https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ahmet-hakan-herkesten-beklerdim-ama-suaviden-beklemezdim-bunu-1090959255.html
Ahmet Hakan: Herkesten beklerdim ama Suavi’den beklemezdim bunu
Ahmet Hakan: Herkesten beklerdim ama Suavi’den beklemezdim bunu
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Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatılması üzerinde Ahmet Hakan, "Büyük bir düş kırıklığı yaşadım, yaşıyorum. Büyük bir düş... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T09:46+0300
2024-11-29T09:46+0300
2024-11-29T09:46+0300
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ağaç kesimi
suavi
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bodrum
ahmet hakan
inceleme
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Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatıldı. Ahmet Hakan, "Büyük bir düş kırıklığı yaşadım, yaşıyorum." dedi.Suavi: Ağaçlar hala güvendeSuavi ise inceleme başlatılmasının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/sarkici-suavinin-bodrumdaki-arsasinda-kesilen-agaclarla-ilgili-inceleme-baslatildi-1090931810.html
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Ahmet Hakan: Herkesten beklerdim ama Suavi’den beklemezdim bunu
Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatılması üzerinde Ahmet Hakan, "Büyük bir düş kırıklığı yaşadım, yaşıyorum. Büyük bir düş kırıklığı yaşadım, yaşıyorum" dedi.
Şarkıcı Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatıldı. Ahmet Hakan, "Büyük bir düş kırıklığı yaşadım, yaşıyorum
." dedi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Suavi'nin arsasında başlatılan inceleme üzerine bugün kaleme aldığı yazısında "Çevreceilik, ağaçları koruma falan söz konusu olduğunda aklıma ilk gelen üç sanatçıdan biridir Suavi. “Ne kadar fedakar, ne kadar gayretli bir sanatçı” derdim kendisine. Birkaç gündür Suavi, “Bodrum Yalıkent’te villa yaptırmak için ağaç katliamı yaptı” haberleriyle gündeme gelince... Büyük bir düş kırıklığı yaşadım, yaşıyorum. Sadece tek taraflı suçlamalara değil, kendisinin yaptığı açıklamalara da baktım. Sonuçta şu kanaate vardım: Maalesef villa için ağaçları kestirmiş Suavi. Herkesten beklerdim ama Suavi’den beklemezdim bunu."
Suavi: Ağaçlar hala güvende
Suavi ise inceleme başlatılmasının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:
Arazi benim, 24 yıl önce almışım, imar filan yokken yani, tescilli tek ağaç yok ve var olan ağaçları ben dikmişim ve hala güvendeler. Son 3 yılda çok farklı teklifler yapılmış. Bir firma; Arsayı sen koy, bütçeyi ben %50-50 demiş ve olur demişiz. Sorun ne?