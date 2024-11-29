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Bakanlık 'sahte altınla kara para dümeni' iddiasına yanıt verdi
Bakanlık 'sahte altınla kara para dümeni' iddiasına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan 'sahte altınla kara para dümeni' haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bakanlık iddiaların... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T00:03+0300
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İstanbul Havalimanı'nda 'sahte altınla kara para dümeni' iddialarına Ticaret Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yayımlandı.Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde görevli yetkililerin sahte altınla kara para akladığı haberleri yayımlanmıştı. Gündeme gelen iddialara Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından cevap verdi. Bakanlık 'sahte altınla kara para dümeni' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve dezenformasyon içerdiğini duyurdu.Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün kaçakçılık ve yasa dışı faaliyetlerle mücadelesine değinen Ticaret Bakanlığı haberlerin algı operasyonu olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanlığı olarak gümrüklerde güvenlik önlemlerinin yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/ticaret-bakanligi-affetmedi-sosyal-medya-fenomeni-sibil-cetinkayaya-reklam-cezasi-1090855626.html
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sahte altın, para, ticaret bakanlığı, istanbul havalimanı, istanbul yeni havalimanı, uğur dündar, haber, asılsız haber, dezenformasyon, dezenformasyon yasası
sahte altın, para, ticaret bakanlığı, istanbul havalimanı, istanbul yeni havalimanı, uğur dündar, haber, asılsız haber, dezenformasyon, dezenformasyon yasası

Bakanlık 'sahte altınla kara para dümeni' iddiasına yanıt verdi

00:03 29.11.2024
© AATicaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AA
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Ticaret Bakanlığı bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan 'sahte altınla kara para dümeni' haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bakanlık iddiaların dezenformasyon olduğunu belirterek yürütülen operasyonları zedeleme amaçlı ortaya atıldığını belirtti.
İstanbul Havalimanı'nda 'sahte altınla kara para dümeni' iddialarına Ticaret Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yayımlandı.
Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde görevli yetkililerin sahte altınla kara para akladığı haberleri yayımlanmıştı. Gündeme gelen iddialara Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından cevap verdi. Bakanlık 'sahte altınla kara para dümeni' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve dezenformasyon içerdiğini duyurdu.
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün kaçakçılık ve yasa dışı faaliyetlerle mücadelesine değinen Ticaret Bakanlığı haberlerin algı operasyonu olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanlığı olarak gümrüklerde güvenlik önlemlerinin yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.
Klavye - internet - sosyal medya - bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
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