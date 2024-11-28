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Galatasaray'ın yıldızı futbolu bırakacağını açıkladı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bırakacağını açıkladı
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda takımı AZ Alkmaar ile karşılaşan Galatasaray'da tecrübeli orta saha oyuncusu Dries Mertens basın açıklamasında bulundu. Sarı... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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Avrupa Ligi 5. hafta müsabakalarında AZ Alkmaar ile mücadele eden Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens futbolu bırakacağını açıkladı.Hollanda takımı AZ Alkmaar deplasmanına giden Galatasaray maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Mertens, Hollanda basınının ''Hollanda futboluna geri dönecek misin?'' sorusuna cevap verdi. Belçikalı oyuncu Dries Mertens ''Hayır son kulübüm Galatasaray. Artık yaşlandığımı hissediyorum'' açıklamasında bulundu. Sezon sonu sarı kırmızılı takımla sözleşmesi sona erecek olan 37 yaşındaki yıldız bu açıklamasıyla futbolu bırakacağını belirtti.Galatasaray'da 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası kazanan Dries Mertens bu sezon 12 maçta 3 gol 4 asist yaptı. Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 1 gol 3 asist kaydetti.
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galatasaray, dries mertens, hollanda, futbol, futbol maçı, belçika, maç, tarihi maç, okan buruk

Galatasaray'ın yıldızı futbolu bırakacağını açıkladı

22:33 28.11.2024 (güncellendi: 22:38 28.11.2024)
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇINGalatasaray’ın anlaşmaya vardığı Belçikalı Dries Mertens ve Uruguaylı Lucas Torreira, İstanbul’a geldi. Uçağın geç saatlerde inmesine rağmen yüzlerce taraftar, havalimanına gelerek sevgi gösterisinde bulundu.
Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Belçikalı Dries Mertens ve Uruguaylı Lucas Torreira, İstanbul’a geldi. Uçağın geç saatlerde inmesine rağmen yüzlerce taraftar, havalimanına gelerek sevgi gösterisinde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© İHA / İSMAİL YASİN AKÇIN
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UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda takımı AZ Alkmaar ile karşılaşan Galatasaray'da tecrübeli orta saha oyuncusu Dries Mertens basın açıklamasında bulundu. Sarı kırmızılı takımda sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Belçikalı futbolcu kariyerindeki son kulübün Galatasaray olduğunu açıkladı.
Avrupa Ligi 5. hafta müsabakalarında AZ Alkmaar ile mücadele eden Galatasaray'ın 37 yaşındaki yıldızı Dries Mertens futbolu bırakacağını açıkladı.
Hollanda takımı AZ Alkmaar deplasmanına giden Galatasaray maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Mertens, Hollanda basınının ''Hollanda futboluna geri dönecek misin?'' sorusuna cevap verdi. Belçikalı oyuncu Dries Mertens ''Hayır son kulübüm Galatasaray. Artık yaşlandığımı hissediyorum'' açıklamasında bulundu. Sezon sonu sarı kırmızılı takımla sözleşmesi sona erecek olan 37 yaşındaki yıldız bu açıklamasıyla futbolu bırakacağını belirtti.
Galatasaray'da 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası kazanan Dries Mertens bu sezon 12 maçta 3 gol 4 asist yaptı. Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 1 gol 3 asist kaydetti.
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