaleci Hüseyin Gökdemir ''Çok heyecanlıyım. Antrenörlük yıllarından sonra yeniden lisansımızı çıkardık. Doğanspor'da son 4 maçta elimizden geleni yapacağız'' dedi.

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