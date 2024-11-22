https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/yeni-bir-arastirmaya-gore-egzersiz-yapsaniz-bile-cok-fazla-oturmak-kalp-hastaligina-yol-aciyor-1090698278.html
Yeni bir araştırmaya göre, egzersiz yapsanız bile çok fazla oturmak kalp hastalığına yol açıyor
Yeni bir araştırmaya göre, egzersiz yapsanız bile çok fazla oturmak kalp hastalığına yol açıyor
Sputnik Türkiye
Yeni yapılan bir araştırma, çok fazla oturmanın kardiyovasküler hastalıklara yol açabileceğini iddia ediyor. Uzmanlara göre, bütün gün masa başında oturmak... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T12:12+0300
2024-11-22T12:12+0300
2024-11-22T12:12+0300
sağlik
araştırma
yaşam
ofis
oturmak
egzersiz
kalp hastalıkları
kardiyovasküler hastalık
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Yeni bir araştırma, egzersiz yapsanız bile çok fazla oturmanın kalp hastalıklarına davetiye çıkardığını vurguluyor. 90 bin kişiden alınan verileri inceleyen uzmanlar, çok fazla oturmanın kardiyovasküler hastalıklar için daha yüksek risk yarattığını açıkladı.Uzmanlar, 'fiziksel olarak aktif olsanız da olmasanız da, aşırı oturmaktan kaçınmanın önemli olduğunu' vurguluyor. İnsanların günde 10 buçuk saatten fazla süre oturmaktan kaçınmasını öneren uzmanlar, bunun kesin bir rakam olmadığını, ancak genel sağlık için makul bir rakam olduğunu' söylüyor.Cuma günü Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yayınlanan çalışmada, insanları uzun vadede takip eden büyük bir biyomedikal veri tabanından alınan bilgilerin kullanıldığını söyleyen uzmanlar, verilerin genellikle Avrupalılardan alındığını belirtiyor. Fazla oturmanın direkt olarak kalp hastalığına neden olduğunu kanıtlamayacağını söyleyen araştırmacılar, gün içinde fazla oturmanın bir bedeli olduğunu vurguluyor. 'Ayakta durmak yetmez, aynı zamanda hareket de edilmeli'Kan şekerini ve kandaki yağ seviyelerini düzenleyen kasların, işlerini yapabilmeleri için harekete ihtiyacı vardır. Uzun süre oturmak zorunda kalan insanların kısa süreli de olsa ayağa kalkıp hareket etmelerinin, kaslara işlerini yapabilmeleri için gerekli olan uyarıyı verebileceği söyleniyor. Uzmanlar, sadece ayakta durmanın veya gün sonunda iyi bir antrenman yapmanın uzun süreli oturmanın neden olabileceği sorunları mutlak olarak ortadan kaldırmaya yardımcı olmayacağını öne sürüyor.Uzmanlar, her yarım saatte bir ya da bir görevi bitirdikten sonra diğerine geçmeden önce sadece birkaç dakikalığına da olsa ayağa kalkıp yürümenizi öneriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/tiryakiler-dikkat-kahvenin-sagliga-faydalari-hakkinda-son-yapilan-arastirmalar-neler-soyluyor-1090134411.html
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araştırma, yaşam, ofis, oturmak, egzersiz, kalp hastalıkları, kardiyovasküler hastalık
araştırma, yaşam, ofis, oturmak, egzersiz, kalp hastalıkları, kardiyovasküler hastalık
Yeni bir araştırmaya göre, egzersiz yapsanız bile çok fazla oturmak kalp hastalığına yol açıyor
Yeni yapılan bir araştırma, çok fazla oturmanın kardiyovasküler hastalıklara yol açabileceğini iddia ediyor. Uzmanlara göre, bütün gün masa başında oturmak, gün sonunda egzersiz yapılsa dahi, kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor.
Yeni bir araştırma, egzersiz yapsanız bile çok fazla oturmanın kalp hastalıklarına davetiye çıkardığını vurguluyor. 90 bin kişiden alınan verileri inceleyen uzmanlar, çok fazla oturmanın kardiyovasküler hastalıklar için daha yüksek risk yarattığını açıkladı.
Uzmanlar, 'fiziksel olarak aktif olsanız da olmasanız da, aşırı oturmaktan kaçınmanın önemli olduğunu' vurguluyor. İnsanların günde 10 buçuk saatten fazla süre oturmaktan kaçınmasını öneren uzmanlar, bunun kesin bir rakam olmadığını, ancak genel sağlık için makul bir rakam olduğunu' söylüyor.
Cuma günü Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yayınlanan çalışmada, insanları uzun vadede takip eden büyük bir biyomedikal veri tabanından alınan bilgilerin kullanıldığını söyleyen uzmanlar, verilerin genellikle Avrupalılardan alındığını belirtiyor. Fazla oturmanın direkt olarak kalp hastalığına neden olduğunu kanıtlamayacağını söyleyen araştırmacılar, gün içinde fazla oturmanın bir bedeli olduğunu vurguluyor.
'Ayakta durmak yetmez, aynı zamanda hareket de edilmeli'
Kan şekerini ve kandaki yağ seviyelerini düzenleyen kasların, işlerini yapabilmeleri için harekete ihtiyacı vardır. Uzun süre oturmak zorunda kalan insanların kısa süreli de olsa ayağa kalkıp hareket etmelerinin, kaslara işlerini yapabilmeleri için gerekli olan uyarıyı verebileceği söyleniyor.
Uzmanlar, sadece ayakta durmanın veya gün sonunda iyi bir antrenman yapmanın uzun süreli oturmanın neden olabileceği sorunları mutlak olarak ortadan kaldırmaya yardımcı olmayacağını öne sürüyor.
Uzmanlar, her yarım saatte bir ya da bir görevi bitirdikten sonra diğerine geçmeden önce sadece birkaç dakikalığına da olsa ayağa kalkıp yürümenizi öneriyor.