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SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/afad-duyurdu-kahramanmarasta-deprem-1090916578.html
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ta saat 10:12'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Deprem mi oldu?Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 10.12'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin 7.1 derinliğinde gerçekleştirdiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/prof-dr-naci-gorur-yakin-zamanda-deprem-beklenen-yerleri-acikladi-zaman-oldu-dedi-ve-7-uzeri-1090876336.html
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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

10:21 28.11.2024 (güncellendi: 10:38 28.11.2024)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş'ta saat 10:12'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem mi oldu?

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 10.12'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin 7.1 derinliğinde gerçekleştirdiği bildirildi.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
TÜRKİYE
Prof. Dr. Naci Görür yakın zamanda deprem beklenen yerleri açıkladı: 'Zaman doldu' dedi ve 7 üzeri uyarısı yaptı
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