https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bakan-tunctan-aysenur-ezgi-eygi-sorusturmasiyla-ilgili-yeni-aciklama-1090978090.html
Bakan Tunç'tan, Ayşenur Ezgi Eygi soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama
Bakan Tunç'tan, Ayşenur Ezgi Eygi soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama
Sputnik Türkiye
Filistin'de öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi soruşturmasıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Tunç, soruşturmanın halen sürdüğünü dile... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T14:51+0300
2024-11-29T14:51+0300
2024-11-29T14:51+0300
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ayşenur ezgi eygi
ankara
filistin
israil
cumhuriyet başsavcılığı
bm insan hakları konseyi
adalet bakanlığı
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Filistin'de, İsrail askerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden aktivist Ayşenur Ezgi Eygi soruşturması hala sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüştüğünü belirtirken, BM İnsan Hakları mekanizmaları tarafından kurulan Filistin Soruşturma Komisyonunun da Eygi cinayetiyle ilgili Türkiye'ye gelerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıyla görüştüğünü ve ayrıntılı bilgi aldığını ifade etti. Filistin Soruşturma Komisyonu Türkiye'ye gelerek bilgi aldıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrailli askerler tarafından Nablus’ta barışçıl gösteri sırasında kasıtlı şekilde hedef alınarak öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın devam ettiğini belirtti. BM İnsan Hakları mekanizmaları tarafından kurulan Filistin Soruşturma Komisyonunun da Eygi cinayetiyle ilgili Türkiye'ye gelerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıyla görüştüğünü ve ayrıntılı bilgi aldığını aktaran Tunç, şunları dile getirdi:İsrailli yetkililerin işledikleri suçların cezasını uluslararası hukuk önünde çekeceğinden bahseden Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi ve Filistinlilerin haklarını her platformda savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/aysenur-ezgi-eygi-son-yolculuguna-ugurlandi-1088019784.html
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türkiye, ayşenur ezgi eygi , ankara, filistin, israil, cumhuriyet başsavcılığı, bm insan hakları konseyi, adalet bakanlığı, yılmaz tunç
türkiye, ayşenur ezgi eygi , ankara, filistin, israil, cumhuriyet başsavcılığı, bm insan hakları konseyi, adalet bakanlığı, yılmaz tunç
Bakan Tunç'tan, Ayşenur Ezgi Eygi soruşturmasıyla ilgili yeni açıklama
Filistin'de öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi soruşturmasıyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. Tunç, soruşturmanın halen sürdüğünü dile getirdi.
Filistin'de, İsrail askerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden aktivist Ayşenur Ezgi Eygi soruşturması hala sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüştüğünü belirtirken, BM İnsan Hakları mekanizmaları tarafından kurulan Filistin Soruşturma Komisyonunun da Eygi cinayetiyle ilgili Türkiye'ye gelerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıyla görüştüğünü ve ayrıntılı bilgi aldığını ifade etti.
Filistin Soruşturma Komisyonu Türkiye'ye gelerek bilgi aldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrailli askerler tarafından Nablus’ta barışçıl gösteri sırasında kasıtlı şekilde hedef alınarak öldürülmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın devam ettiğini belirtti. BM İnsan Hakları mekanizmaları tarafından kurulan Filistin Soruşturma Komisyonunun da Eygi cinayetiyle ilgili Türkiye'ye gelerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığıyla görüştüğünü ve ayrıntılı bilgi aldığını aktaran Tunç, şunları dile getirdi:
"Komisyon yetkilileri elde ettikleri bilgileri, BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunulmak üzere hazırlayacakları ayrıntılı resmi raporlarına yansıtacaktır. Komisyon, tüm delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne iletecek ve mahkemenin dikkatine sunacaktır. Yıllardır Filistin topraklarını işgal eden İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlar, sadece Filistinlilerin değil tüm insanlığın sorunudur. Soykırımcı İsrail’e destek verenler, binlerce masum insanın hayatını kaybetmesini görmezden gelenler, yaşanan insanlık suçlarına ortaktır."
İsrailli yetkililerin işledikleri suçların cezasını uluslararası hukuk önünde çekeceğinden bahseden Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi ve Filistinlilerin haklarını her platformda savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.