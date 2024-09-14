Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
© İHA / EREN AYHAN - HÜSEYİN ÇALIŞKAN - İBRAHİM KILINÇ - MURAT UÇKAÇ - UĞUR ESER-AW287471Ayşenur Ezgi Eygi cenaze töreni
© İHA / EREN AYHAN - HÜSEYİN ÇALIŞKAN - İBRAHİM KILINÇ - MURAT UÇKAÇ - UĞUR ESER-AW287471
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Batı Şeria'da, İsrail ordusu tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, Didim Merkez Camisi önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Cenaze töreninde konuşma yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Ayşenur'un katillerinden bütün uluslararası mahkemelerde hesap sorulacağını' vurguladı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.
Eygi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi önce Altınkum Mahallesi'ndeki baba evine oradan da Merkez Camisi'ne getirilirdi. Katılımın yoğun olmasından dolayı, cenaze töreninin caminin önündeki Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirildiği bildirildi.
© İHA / EREN AYHAN - HÜSEYİN ÇALIŞKAN - İBRAHİM KILINÇ - MURAT UÇKAÇ - UĞUR ESER-AW287471Ayşenur Ezgi Eygi cenaze töreni
Ayşenur Ezgi Eygi cenaze töreni
© İHA / EREN AYHAN - HÜSEYİN ÇALIŞKAN - İBRAHİM KILINÇ - MURAT UÇKAÇ - UĞUR ESER-AW287471
Cenazeye katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, 'bütün vicdanı paslanmamış, merhametini yitirmemiş, insanlığını kaybetmemiş insanlık alemine başsağlığı dilediğini' söyledi.
'Kanı yerde kalmayacaktır'
Kılınan cenaze namazının ardından konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Ayşenur evladımızın katillerinden bütün uluslararası mahkemelerde hesabının sorulacağını' belirtirken 'cenaze töreninde Türkiye'nin bütün siyasi kanaatlerinden siyasi partilerin, farklı kanaat gruplarının temsilcilerinin olduğunu, milletçe şehide sahip çıktıklarını' bildirdi.
Kurtulmuş, "Bir milli şehit olarak, Türkiye'nin milli davası olan Filistin davasının önemli bir işareti, sembolü olarak Ayşenur evladımıza bugün sahip çıkıyoruz" dedi.
'İşbirlikçi devletlerin de suçudur'
Eygi'nin Batı Şeria'da Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen barışçıl bir gösteri sırasında 'kanunsuz işgale dikkat çekmek' için oradayken şehit edilmiş olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, 'bu durumun sadece birkaç İsrail askerinin suçu olmadığını, bu suça göz yuman terör devletinin suçu olduğunu' söyledi.
Başkan Kurtulmuş, konuşmasında şu sözlere yer verdi:
Dünyanın büyük devletlerinden birisinin başkanı olduğunu zannettiğimiz bir zat, kalkıp 'yerden bir kurşun vurdu' diyecek kadar insanlıktan sapmış görünüyor. Halbuki otopsi raporu çok net ortaya koymuştur. Ayşenur, yakın mesafeden doğrudan ateşle sol kulağının arkasından giren kurşunla şehit edilmiştir. Bunun hesabı sorulacaktır, zalimler bunun hesabını bütün uluslararası mahkemelerde verecektir. Allah rahmet eylesin. Filistin'in bütün şehitlerini rahmetle anıyoruz. Filistin davası eninde sonunda mutlaka zafere ulaşacaktır.
Konuşmaların ardından Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi toprağa verildiği bildirildi.
Otopsi incelemesi tespitleri çıktı
İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi incelemesinde ilk tespitlere göre, kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi bulunduğu belirlendi.
Ölüm sebebi olarak, 'kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti' olarak tanımlanırken Eygi'nin kafasında ateşli silahtan kaynaklı kurşun giriş yarasının bulunduğu, çıkış yarasının ise olmadığı tespit edildiği ve yapılan ilk tespitlerde, kafasındaki milimetrik ebatlı metalik cisimlerin balistik açıdan incelenmek üzere örneklendirilirken otopsi incelemenin sürdürüldüğü bildirildi.