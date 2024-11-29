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Doğanspor 55 yaşındaki kaleci ile sözleşme imzaladı
Doğanspor 55 yaşındaki kaleci ile sözleşme imzaladı
Sputnik Türkiye
Türkiye 1.Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Doğanspor 55 yaşındaki kaleci Hüseyin Gökdemir ile sözleşme imzaladı. Uzun yıllar profesyonel... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
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Doğanspor, 1.Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk için 55 yaşındaki Hüseyin Gökdemir ile anlaşma yaptı.2003 yılında kaleciliği bırakan 55 yaşındaki Hüseyin Gökdemir, 1.Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Doğanspor takımıyla sözleşme imzaladı. Tecrübeli eldiven 2024-2025 sezonunda Doğanspor kalesini korumaya başladı. Yalovaspor'un eski yöneticisi olan Hüseyin Gökdemir geçmişte Mudanyaspor, Bandırmaspor, Pendikspor, Gönenspor, Çorluspor, Mudanyaspor ve Edremit Belediyespor gibi takımlarda kalecilik yaptı. Basın mensuplarına konuşan deneyimli kaleci Hüseyin Gökdemir ''Çok heyecanlıyım. Antrenörlük yıllarından sonra yeniden lisansımızı çıkardık. Doğanspor'da son 4 maçta elimizden geleni yapacağız'' dedi.
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kaleci, amatör lig, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, futbol maçı, sözleşme, yaşlı, emekli, emekli maaşı
kaleci, amatör lig, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, futbol maçı, sözleşme, yaşlı, emekli, emekli maaşı

Doğanspor 55 yaşındaki kaleci ile sözleşme imzaladı

23:26 29.11.2024 (güncellendi: 23:27 29.11.2024)
© İHA / RÜMEYSA ŞAHİN-AW339707Hüseyin Gökdemir
Hüseyin Gökdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© İHA / RÜMEYSA ŞAHİN-AW339707
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Türkiye 1.Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Doğanspor 55 yaşındaki kaleci Hüseyin Gökdemir ile sözleşme imzaladı. Uzun yıllar profesyonel kalecilik yapan Hüseyin Gökdemir 2003 yılında bıraktığı futbola yıllar sonra kaleci olarak tekrar döndü.
Doğanspor, 1.Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk için 55 yaşındaki Hüseyin Gökdemir ile anlaşma yaptı.
2003 yılında kaleciliği bırakan 55 yaşındaki Hüseyin Gökdemir, 1.Amatör Küme B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Doğanspor takımıyla sözleşme imzaladı. Tecrübeli eldiven 2024-2025 sezonunda Doğanspor kalesini korumaya başladı.
Yalovaspor'un eski yöneticisi olan Hüseyin Gökdemir geçmişte Mudanyaspor, Bandırmaspor, Pendikspor, Gönenspor, Çorluspor, Mudanyaspor ve Edremit Belediyespor gibi takımlarda kalecilik yaptı. Basın mensuplarına konuşan deneyimli kaleci Hüseyin Gökdemir ''Çok heyecanlıyım. Antrenörlük yıllarından sonra yeniden lisansımızı çıkardık. Doğanspor'da son 4 maçta elimizden geleni yapacağız'' dedi.
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