https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/dunyada-altin-talebi-rekor-kirdi-ilk-kez-100-milyar-dolari-asti-1089834394.html
Dünyada altın talebi rekor kırdı: İlk kez 100 milyar doları aştı
Dünyada altın talebi rekor kırdı: İlk kez 100 milyar doları aştı
Sputnik Türkiye
Küresel altın talebi bu yılın üçüncü çeyreğinde rekor kırdı. Yıllık bazda da yüzde 35 artarak ilk kez 100 milyar doları aştı. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T11:01+0300
2024-10-30T11:01+0300
2024-10-30T11:30+0300
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dünya altın konseyi
talep
fiyat
rekor
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Dünya Altın Konseyi, Altın Talep Eğilimleri raporunu açıkladı. Rapora göre küresel altın talebi yılın üçüncü çeyreğinde bin 313 ton oldu. Yıllık altın talebi yüzde 5 artarak rekor kırdı.Fiyatlara da yansıdıAltın talebindeki güçlü büyüme fiyatlara da yansırken, bu dönemdeki talebin değeri yıllık bazda yüzde 35 artarak ilk kez 100 milyar doları aştı. Yılın üçüncü çeyreğinde altın fiyatlarında üst üste rekorlar görüldü. Bu dönemde ortalama fiyat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 yüksek seyretti ve ortalama ons fiyat bu dönemde 2 bin 474 dolar oldu.Altına dayalı borsa yatırım fonları, talepteki büyümenin ana itici güçlerinden biri olarak öne çıktı ve yatırımcıların güvenli liman olarak nitelendirdiği altının piyasadaki konumu güçlendi. Öte yandan, külçe ve madeni para yatırımı üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 9 geriledi. Altın mücevher talebi de Hindistan'daki güçlü büyümeye rağmen yıllık bazda yüzde 12 azaldı.Merkez bankalarının alım hızı yavaşladıMerkez bankalarının altın alım hızı üçüncü çeyrekte yavaşlama göstererek 186 ton seviyesinde seyretti. Yapay zeka ve teknoloji de altın kullanımını desteklemeye devam etti. Bu dönemde teknolojide altın kullanımı yıllık bazda yüzde 7 arttı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/altinda-cifte-rekor-ons-altin-tarihi-seviyelerde-gram-altin-3-bin-70-liranin-uzerine-1089831263.html
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altın, dünya altın konseyi, talep, fiyat, rekor
altın, dünya altın konseyi, talep, fiyat, rekor
Dünyada altın talebi rekor kırdı: İlk kez 100 milyar doları aştı
11:01 30.10.2024 (güncellendi: 11:30 30.10.2024)
Küresel altın talebi bu yılın üçüncü çeyreğinde rekor kırdı. Yıllık bazda da yüzde 35 artarak ilk kez 100 milyar doları aştı.
Dünya Altın Konseyi, Altın Talep Eğilimleri raporunu açıkladı. Rapora göre küresel altın talebi yılın üçüncü çeyreğinde bin 313 ton oldu. Yıllık altın talebi yüzde 5 artarak rekor kırdı.
Altın talebindeki güçlü büyüme fiyatlara da yansırken, bu dönemdeki talebin değeri yıllık bazda yüzde 35 artarak ilk kez 100 milyar doları aştı. Yılın üçüncü çeyreğinde altın fiyatlarında üst üste rekorlar görüldü. Bu dönemde ortalama fiyat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 yüksek seyretti ve ortalama ons fiyat bu dönemde 2 bin 474 dolar oldu.
Altına dayalı borsa yatırım fonları, talepteki büyümenin ana itici güçlerinden biri olarak öne çıktı ve yatırımcıların güvenli liman olarak nitelendirdiği altının piyasadaki konumu güçlendi. Öte yandan, külçe ve madeni para yatırımı üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 9 geriledi. Altın mücevher talebi de Hindistan'daki güçlü büyümeye rağmen yıllık bazda yüzde 12 azaldı.
Merkez bankalarının alım hızı yavaşladı
Merkez bankalarının altın alım hızı üçüncü çeyrekte yavaşlama göstererek 186 ton seviyesinde seyretti. Yapay zeka ve teknoloji de altın kullanımını desteklemeye devam etti. Bu dönemde teknolojide altın kullanımı yıllık bazda yüzde 7 arttı.