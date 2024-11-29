https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bakan-tunctan-aysenur-ezgi-eygi-sorusturmasiyla-ilgili-yeni-aciklama-1090978090.html

Bakan Tunç'tan, Ayşenur Ezgi Eygi soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama

Bakan Tunç'tan, Ayşenur Ezgi Eygi soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama

Sputnik Türkiye

Filistin'de öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi soruşturmasıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Tunç, soruşturmanın halen sürdüğünü dile... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T14:51+0300

2024-11-29T14:51+0300

2024-11-29T14:51+0300

türkiye

türkiye

ayşenur ezgi eygi

ankara

filistin

israil

cumhuriyet başsavcılığı

bm insan hakları konseyi

adalet bakanlığı

yılmaz tunç

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Filistin'de, İsrail askerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden aktivist Ayşenur Ezgi Eygi soruşturması hala sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüştüğünü belirtirken, BM İnsan Hakları mekanizmaları tarafından kurulan Filistin Soruşturma Komisyonunun da Eygi cinayetiyle ilgili Türkiye'ye gelerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıyla görüştüğünü ve ayrıntılı bilgi aldığını ifade etti. Filistin Soruşturma Komisyonu Türkiye'ye gelerek bilgi aldıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrailli askerler tarafından Nablus’ta barışçıl gösteri sırasında kasıtlı şekilde hedef alınarak öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın devam ettiğini belirtti. BM İnsan Hakları mekanizmaları tarafından kurulan Filistin Soruşturma Komisyonunun da Eygi cinayetiyle ilgili Türkiye'ye gelerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıyla görüştüğünü ve ayrıntılı bilgi aldığını aktaran Tunç, şunları dile getirdi:İsrailli yetkililerin işledikleri suçların cezasını uluslararası hukuk önünde çekeceğinden bahseden Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi ve Filistinlilerin haklarını her platformda savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/aysenur-ezgi-eygi-son-yolculuguna-ugurlandi-1088019784.html

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türkiye, ayşenur ezgi eygi , ankara, filistin, israil, cumhuriyet başsavcılığı, bm insan hakları konseyi, adalet bakanlığı, yılmaz tunç