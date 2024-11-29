Ahmet Hakan: Herkesten beklerdim ama Suavi’den beklemezdim bunu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Suavi'nin arsasında başlatılan inceleme üzerine bugün kaleme aldığı yazısında "Çevreceilik, ağaçları koruma falan söz konusu olduğunda aklıma ilk gelen üç sanatçıdan biridir Suavi. “Ne kadar fedakar, ne kadar gayretli bir sanatçı” derdim kendisine. Birkaç gündür Suavi, “Bodrum Yalıkent’te villa yaptırmak için ağaç katliamı yaptı” haberleriyle gündeme gelince... Büyük bir düş kırıklığı yaşadım, yaşıyorum. Sadece tek taraflı suçlamalara değil, kendisinin yaptığı açıklamalara da baktım. Sonuçta şu kanaate vardım: Maalesef villa için ağaçları kestirmiş Suavi. Herkesten beklerdim ama Suavi’den beklemezdim bunu."