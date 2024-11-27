Yenidoğan çetesi davasında tutuksuz sanıklar dinlendi: 'Ben asgari ücret altında bu kadar mobbing görürken susmayacağım'

"Kesinlikle maddi menfaatim yoktur. İşletme denilen yerden para almadım. Fırat Sarı ayda bir, iki, üç defa hastaneye geliyordu. Kendisinin insani ilişkileri iyi. Bize karşı bir kötülüğünü görmedim. Bana bir kere param olmadığını söylediğimde jest olarak para gönderdi. Yenidoğanda çalıştığım sürece Cansu Akyıldırım bebeklerle en güzel ilgilenen, bebeklerle ilgili her şeyi bilen tek insandı.

"Hasan Basri Gök, sürekli kaos yaratıyordu, 'O senin hakkında bunu söyledi. bu şunu söyledi' diye kızları birbirine düşürüyordu. Bana geliyor, sarıyordu. Fırat Sarı da oranın bu kişiyle olmayacağını düşünerek yenidoğan alanına Hakan Doğukan Taşçı'yı getirdi sorumlu hemşire olarak."