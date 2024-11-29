https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/abdde-kadinlar-trumpin-zaferi-ardindan-duyduklari-ofke-ve-hayal-kirikligini-ifade-etmek--icin-1090975211.html
ABD’de kadınlar, Trump’ın zaferi ardından duydukları öfke ve hayal kırıklığını ifade etmek için sahilde çığlık attı
ABD’de kadınlar, Trump’ın zaferi ardından duydukları öfke ve hayal kırıklığını ifade etmek için sahilde çığlık attı
Sputnik Türkiye
ABD'de Donald Trump'un zaferi sonrası hayal kırıklığı ve öfkelerini ifade etmek isteyen 20 kadın, göle karşı toplanıp çığlık attı. Kadınlar devamında ise, 2... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T14:05+0300
2024-11-29T14:05+0300
2024-11-29T14:05+0300
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Wisconsin eyaletinde bir grup kadın, Başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın zaferi sonrası, duydukları hayal kırıklığını ve öfkeyi ifade etmek için sahilde toplandı. Klode Park’ta düzenlenen etkinlikte yaklaşık 20 kadın, Lake Michigan’a karşı topluca çığlık attı.Etkinliği düzenleyen Tamara Gibbs, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, bu 'ilkel çığlık' etkinliğinin hayal kırıklıklarını serbest bırakmak için organize edildiğini belirtti. Gibbs, “Bu seçimden sonra acımızı ve öfkemizi serbest bırakmak için bir araya geldik” dedi.Kadınlar çığlık atmayı tamamladıktan sonra bir çember oluşturup birbirlerine destek oldu. Bir katılımcı, iki yıl sonraki yerel seçimlerde tekrar harekete geçme çağrısı yaparak, “Bu kaybın ardından daha güçlü bir şekilde organize olmalıyız” ifadelerini kullandı.Trump, 5 Kasım’daki seçimlerde tüm kritik eyaletleri kazanarak büyük bir zafer elde etmişti. Bu tür protestolar, Trump’ın 2016’daki zaferinden sonra da yaşanmış ve bazı gruplar 'çığlık etkinliklerini' bir dayanışma biçimi olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/abd-ciddi-saglik-krizinde-trump-dunyaca-unlu-dr-mehmet-ozu-federal-saglik-hizmetleri-direktorlugune-1090581454.html
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abd başkanlık seçimleri, abd, abd seçimleri, donald trump, kadın, çığlık, demokrat, abd demokrat parti
abd başkanlık seçimleri, abd, abd seçimleri, donald trump, kadın, çığlık, demokrat, abd demokrat parti
ABD’de kadınlar, Trump’ın zaferi ardından duydukları öfke ve hayal kırıklığını ifade etmek için sahilde çığlık attı
ABD'de Donald Trump'un zaferi sonrası hayal kırıklığı ve öfkelerini ifade etmek isteyen 20 kadın, göle karşı toplanıp çığlık attı. Kadınlar devamında ise, 2 yıl sonraki yerel seçim için daha iyi organize olacaklarını söyledi.
Wisconsin eyaletinde bir grup kadın, Başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın zaferi sonrası, duydukları hayal kırıklığını ve öfkeyi ifade etmek için sahilde toplandı. Klode Park’ta düzenlenen etkinlikte yaklaşık 20 kadın, Lake Michigan’a karşı topluca çığlık attı.
Etkinliği düzenleyen Tamara Gibbs, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, bu 'ilkel çığlık' etkinliğinin hayal kırıklıklarını serbest bırakmak için organize edildiğini belirtti. Gibbs, “Bu seçimden sonra acımızı ve öfkemizi serbest bırakmak için bir araya geldik” dedi.
Kadınlar çığlık atmayı tamamladıktan sonra bir çember oluşturup birbirlerine destek oldu. Bir katılımcı, iki yıl sonraki yerel seçimlerde tekrar harekete geçme çağrısı yaparak, “Bu kaybın ardından daha güçlü bir şekilde organize olmalıyız” ifadelerini kullandı.
Trump, 5 Kasım’daki seçimlerde tüm kritik eyaletleri kazanarak büyük bir zafer elde etmişti. Bu tür protestolar, Trump’ın 2016’daki zaferinden sonra da yaşanmış ve bazı gruplar 'çığlık etkinliklerini' bir dayanışma biçimi olarak nitelendirmişti.