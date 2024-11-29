https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/abdde-kadinlar-trumpin-zaferi-ardindan-duyduklari-ofke-ve-hayal-kirikligini-ifade-etmek--icin-1090975211.html

ABD’de kadınlar, Trump’ın zaferi ardından duydukları öfke ve hayal kırıklığını ifade etmek için sahilde çığlık attı

ABD’de kadınlar, Trump’ın zaferi ardından duydukları öfke ve hayal kırıklığını ifade etmek için sahilde çığlık attı

Sputnik Türkiye

ABD'de Donald Trump'un zaferi sonrası hayal kırıklığı ve öfkelerini ifade etmek isteyen 20 kadın, göle karşı toplanıp çığlık attı. Kadınlar devamında ise, 2... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T14:05+0300

2024-11-29T14:05+0300

2024-11-29T14:05+0300

dünya

abd başkanlık seçimleri

abd

abd seçimleri

donald trump

kadın

çığlık

demokrat

abd demokrat parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090974755_89:0:2919:1592_1920x0_80_0_0_9bc77636f1601cf3bb636222f999d57d.png

Wisconsin eyaletinde bir grup kadın, Başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın zaferi sonrası, duydukları hayal kırıklığını ve öfkeyi ifade etmek için sahilde toplandı. Klode Park’ta düzenlenen etkinlikte yaklaşık 20 kadın, Lake Michigan’a karşı topluca çığlık attı.Etkinliği düzenleyen Tamara Gibbs, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, bu 'ilkel çığlık' etkinliğinin hayal kırıklıklarını serbest bırakmak için organize edildiğini belirtti. Gibbs, “Bu seçimden sonra acımızı ve öfkemizi serbest bırakmak için bir araya geldik” dedi.Kadınlar çığlık atmayı tamamladıktan sonra bir çember oluşturup birbirlerine destek oldu. Bir katılımcı, iki yıl sonraki yerel seçimlerde tekrar harekete geçme çağrısı yaparak, “Bu kaybın ardından daha güçlü bir şekilde organize olmalıyız” ifadelerini kullandı.Trump, 5 Kasım’daki seçimlerde tüm kritik eyaletleri kazanarak büyük bir zafer elde etmişti. Bu tür protestolar, Trump’ın 2016’daki zaferinden sonra da yaşanmış ve bazı gruplar 'çığlık etkinliklerini' bir dayanışma biçimi olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/abd-ciddi-saglik-krizinde-trump-dunyaca-unlu-dr-mehmet-ozu-federal-saglik-hizmetleri-direktorlugune-1090581454.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd başkanlık seçimleri, abd, abd seçimleri, donald trump, kadın, çığlık, demokrat, abd demokrat parti