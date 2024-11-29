https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bakanlik-sahte-altinla-kara-para-dumeni-iddiasina-yanit-verdi--1090950508.html
Bakanlık 'sahte altınla kara para dümeni' iddiasına yanıt verdi
Bakanlık 'sahte altınla kara para dümeni' iddiasına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan 'sahte altınla kara para dümeni' haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bakanlık iddiaların... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T00:03+0300
2024-11-29T00:03+0300
2024-11-29T00:03+0300
türkiye
sahte altın
para
ticaret bakanlığı
istanbul havalimanı
istanbul yeni havalimanı
uğur dündar
haber
asılsız haber
dezenformasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076374800_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ace391da3f1b8a2b731f12e6638bf7d2.jpg
İstanbul Havalimanı'nda 'sahte altınla kara para dümeni' iddialarına Ticaret Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yayımlandı.Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde görevli yetkililerin sahte altınla kara para akladığı haberleri yayımlanmıştı. Gündeme gelen iddialara Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından cevap verdi. Bakanlık 'sahte altınla kara para dümeni' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve dezenformasyon içerdiğini duyurdu.Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün kaçakçılık ve yasa dışı faaliyetlerle mücadelesine değinen Ticaret Bakanlığı haberlerin algı operasyonu olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanlığı olarak gümrüklerde güvenlik önlemlerinin yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/ticaret-bakanligi-affetmedi-sosyal-medya-fenomeni-sibil-cetinkayaya-reklam-cezasi-1090855626.html
türkiye
istanbul havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076374800_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_da39c7e320341fe897bf6fe4d3ba248a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sahte altın, para, ticaret bakanlığı, istanbul havalimanı, istanbul yeni havalimanı, uğur dündar, haber, asılsız haber, dezenformasyon, dezenformasyon yasası
sahte altın, para, ticaret bakanlığı, istanbul havalimanı, istanbul yeni havalimanı, uğur dündar, haber, asılsız haber, dezenformasyon, dezenformasyon yasası
Bakanlık 'sahte altınla kara para dümeni' iddiasına yanıt verdi
Ticaret Bakanlığı bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan 'sahte altınla kara para dümeni' haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bakanlık iddiaların dezenformasyon olduğunu belirterek yürütülen operasyonları zedeleme amaçlı ortaya atıldığını belirtti.
İstanbul Havalimanı'nda 'sahte altınla kara para dümeni' iddialarına Ticaret Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yayımlandı.
Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde görevli yetkililerin sahte altınla kara para akladığı haberleri yayımlanmıştı. Gündeme gelen iddialara Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından cevap verdi. Bakanlık 'sahte altınla kara para dümeni' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve dezenformasyon içerdiğini duyurdu.
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün kaçakçılık ve yasa dışı faaliyetlerle mücadelesine değinen Ticaret Bakanlığı haberlerin algı operasyonu olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanlığı olarak gümrüklerde güvenlik önlemlerinin yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.