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Beşiktaş'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel oldu
Beşiktaş'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat’ın istifası kabul edilerek yeni Yönetim Kurulu Başkanı'nın Hüseyin Yücel olarak belirlendiği açıklandı. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T21:41+0300
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Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni Yönetim Kurulu Başkanını duyurdu.Açıklamada, eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat’ın istifasının kabul edildiği belirtilirken, yeni Yönetim Kurulu Başkanı'nın Hüseyin Yücel olduğu açıklandı.Hasan Arat'ın asil üyelikten de istifası sebebiyle kulübün içtüzüğünde belirtilene göre yedek üye Kadir Kılıç asil üyeliğe atandı. Beşiktaş tarafından yapışan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Hüseyin Yücel kimdir?Hüseyin Yücel, 11 Ağustos 1982 doğumlu Türk iş insanı ve spor yöneticisi olarak biliniyor. Basketbol Süper Ligi ekibi Bahçeşehir Koleji SK'nın kurucusu ve ilk başkanı olan Yücel, aynı zamanda Beşiktaş JK'nın ikinci başkanlık görevini üstleniyordu. Beşiktaş camiasında edindiği deneyim ve spor yönetimindeki başarılarıyla öne çıkan Yücel, kulübün başkanlık görevini devraldı. Yücel, ilk genel kurul toplantısına kadar Beşiktaş’ın başkanlık görevini yürütecek.
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hüseyin yücel kimdir, hüseyin yücel, beşiktaş, hasan arat,

Beşiktaş'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel oldu

21:41 29.11.2024 (güncellendi: 21:45 29.11.2024)
© İHAHüseyin Yücel
Hüseyin Yücel - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© İHA
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Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat’ın istifası kabul edilerek yeni Yönetim Kurulu Başkanı'nın Hüseyin Yücel olarak belirlendiği açıklandı.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni Yönetim Kurulu Başkanını duyurdu.
Açıklamada, eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat’ın istifasının kabul edildiği belirtilirken, yeni Yönetim Kurulu Başkanı'nın Hüseyin Yücel olduğu açıklandı.
Hasan Arat'ın asil üyelikten de istifası sebebiyle kulübün içtüzüğünde belirtilene göre yedek üye Kadir Kılıç asil üyeliğe atandı.
Beşiktaş tarafından yapışan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kulübümüzden Açıklama

Değerli Beşiktaşlılar, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, 29 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hasan Arat’ın istifası kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin, Tüzüğümüzün 25.4. maddesinin (b) bendi gereği, Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Sayın Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Sayın Başkan Hasan Arat’ın asil üyelikten de istifası nedeniyle yedek üyemiz Sayın Kadir Kılıç’ın Tüzüğümüzün 25.3. maddesi gereğince Yönetim Kurulu asil üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır.

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın gerçekleştirileceği tarihe kadar görevine eksiksiz olarak devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Hüseyin Yücel kimdir?

Hüseyin Yücel, 11 Ağustos 1982 doğumlu Türk iş insanı ve spor yöneticisi olarak biliniyor. Basketbol Süper Ligi ekibi Bahçeşehir Koleji SK'nın kurucusu ve ilk başkanı olan Yücel, aynı zamanda Beşiktaş JK'nın ikinci başkanlık görevini üstleniyordu.
Beşiktaş camiasında edindiği deneyim ve spor yönetimindeki başarılarıyla öne çıkan Yücel, kulübün başkanlık görevini devraldı. Yücel, ilk genel kurul toplantısına kadar Beşiktaş’ın başkanlık görevini yürütecek.
Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantı sonrası Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
SPOR
Hasan Arat duyurdu: Beşiktaş Kulüp Başkanlığı'nı bıraktı
14:50
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