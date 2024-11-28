https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/afad-duyurdu-kahramanmarasta-deprem-1090916578.html

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'ta saat 10:12'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.11.2024, Sputnik Türkiye

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Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem mi oldu?Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 10.12'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin 7.1 derinliğinde gerçekleştirdiği bildirildi.

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