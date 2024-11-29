https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/besiktasin-yeni-yonetim-kurulu-baskani-huseyin-yucel-oldu-1090990688.html

Beşiktaş'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel oldu

Beşiktaş'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel oldu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat’ın istifası kabul edilerek yeni Yönetim Kurulu Başkanı'nın Hüseyin Yücel olarak belirlendiği açıklandı. 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T21:41+0300

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spor

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

hüseyin yücel

başkan

hasan arat

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Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni Yönetim Kurulu Başkanını duyurdu.Açıklamada, eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat’ın istifasının kabul edildiği belirtilirken, yeni Yönetim Kurulu Başkanı'nın Hüseyin Yücel olduğu açıklandı.Hasan Arat'ın asil üyelikten de istifası sebebiyle kulübün içtüzüğünde belirtilene göre yedek üye Kadir Kılıç asil üyeliğe atandı. Beşiktaş tarafından yapışan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Hüseyin Yücel kimdir?Hüseyin Yücel, 11 Ağustos 1982 doğumlu Türk iş insanı ve spor yöneticisi olarak biliniyor. Basketbol Süper Ligi ekibi Bahçeşehir Koleji SK'nın kurucusu ve ilk başkanı olan Yücel, aynı zamanda Beşiktaş JK'nın ikinci başkanlık görevini üstleniyordu. Beşiktaş camiasında edindiği deneyim ve spor yönetimindeki başarılarıyla öne çıkan Yücel, kulübün başkanlık görevini devraldı. Yücel, ilk genel kurul toplantısına kadar Beşiktaş’ın başkanlık görevini yürütecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/hasan-arat-duyurdu-besiktas-kulubu-baskanligini-birakti-1090978046.html

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