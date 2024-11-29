https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/avustralyada-yuzlerce-cocuga-cinsel-istismarda-bulunan-kres-gorevlisi-muebbet-aldi-1090971844.html

Avustralya'da onlarca çocuğa cinsel istismarda bulunan kreş görevlisi müebbet aldı

Avustralya'da onlarca çocuğa cinsel istismarda bulunan kreş görevlisi müebbet aldı

Sputnik Türkiye

Avustralya'da infial yaratan davada 47 yaşındaki çocuklardan sorumlu kreş çalışanı, 69 çocuğa 300'den fazla cinsel saldırı ve tacizden müebbet hapis cezası... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T14:24+0300

2024-11-29T14:24+0300

2024-11-29T14:25+0300

dünya

ashley paul griffith

avustralya

çocuklara yönelik cinsel istismar

çocuklara cinsel taciz

cinsel saldırı

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Avustralya ve İtalya'da 2003-2022 yılları arasında kreşlerde çalışan ve çocukların bakımından sorumlu olan Ashley Paul Griffith, tespit edilen 69 çocuğa karşı 307 cinsel saldırıda ve cinsel tacizde bulunduğunu kabul etti. Griffith bugün müebbet hapis cezası aldı. Mahkeme hakimi, Griffith'in topluma salınması halinde "tekrar suç işleme riskinin yüksek" olduğunu belirterek suçun işlenme süresi, mağdurların sayısı, yaşları ve savunmasızlıkları, planlama ve tacizi çevrimiçi olarak yüklemiş olması nedeniyle azami ceza gerektirdiğini vurguladı. Griffith'in 190 cinsel taciz, 28 cinsel saldırı, 67 çocuğun cinsel istismarı materyali hazırlama, dört Avustralya dışında çocuk istismarı materyali üretme ve 15 çocukla tekrarlanan cinsel ilişki suçlaması yer alıyor. Griffith'in tacizlerini internete yüklediğini ve buradan tacizlerin nasıl yapılacağı konusunda tavsiye verdiği vurgulandı. Mahkemede söz alan mağdur aileleri, böyle bir suçun güvenlik gereken yerlerde nasıl işlendiğini sorgularken sisteme olan güvenlerinin sarsıldığını belirtti.

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ashley paul griffith, avustralya, çocuklara yönelik cinsel istismar, çocuklara cinsel taciz, cinsel saldırı