ABD’de kadınlar, Trump’ın zaferi ardından duydukları öfke ve hayal kırıklığını ifade etmek için sahilde çığlık attı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Hedef alınan sadece belediyeler değil, doğrudan halkın kendisidir’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
09:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sinan Meydan: Lozan ile birlikte eşit, çağdaş ve bağımsız bir Türkiye kurduğumuzu kabul ettirdik
12:06
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:29
2 dk
HABER MASASI
Türk Mutfağında Baharat ve Malzeme Kullanımı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka online alışverişleri hızlandırıyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Çayırhan işçileri Ankara’ya yürüyor: Bir ‘301 faciası’ daha yaşamayalım
15:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Türkiye, Rusya ile ne kadar yakın durursa Suriye meselesi o kadar çabuk çözülür’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
İmamoğlu’na muhatap tuzağı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
19:26
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Merkez Bankası para sayma makinelerini değiştirerek birilerine para kazandıracak'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
11 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Aile hekimlerinden beş günlük iş bırakma eylemi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Osmanlıdan Günümüze Tatlı Kültürü
13:30
39 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
14:13
2 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
14:34
2 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
14:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/abdde-kadinlar-trumpin-zaferi-ardindan-duyduklari-ofke-ve-hayal-kirikligini-ifade-etmek--icin-1090975211.html
ABD’de kadınlar, Trump’ın zaferi ardından duydukları öfke ve hayal kırıklığını ifade etmek için sahilde çığlık attı
ABD’de kadınlar, Trump’ın zaferi ardından duydukları öfke ve hayal kırıklığını ifade etmek için sahilde çığlık attı
Sputnik Türkiye
ABD'de Donald Trump'un zaferi sonrası hayal kırıklığı ve öfkelerini ifade etmek isteyen 20 kadın, göle karşı toplanıp çığlık attı. Kadınlar devamında ise, 2... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T14:05+0300
2024-11-29T14:05+0300
dünya
abd başkanlık seçimleri
abd
abd seçimleri
donald trump
kadın
çığlık
demokrat
abd demokrat parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090974755_89:0:2919:1592_1920x0_80_0_0_9bc77636f1601cf3bb636222f999d57d.png
Wisconsin eyaletinde bir grup kadın, Başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın zaferi sonrası, duydukları hayal kırıklığını ve öfkeyi ifade etmek için sahilde toplandı. Klode Park’ta düzenlenen etkinlikte yaklaşık 20 kadın, Lake Michigan’a karşı topluca çığlık attı.Etkinliği düzenleyen Tamara Gibbs, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, bu 'ilkel çığlık' etkinliğinin hayal kırıklıklarını serbest bırakmak için organize edildiğini belirtti. Gibbs, “Bu seçimden sonra acımızı ve öfkemizi serbest bırakmak için bir araya geldik” dedi.Kadınlar çığlık atmayı tamamladıktan sonra bir çember oluşturup birbirlerine destek oldu. Bir katılımcı, iki yıl sonraki yerel seçimlerde tekrar harekete geçme çağrısı yaparak, “Bu kaybın ardından daha güçlü bir şekilde organize olmalıyız” ifadelerini kullandı.Trump, 5 Kasım’daki seçimlerde tüm kritik eyaletleri kazanarak büyük bir zafer elde etmişti. Bu tür protestolar, Trump’ın 2016’daki zaferinden sonra da yaşanmış ve bazı gruplar 'çığlık etkinliklerini' bir dayanışma biçimi olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/abd-ciddi-saglik-krizinde-trump-dunyaca-unlu-dr-mehmet-ozu-federal-saglik-hizmetleri-direktorlugune-1090581454.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1d/1090974755_443:0:2566:1592_1920x0_80_0_0_dc41f960a978fc1cb314f83de167fad9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd başkanlık seçimleri, abd, abd seçimleri, donald trump, kadın, çığlık, demokrat, abd demokrat parti
abd başkanlık seçimleri, abd, abd seçimleri, donald trump, kadın, çığlık, demokrat, abd demokrat parti

ABD’de kadınlar, Trump’ın zaferi ardından duydukları öfke ve hayal kırıklığını ifade etmek için sahilde çığlık attı

14:05 29.11.2024
Çığlık seansı
Çığlık seansı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
Abone ol
ABD'de Donald Trump'un zaferi sonrası hayal kırıklığı ve öfkelerini ifade etmek isteyen 20 kadın, göle karşı toplanıp çığlık attı. Kadınlar devamında ise, 2 yıl sonraki yerel seçim için daha iyi organize olacaklarını söyledi.
Wisconsin eyaletinde bir grup kadın, Başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın zaferi sonrası, duydukları hayal kırıklığını ve öfkeyi ifade etmek için sahilde toplandı. Klode Park’ta düzenlenen etkinlikte yaklaşık 20 kadın, Lake Michigan’a karşı topluca çığlık attı.
Etkinliği düzenleyen Tamara Gibbs, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, bu 'ilkel çığlık' etkinliğinin hayal kırıklıklarını serbest bırakmak için organize edildiğini belirtti. Gibbs, “Bu seçimden sonra acımızı ve öfkemizi serbest bırakmak için bir araya geldik” dedi.
Kadınlar çığlık atmayı tamamladıktan sonra bir çember oluşturup birbirlerine destek oldu. Bir katılımcı, iki yıl sonraki yerel seçimlerde tekrar harekete geçme çağrısı yaparak, “Bu kaybın ardından daha güçlü bir şekilde organize olmalıyız” ifadelerini kullandı.
Trump, 5 Kasım’daki seçimlerde tüm kritik eyaletleri kazanarak büyük bir zafer elde etmişti. Bu tür protestolar, Trump’ın 2016’daki zaferinden sonra da yaşanmış ve bazı gruplar 'çığlık etkinliklerini' bir dayanışma biçimi olarak nitelendirmişti.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinden senatör adayı olan ve ülkenin eski başkanı Donald Trump'ın da desteğini alan Dr. Mehmet Öz tartışma yaratmaya devam ediyor. Serveti ortaya çıkan ve hakkında 'Türk hükümetine yakın' iddialarının ortaya atıldığ Dr. Öz'e bir tepki de Trump'ın mitinginde geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
DÜNYA
Trump, 'ABD ciddi sağlık krizinde' dedi: Dr. Mehmet Öz'ü federal sağlık hizmetleri direktörlüğüne aday gösterdi
20 Kasım, 01:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала