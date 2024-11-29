https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/acun-ilicalidan-talisca-transferi-yaniti-fenerbahceye-gelecek-mi-1090970368.html
Acun Ilıcalı'dan Talisca transferi yanıtı: Fenerbahçe'ye gelecek mi?
Acun Ilıcalı'dan Talisca transferi yanıtı: Fenerbahçe'ye gelecek mi?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Al-Nassr'ın yıldızı Anderson Talisca'yı transfer edeceği yönündeki iddialara sarı-lacivertlilerin Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T13:03+0300
2024-11-29T13:03+0300
2024-11-29T13:03+0300
spor
acun ılıcalı
fenerbahçe
anderson talisca
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102923/73/1029237340_0:41:1024:617_1920x0_80_0_0_57404ad8c4db0eb00a19f5af494e2c1d.jpg
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Portekizli futbolcu Anderson Talisca'nın transfer edileceği iddialarıyla ilgili, "Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil." dedi.'Transfere konsantreyiz'Sarı-lacivertli kulübün Anderson Talisca'yla anlaşmaya vardığı iddialarına açıklık getiren Ilıcalı, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/fenerbahce-slavia-pragi-2-1-yendi-1090951348.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102923/73/1029237340_201:0:1024:617_1920x0_80_0_0_92006959c31a30e35493709b47c90a16.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
acun ılıcalı, talisca transfer, fenerbahçe talisca
acun ılıcalı, talisca transfer, fenerbahçe talisca
Acun Ilıcalı'dan Talisca transferi yanıtı: Fenerbahçe'ye gelecek mi?
Fenerbahçe'nin Al-Nassr'ın yıldızı Anderson Talisca'yı transfer edeceği yönündeki iddialara sarı-lacivertlilerin Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi. Ilıcalı, "Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok." diye konuştu.
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Portekizli futbolcu Anderson Talisca'nın transfer edileceği iddialarıyla ilgili, "Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil." dedi.
Sarı-lacivertli kulübün Anderson Talisca'yla anlaşmaya vardığı iddialarına açıklık getiren Ilıcalı, şöyle konuştu:
"Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok. Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil. Bu haberler çıktığında milli takım arasıydı. Basının da habere ihtiyacı vardı. O hafta Ronaldo'yu, Talisca'yı alıyoruz haberleri çıktı. Bu seneki transferlerde yüzde 100'le gittiğimizi düşünüyorum. Oğuz Aydın'ın son performansından sonra transferlerin hepsi iş yaptı. En-Nesyri golünü attı, Maximin var, Oğuz Aydın oynuyor, Amrabat var. Çok büyük katkı sağladılar. Amacımız, hocamızla da istişare ederek devre arasında takımı güçlendirmek. Yabancı hakkımız var ve onu da kullanacağız."