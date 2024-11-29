https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bakan-uraloglu-acikladi-ozel-araclara-kis-lastigi-zorunlulugu-geliyor-1090990857.html

Bakan Uraloğlu açıkladı: 'Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor'

Bakan Uraloğlu açıkladı: 'Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor'

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı. Bakan Uraloğlu 1 Aralık'ta ticari araçlarda zorunlu... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T21:47+0300

2024-11-29T21:47+0300

2024-11-29T21:51+0300

türkiye

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araba kazası

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4 mevsim lastik

kış lastiği

otomobil

otomobil lastiği

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu canlı yayında kış lastiği zorunluluğunun özel araçlara da uygulanacağını açıkladı.1 Aralık 2024 tarihinde ticari araçlarda zorunlu olacak kış lastiği uygulaması hakkında konuşan Abdülkadir Uraloğlu ''Yoğun karı havada tutma şansı yok. Hele tipi varsa, tipide kar mücadelesi yapamazsınız. Bir insan mahsur kalmışsa onu kurtarma operasyonu yaparsınız. Amerika, Almanya ve Fransa'da mahsur kalmış insanları görüyoruz. Ticari araçlarda kış lastiği 1 Aralık'tı. Bu karar Kasım ayında erkene alındı. Çoğunlukla kış lastiği takılmadığı için yollarda trafik oluştu. Bundan sonra şunu yapacağız. 15 Kasım'da kış lastiği zorunluluğu getireceğiz. Bir müddet sonra özel araçlarda da kış lastiği zorunluluğu getireceğiz. Bu bir özeleştiri'' açıklamasında bulundu.Kış lastiği fiyatları ne kadar?2024 yılında kış lastiği fiyatlarının adet başına 2 bin liradan başlayarak 5 bin liraya kadar çıktığı ifade edildi. Toplam 4 lastikte 20 bin liraya kadar ödeme yapılırken mevzuata göre ticari araçlar 1 Aralık 2024 tarihinde takmak zorunda olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bakan-uraloglu-duyurdu-16-yas-alti-sosyal-medya-hesabi-acmamali-1090990324.html

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