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6.2 milyon dolara satın aldığı 'duvara bantlanmış muzu', 'diğerlerinden çok daha lezzetli' diyerek yedi
6.2 milyon dolara satın aldığı 'duvara bantlanmış muzu', 'diğerlerinden çok daha lezzetli' diyerek yedi
Sputnik Türkiye
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın çok konuşulan 'Comedian' isimli duvara bantlanmış muz sanat eseri, rekor fiyata satıldı. Ünlü kripto para platformu... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T14:10+0300
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justin sun
maurizio cattelan
hong kong
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duvara bantlanmış muz
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6.2 milyon dolara satılan İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'Comedian' adlı eserini satın alan ünlü kripto para platformunun kurucusu Justin Sun, 'eşsiz sanatsal deneyimin bir parçası olarak' milyon dolarlara aldığı muzu yedi.Hong Kong'da düzenlediği basın toplantısında 'duvara bantlanmış muz' eserini 'ikonik' olarak nitelemesinin ardından bir ısırık alan Sun, 'muzun diğerlerinden çok daha iyi olduğunu' söyleyerek 6.2 milyon değerindeki sanat eserini yedi.Yaklaşık 10 gün önce rekor fiyata satılan 'duvara bantlanmış muz' eserinin sahibi Justin Sun, muzu satın aldıktan sonra sosyal medya üzerinden, gelecek günlerde 'eşsiz sanatsal deneyimin' bir parçası olarak muzu bizzat yiyeceğini açıklamıştı.Justin Sun kimdir?34 yaşındaki Justin Sun, ünlü kripto para platformu olan TRON'un kurucusudur. Sun, aynı zamanda Grenada'nın DTÖ Daimi Temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Kısaca TRX olarak bilinen TRON, Blockchain teknolojisine dayalı merkezi olmayan bir işletim sistemidir ve özel bir kripto para birimi üzerine kurulmuştur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/duvara-bantlanmis-muz-eseri-62-milyon-dolara-satildi-kripto-para-platformu-kurucusu-olan-alici-muzu-1090635197.html
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justin sun, justin sun kimdir, duvara bantlanmış muz, maurizio cattelan,
justin sun, justin sun kimdir, duvara bantlanmış muz, maurizio cattelan,

6.2 milyon dolara satın aldığı 'duvara bantlanmış muzu', 'diğerlerinden çok daha lezzetli' diyerek yedi

14:10 29.11.2024
© Fotoğraf / Sotheby's auctionsSothebys's açık artırmasında 'duvara bantlanmış muz' eseri satışa çıkacak
Sothebys's açık artırmasında 'duvara bantlanmış muz' eseri satışa çıkacak - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© Fotoğraf / Sotheby's auctions
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İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın çok konuşulan 'Comedian' isimli duvara bantlanmış muz sanat eseri, rekor fiyata satıldı. Ünlü kripto para platformu kurucusu Justin Sun tarafından alınan eser, düzenlediği basın toplantısında yedi.
6.2 milyon dolara satılan İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'Comedian' adlı eserini satın alan ünlü kripto para platformunun kurucusu Justin Sun, 'eşsiz sanatsal deneyimin bir parçası olarak' milyon dolarlara aldığı muzu yedi.
Hong Kong'da düzenlediği basın toplantısında 'duvara bantlanmış muz' eserini 'ikonik' olarak nitelemesinin ardından bir ısırık alan Sun, 'muzun diğerlerinden çok daha iyi olduğunu' söyleyerek 6.2 milyon değerindeki sanat eserini yedi.
Yaklaşık 10 gün önce rekor fiyata satılan 'duvara bantlanmış muz' eserinin sahibi Justin Sun, muzu satın aldıktan sonra sosyal medya üzerinden, gelecek günlerde 'eşsiz sanatsal deneyimin' bir parçası olarak muzu bizzat yiyeceğini açıklamıştı.

Justin Sun kimdir?

34 yaşındaki Justin Sun, ünlü kripto para platformu olan TRON'un kurucusudur. Sun, aynı zamanda Grenada'nın DTÖ Daimi Temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Kısaca TRX olarak bilinen TRON, Blockchain teknolojisine dayalı merkezi olmayan bir işletim sistemidir ve özel bir kripto para birimi üzerine kurulmuştur.
Sothebys's açık artırmasında 'duvara bantlanmış muz' eseri satışa çıkacak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
YAŞAM
'Duvara bantlanmış muz' eseri 6.2 milyon dolara satıldı: Kripto para platformu kurucusu olan alıcı 'muzu yiyecek'
21 Kasım, 09:53
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