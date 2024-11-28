Yılbaşı öncesinde sahte alkol üreticilerine baskın: 28 bin litre etil alkol yakalandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kreşlerin açılması kadınların iş hayatına girmesi anlamına geliyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2024 Turizm sezonu turizmciler açısından nasıl geçti?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Tescilli Lezzetlerimiz
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye sağlık turizmi potansiyeli ile rakiplerinin hedefinde
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump, İran’ın vekil güçlerini, füze projelerini ve nükleer programını baskılamaya çalışacak’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Türkiye'nin yeni öcüsü LGBT
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
PKK silah bırakır mı?
19:06
84 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
20:36
4 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
20:46
1 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
20:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Hedef alınan sadece belediyeler değil, doğrudan halkın kendisidir’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
09:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Sevr neden geçersiz kaldı?
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/yilbasi-oncesinde-sahte-alkol-ureticilerine-baskin-28-bin-litre-etil-alkol-yakalandi-1090919687.html
Yılbaşı öncesinde sahte alkol üreticilerine baskın: 28 bin litre etil alkol yakalandı
Yılbaşı öncesinde sahte alkol üreticilerine baskın: 28 bin litre etil alkol yakalandı
Sputnik Türkiye
İzmir'de yılbaşı öncesinde denetimlerini sıkılaştıran ekipler düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 28 bin litre etil alkol ele geçirdi. 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T11:16+0300
2024-11-28T11:17+0300
türkiye
sahte içki
zehirlenme
operasyon
kaçak içki
polis
izmir
beyoğlu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1d/1052221481_0:43:1080:651_1920x0_80_0_0_ab43303967b78ae4d9993e71a2085c2e.jpg
Kaçak ve sahte içkiye yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. İzmir Menemen ilçesinde yaklaşan yılbaşı öncesinde piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında bir depo ve imalathaneye operasyon düzenlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında 28 bin litre etil alkol, 2 bin 600 bidon, 1070 taklit etiket, 35 plastik tank, 3 etil alkol damıtma kazanı, 2 soğutucu cihaz, 1 etil alkol doldurma makinesi ve 1 folyo kapatma makinesi ele geçirildi.Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.Sahte içki öldürdüDün İstanbul Şişli ve Beyoğlu’nda sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan yedi kişiden ikisi hayatını kaybetmişti. Sahte içki nasıl anlaşılır? Nelere dikkat etmek gerekir?Uzmanların dikkat çektiği nokta sahte içkilerin ne kokusundan ne de tadından anlaşılabileceği. Bu nedenle kapağı açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiği vurgulanıyor. Şişelerin üzerindeki barkod ve etiketler de önemli. GİB'in mobil uygulaması bondrollü ürün izleme sisteminden şişenin barkodunu taratarak sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz.Ölüme kadar gidebiliyorKaçak üretilen içki, körlüğe, organ kayıplarına hatta ölüme neden oluyor. Mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, bilinç kaybı, nefes darlığı, şiddetli karın ağrısı, hızlı nabız, soğuk ve nemli cilt, düşük kan basıncı ve koma gibi durumlarla alkol zehirlenmesi kendini gösterebiliyor.Zehirlenme belirtileri gösteren bireylerde hızlı bir şekilde tıbbi müdahale yapılmazsa, etil alkol merkezi sinir sistemi üzerinde depresan etkiler yaratarak solunum yetmezliği, koma ve ölümle sonuçlanabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/laostaki-sahte-icki-olayinda-olu-sayisi-6ya-yukseldi-kac-kisinin-daha-zehirlendigi-belirsizligini-1090692711.html
türkiye
izmir
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1d/1052221481_91:0:959:651_1920x0_80_0_0_5f97b60c05038c47f4dd367d7ce0a2b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kaçak içki kör eder mi, kaçak içki operasyonu son dakika, kaçak içkiden ölenler, kaçak içki öldürür mü, kaçak içki nasıl anlaşılır, kaçak içki neden öldürür, etil alkol öldürür mü, etil alkol zararlı, metil alkol öldürür mü, etil alkol kör eder mi, kaçak içki satışı, kaçak içki, sahte alkol, sahte alkol öldürür mü, sahte alkol satışı, sahte alkol kör geder mi, sahte alkol nasıl anlaşılır
kaçak içki kör eder mi, kaçak içki operasyonu son dakika, kaçak içkiden ölenler, kaçak içki öldürür mü, kaçak içki nasıl anlaşılır, kaçak içki neden öldürür, etil alkol öldürür mü, etil alkol zararlı, metil alkol öldürür mü, etil alkol kör eder mi, kaçak içki satışı, kaçak içki, sahte alkol, sahte alkol öldürür mü, sahte alkol satışı, sahte alkol kör geder mi, sahte alkol nasıl anlaşılır

Yılbaşı öncesinde sahte alkol üreticilerine baskın: 28 bin litre etil alkol yakalandı

11:16 28.11.2024 (güncellendi: 11:17 28.11.2024)
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - HASAN ZAHİD EZİMEv görünümlü sahte alkol imalathanesine baskın düzenlendi
Ev görünümlü sahte alkol imalathanesine baskın düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - HASAN ZAHİD EZİM
Abone ol
İzmir'de yılbaşı öncesinde denetimlerini sıkılaştıran ekipler düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 28 bin litre etil alkol ele geçirdi.
Kaçak ve sahte içkiye yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. İzmir Menemen ilçesinde yaklaşan yılbaşı öncesinde piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanlara yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında bir depo ve imalathaneye operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan baskında 28 bin litre etil alkol, 2 bin 600 bidon, 1070 taklit etiket, 35 plastik tank, 3 etil alkol damıtma kazanı, 2 soğutucu cihaz, 1 etil alkol doldurma makinesi ve 1 folyo kapatma makinesi ele geçirildi.
Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Sahte içki öldürdü

Dün İstanbul Şişli ve Beyoğlu’nda sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan yedi kişiden ikisi hayatını kaybetmişti.

Sahte içki nasıl anlaşılır? Nelere dikkat etmek gerekir?

Uzmanların dikkat çektiği nokta sahte içkilerin ne kokusundan ne de tadından anlaşılabileceği. Bu nedenle kapağı açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiği vurgulanıyor. Şişelerin üzerindeki barkod ve etiketler de önemli. GİB'in mobil uygulaması bondrollü ürün izleme sisteminden şişenin barkodunu taratarak sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Ölüme kadar gidebiliyor

Kaçak üretilen içki, körlüğe, organ kayıplarına hatta ölüme neden oluyor. Mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, bilinç kaybı, nefes darlığı, şiddetli karın ağrısı, hızlı nabız, soğuk ve nemli cilt, düşük kan basıncı ve koma gibi durumlarla alkol zehirlenmesi kendini gösterebiliyor.
Zehirlenme belirtileri gösteren bireylerde hızlı bir şekilde tıbbi müdahale yapılmazsa, etil alkol merkezi sinir sistemi üzerinde depresan etkiler yaratarak solunum yetmezliği, koma ve ölümle sonuçlanabilir.
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
DÜNYA
Laos'taki sahte içki olayında ölü sayısı 6'ya yükseldi: Kaç kişinin daha zehirlendiği belirsizliğini koruyor
22 Kasım, 11:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала