https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/buyume-rakamlari-aciklandi-turkiye-yilin-ucuncu-ceyreginde-yillik-bazda-yuzde-21-buyudu-1090961834.html
Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2.1 büyüdü
Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2.1 büyüdü
Sputnik Türkiye
Büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi, senenin üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,1 büyüdü. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T10:31+0300
2024-11-29T10:31+0300
2024-11-29T11:27+0300
ekonomi
türkiye
ekonomi
büyüme
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Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,1 büyüme kaydetti.Büyüme rakamları açıklandıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül dönemi) ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.Buna göre, GSYH 2024 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen senenin aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 arttı.Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, cari fiyatlarla geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 53,3 artarak 11 trilyon 893 milyar 252 milyon lira oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri, cari fiyatlarla ABD doları bazında 357 milyar 989 milyon olarak gerçekleşti.GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde geçen seneye göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak inşaat yüzde 9,2, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 6,2, tarım sektörü yüzde 4,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 2,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 2,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve hizmetler yüzde 1,4 arttı. Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,4, sanayi sektörü yüzde 2,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 0,3 azaldı.Öte yandan, önceki çeyreklere ilişkin büyüme rakamlarında revizyona gidildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/merkez-bankasinin-sahte-dolar-raporu-ortaya-cikti-50-dolarin-seri-numaralari-siralanmis-1090958919.html
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türkiye, ekonomi, büyüme
Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2.1 büyüdü
10:31 29.11.2024 (güncellendi: 11:27 29.11.2024)
Büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi, senenin üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,1 büyüdü.
Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,1 büyüme kaydetti.
Büyüme rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül dönemi) ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, GSYH 2024 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen senenin aynı çeyreğine göre yüzde 2,1 arttı.
Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, cari fiyatlarla geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 53,3 artarak 11 trilyon 893 milyar 252 milyon lira oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri, cari fiyatlarla ABD doları bazında 357 milyar 989 milyon olarak gerçekleşti.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde geçen seneye göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak inşaat yüzde 9,2, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 6,2, tarım sektörü yüzde 4,6, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 2,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 2,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve hizmetler yüzde 1,4 arttı. Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,4, sanayi sektörü yüzde 2,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 0,3 azaldı.
Öte yandan, önceki çeyreklere ilişkin büyüme rakamlarında revizyona gidildi.