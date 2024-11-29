https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bakanlik-sahte-altinla-kara-para-dumeni-iddiasina-yanit-verdi--1090950508.html

Bakanlık 'sahte altınla kara para dümeni' iddiasına yanıt verdi

Bakanlık 'sahte altınla kara para dümeni' iddiasına yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan 'sahte altınla kara para dümeni' haberlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bakanlık iddiaların... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T00:03+0300

2024-11-29T00:03+0300

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türkiye

sahte altın

para

ticaret bakanlığı

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istanbul yeni havalimanı

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asılsız haber

dezenformasyon

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İstanbul Havalimanı'nda 'sahte altınla kara para dümeni' iddialarına Ticaret Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yayımlandı.Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde görevli yetkililerin sahte altınla kara para akladığı haberleri yayımlanmıştı. Gündeme gelen iddialara Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından cevap verdi. Bakanlık 'sahte altınla kara para dümeni' başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve dezenformasyon içerdiğini duyurdu.Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün kaçakçılık ve yasa dışı faaliyetlerle mücadelesine değinen Ticaret Bakanlığı haberlerin algı operasyonu olduğunu açıkladı. Ticaret Bakanlığı olarak gümrüklerde güvenlik önlemlerinin yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/ticaret-bakanligi-affetmedi-sosyal-medya-fenomeni-sibil-cetinkayaya-reklam-cezasi-1090855626.html

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