https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/yilbasi-oncesinde-sahte-alkol-ureticilerine-baskin-28-bin-litre-etil-alkol-yakalandi-1090919687.html

Yılbaşı öncesinde sahte alkol üreticilerine baskın: 28 bin litre etil alkol yakalandı

Yılbaşı öncesinde sahte alkol üreticilerine baskın: 28 bin litre etil alkol yakalandı

Sputnik Türkiye

İzmir'de yılbaşı öncesinde denetimlerini sıkılaştıran ekipler düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 28 bin litre etil alkol ele geçirdi. 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T11:16+0300

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türkiye

sahte içki

zehirlenme

operasyon

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polis

izmir

beyoğlu

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Kaçak ve sahte içkiye yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. İzmir Menemen ilçesinde yaklaşan yılbaşı öncesinde piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında bir depo ve imalathaneye operasyon düzenlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında 28 bin litre etil alkol, 2 bin 600 bidon, 1070 taklit etiket, 35 plastik tank, 3 etil alkol damıtma kazanı, 2 soğutucu cihaz, 1 etil alkol doldurma makinesi ve 1 folyo kapatma makinesi ele geçirildi.Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.Sahte içki öldürdüDün İstanbul Şişli ve Beyoğlu’nda sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan yedi kişiden ikisi hayatını kaybetmişti. Sahte içki nasıl anlaşılır? Nelere dikkat etmek gerekir?Uzmanların dikkat çektiği nokta sahte içkilerin ne kokusundan ne de tadından anlaşılabileceği. Bu nedenle kapağı açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiği vurgulanıyor. Şişelerin üzerindeki barkod ve etiketler de önemli. GİB'in mobil uygulaması bondrollü ürün izleme sisteminden şişenin barkodunu taratarak sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz.Ölüme kadar gidebiliyorKaçak üretilen içki, körlüğe, organ kayıplarına hatta ölüme neden oluyor. Mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, bilinç kaybı, nefes darlığı, şiddetli karın ağrısı, hızlı nabız, soğuk ve nemli cilt, düşük kan basıncı ve koma gibi durumlarla alkol zehirlenmesi kendini gösterebiliyor.Zehirlenme belirtileri gösteren bireylerde hızlı bir şekilde tıbbi müdahale yapılmazsa, etil alkol merkezi sinir sistemi üzerinde depresan etkiler yaratarak solunum yetmezliği, koma ve ölümle sonuçlanabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/laostaki-sahte-icki-olayinda-olu-sayisi-6ya-yukseldi-kac-kisinin-daha-zehirlendigi-belirsizligini-1090692711.html

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