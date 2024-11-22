https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/borrell-putin-ve-trump-muzakere-masasina-oturacak-zelenskiyin-kabul-etmeyecegi-bir-karar-cikacak-1090713708.html

Borrell: Putin ve Trump müzakere masasına oturacak, Zelenskiy'in kabul etmeyeceği bir karar çıkacak

Borrell: Putin ve Trump müzakere masasına oturacak, Zelenskiy'in kabul etmeyeceği bir karar çıkacak

Sputnik Türkiye

Trump'ın göreve geldikten sonra Putin'le masaya oturacağının aşikar olduğunu kaydeden Borrell, Ukrayna'yı ele alacak liderlerin Zelenskiy'in kabul etmeyeceği... 22.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-22T17:23+0300

2024-11-22T17:23+0300

2024-11-22T17:23+0300

ukrayna krizi

ab dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilciliği

josep borrell

ab

avrupa

ukrayna

rusya

vladimir zelenskiy

vladimir putin

donald trump

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna konusunu ele almak üzere müzakere masasına oturacaklarının aşikar olduğunu söyledi.İspanyol basınına demeç veren Borrell, "Her şey, Trump ve Putin'in müzakere masasına oturacağına ve menüde Ukrayna'nın bulunacağına işaret ediyor. Kısa süre önce Ukrayna'daydım ve Devlet Başkanı Zelenskiy'le bu ihtimali konuştu. O da, ABD ve Rusya tarafından hazırlanan kararın kendisinin kabul etmeyeceği bir karar olacağını anlıyor" dedi.Avrupa ülkelerinin çoğunluğunun hep bir ağızdan olmasa da Kiev'e yardımı sürdürmeye hazır olduğunu aktaran Borrell, AB Yüksek Temsilcisi olarak Kiev'e Rusya'nın derinliklerini vurma izni verilmesini her zaman desteklediğini de kaydetti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, daha önce yaptığı açıklamalarda, Trump'ın Rusya'nın kaygılarını dinleme ve özel askeri harekatın nedenlerini anlama konusunda istekli olması halinde, bunun iki ülke arasında barışçıl diyaloğun temelini oluşturabileceğini söylemişti.Trump daha önce Ukrayna'daki ihtilafın müzakere yoluyla çözüme kavuşturulabileceğine dair söz vermiş ve çatışmayı bir gün içinde çözebileceğini defalarca dile getirmişti. Rus tarafı, bunun 24 saat içinde çözülebilecek kadar basit bir sorun olmadığını vurgulamıştı.

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