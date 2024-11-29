Bakan Tunç'tan, Ayşenur Ezgi Eygi soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Hedef alınan sadece belediyeler değil, doğrudan halkın kendisidir’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
09:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sinan Meydan: Lozan ile birlikte eşit, çağdaş ve bağımsız bir Türkiye kurduğumuzu kabul ettirdik
12:06
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:29
2 dk
HABER MASASI
Türk Mutfağında Baharat ve Malzeme Kullanımı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka online alışverişleri hızlandırıyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Çayırhan işçileri Ankara’ya yürüyor: Bir ‘301 faciası’ daha yaşamayalım
15:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Türkiye, Rusya ile ne kadar yakın durursa Suriye meselesi o kadar çabuk çözülür’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
İmamoğlu’na muhatap tuzağı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
19:26
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Merkez Bankası para sayma makinelerini değiştirerek birilerine para kazandıracak'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
11 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Aile hekimlerinden beş günlük iş bırakma eylemi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Osmanlıdan Günümüze Tatlı Kültürü
13:30
39 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
14:13
2 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
14:34
2 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
14:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bakan-tunctan-aysenur-ezgi-eygi-sorusturmasiyla-ilgili-yeni-aciklama-1090978090.html
Bakan Tunç'tan, Ayşenur Ezgi Eygi soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama
Bakan Tunç'tan, Ayşenur Ezgi Eygi soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama
Sputnik Türkiye
Filistin'de öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi soruşturmasıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Tunç, soruşturmanın halen sürdüğünü dile... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T14:51+0300
2024-11-29T14:51+0300
türkiye
türkiye
ayşenur ezgi eygi
ankara
filistin
israil
cumhuriyet başsavcılığı
bm insan hakları konseyi
adalet bakanlığı
yılmaz tunç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087741629_0:0:700:395_1920x0_80_0_0_450d40e639eadd749d130f12c5cf1242.jpg
Filistin'de, İsrail askerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden aktivist Ayşenur Ezgi Eygi soruşturması hala sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüştüğünü belirtirken, BM İnsan Hakları mekanizmaları tarafından kurulan Filistin Soruşturma Komisyonunun da Eygi cinayetiyle ilgili Türkiye'ye gelerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıyla görüştüğünü ve ayrıntılı bilgi aldığını ifade etti. Filistin Soruşturma Komisyonu Türkiye'ye gelerek bilgi aldıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrailli askerler tarafından Nablus’ta barışçıl gösteri sırasında kasıtlı şekilde hedef alınarak öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın devam ettiğini belirtti. BM İnsan Hakları mekanizmaları tarafından kurulan Filistin Soruşturma Komisyonunun da Eygi cinayetiyle ilgili Türkiye'ye gelerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıyla görüştüğünü ve ayrıntılı bilgi aldığını aktaran Tunç, şunları dile getirdi:İsrailli yetkililerin işledikleri suçların cezasını uluslararası hukuk önünde çekeceğinden bahseden Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi ve Filistinlilerin haklarını her platformda savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/aysenur-ezgi-eygi-son-yolculuguna-ugurlandi-1088019784.html
türkiye
ankara
filistin
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087741629_0:0:700:525_1920x0_80_0_0_2145f93e1cb240adf33a3b4e4d29af64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ayşenur ezgi eygi , ankara, filistin, israil, cumhuriyet başsavcılığı, bm insan hakları konseyi, adalet bakanlığı, yılmaz tunç
türkiye, ayşenur ezgi eygi , ankara, filistin, israil, cumhuriyet başsavcılığı, bm insan hakları konseyi, adalet bakanlığı, yılmaz tunç

Bakan Tunç'tan, Ayşenur Ezgi Eygi soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama

14:51 29.11.2024
© İHA-AW282353Ayşenur Ezgi Eygi
Ayşenur Ezgi Eygi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© İHA-AW282353
Abone ol
Filistin'de öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi soruşturmasıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Tunç, soruşturmanın halen sürdüğünü dile getirdi.
Filistin'de, İsrail askerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden aktivist Ayşenur Ezgi Eygi soruşturması hala sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüştüğünü belirtirken, BM İnsan Hakları mekanizmaları tarafından kurulan Filistin Soruşturma Komisyonunun da Eygi cinayetiyle ilgili Türkiye'ye gelerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıyla görüştüğünü ve ayrıntılı bilgi aldığını ifade etti.

Filistin Soruşturma Komisyonu Türkiye'ye gelerek bilgi aldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrailli askerler tarafından Nablus’ta barışçıl gösteri sırasında kasıtlı şekilde hedef alınarak öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın devam ettiğini belirtti. BM İnsan Hakları mekanizmaları tarafından kurulan Filistin Soruşturma Komisyonunun da Eygi cinayetiyle ilgili Türkiye'ye gelerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıyla görüştüğünü ve ayrıntılı bilgi aldığını aktaran Tunç, şunları dile getirdi:

"Komisyon yetkilileri elde ettikleri bilgileri, BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunulmak üzere hazırlayacakları ayrıntılı resmi raporlarına yansıtacaktır. Komisyon, tüm delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne iletecek ve mahkemenin dikkatine sunacaktır. Yıllardır Filistin topraklarını işgal eden İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlar, sadece Filistinlilerin değil tüm insanlığın sorunudur. Soykırımcı İsrail’e destek verenler, binlerce masum insanın hayatını kaybetmesini görmezden gelenler, yaşanan insanlık suçlarına ortaktır."


İsrailli yetkililerin işledikleri suçların cezasını uluslararası hukuk önünde çekeceğinden bahseden Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi ve Filistinlilerin haklarını her platformda savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
Ayşenur Ezgi Eygi cenaze töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2024
TÜRKİYE
Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
14 Eylül, 15:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала