https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/afad-duyurdu-kahramanmarasta-deprem-1090916578.html
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ta saat 10:12'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T10:21+0300
2024-11-28T10:21+0300
2024-11-28T10:38+0300
son depremler
deprem
kahramanmaraş
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_9494bd2a2bed57714e068897f9c2c06c.jpg
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem mi oldu?Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 10.12'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin 7.1 derinliğinde gerçekleştirdiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/prof-dr-naci-gorur-yakin-zamanda-deprem-beklenen-yerleri-acikladi-zaman-oldu-dedi-ve-7-uzeri-1090876336.html
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078470_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_fd99df9987b4b8c2f9913e472279df13.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, deprem son dakika, deprem mi oldu, kahramanmaraş deprem, kahramanmaraş son dakika, afad son dakika, son depremler, nerede deprem oldu, sallandık mı,
deprem, deprem son dakika, deprem mi oldu, kahramanmaraş deprem, kahramanmaraş son dakika, afad son dakika, son depremler, nerede deprem oldu, sallandık mı,
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
10:21 28.11.2024 (güncellendi: 10:38 28.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş'ta saat 10:12'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 10.12'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin 7.1 derinliğinde gerçekleştirdiği bildirildi.