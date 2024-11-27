https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yenidogan-cetesi-davasinda-tutuksuz-saniklar-dinlendi-ben-asgari-ucret-altinda-bu-kadar-mobbing-1090901655.html
Yenidoğan çetesi davasında tutuksuz sanıklar dinlendi: 'Ben asgari ücret altında bu kadar mobbing görürken susmayacağım'
Yenidoğan çetesi davasında tutuksuz sanıklar dinlendi: 'Ben asgari ücret altında bu kadar mobbing görürken susmayacağım'
Sputnik Türkiye
Yenidoğan çetesi davasının tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti. Yarına ertelenen duruşmada tutuksuz sanık Gözde Kul Yadigar Ben asgari... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T21:46+0300
2024-11-27T21:46+0300
2024-11-27T21:47+0300
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İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı 'yenidoğan çetesi' davasında tutuksuz sanıkların savunmalarına devam edildi.Bugün 5 sanığın dinlenildiği duruşma yaklaşık 9.5 saat sürdü. Dava kapsamında bugüne kadar 22 tutuklu sanık ile 12 tutuksuz sanığın savunması alındı.Birinci Hastanesi'nde sekreterlik yapan tutuksuz sanık Gözde Kul Yadigar savunmasında Emine Avcı tarafından mobbing gördüğünü ve kendisini yenidoğan bölümüne çektiklerini iddia etti.'Oraya yenidoğan işletme diyorlardı'Son 1.5 yıl yenidoğan bölümünde çalışan Yadigar yenidoğan bölümüne işletme denildiğini şöyle anlattı:Tutuksuz sanık doktor Şeyhmus Çelik'in hastaneye geldiğinde bazen alana uğramadan odasına gittiğini ifade eden Yadigar, "Alana geldiği zaman da Cansu Hanımla bilgi alışverişi yapıp, vizit atacaksa atıyordu, Cansu Hanım gerek yok derse odasına gidiyordu" ifadelerini kullandı.Yadigar, maaşının tamamını hastaneden aldığını belirterek, Fırat Sarı'nın parası olmadığını söylediğinde kendisine jest olarak para gönderdiğini ifade ederek şunları anlattı:'Başıma bir şey gelmesin diye delil toplamaya başladım'SGK'nın denetime başladığı süreçte delil toplamaya başladığını dile getiren Yadigar süreçle ilgili şunları söyledi:Epikriz hazırlayan ekipte tanımadığı kişiler olduğunu kaydeden Yadigar, "Emine Avcı sürekli kontrole geliyordu, 'Doğukan ne yaptınız?' diye soruyordu" ifadelerini kullandı.Mahkeme başkanının "Ekip içerisinde buradaki sanıklardan biri var mı?" sorusuna yanıt olaraj Yadigar, Fırat Sarı'nın asistanlığını yapan tutuklu sanık Sümeyye Nur Taşçı'nın ekip içerisinde olduğunu söyledi.Sanık Yadigar, Şeyhmus Çelik'in epikriz yazdığını görmediğini ifade ederek, "Yalan söylemeyi bile beceremedi burada" dedi.'Keşke bir an önce delilleri toplasaydım da konu buralara gelmeseydi'Delilleri topladığı sırada denetim gelindiğini söyleyen Yadigar, "Bir sabah telefonla uyandım, 'Vatan emniyetten arıyoruz. Fırat Sarı ve İlker Gönen'e operasyon düzenlendi.' dediler. Alana geldim, kimse yoktu. Sadece Fırat Sarı ve İlker Gönen'i aldılar sanıyordum. Vatan emniyete gittim, gece 24.00'e kadar bekledim. O akşam ifademi almadılar. Ben de eve gittim. Keşke bir an önce delilleri toplasaydım da konu buralara gelmeseydi" dedi.Sanık Yadigar, "Ben asgari ücret altında bu kadar mobbing görürken asla susmayacağımı söylemek istiyorum. Benim kapıma polis geldi, çocuklarım gece uykularından uyandı, karşılarında polis gördü. İlahi adaletin işleyeceğine eminim. Burada neden olduğumu bilmiyorum" açıklamasını yaptı.
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yenidoğan, yenidoğan çetesi, fırat sarı, ilker gönen, sgk, türkiye, sanık, bebek
yenidoğan, yenidoğan çetesi, fırat sarı, ilker gönen, sgk, türkiye, sanık, bebek
Yenidoğan çetesi davasında tutuksuz sanıklar dinlendi: 'Ben asgari ücret altında bu kadar mobbing görürken susmayacağım'
21:46 27.11.2024 (güncellendi: 21:47 27.11.2024)
Yenidoğan çetesi davasının tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti. Yarına ertelenen duruşmada tutuksuz sanık Gözde Kul Yadigar Ben asgari ücret altında bu kadar mobbing görürken asla susmayacağımı söylemek istiyorum" ifadesini kullanarak ifadesi alındıktan sonra bir an önce delilleri toplamadığı için pişman olduğunu söyledi.
İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı 'yenidoğan çetesi' davasında tutuksuz sanıkların savunmalarına devam edildi.
Bugün 5 sanığın dinlenildiği duruşma yaklaşık 9.5 saat sürdü. Dava kapsamında bugüne kadar 22 tutuklu sanık ile 12 tutuksuz sanığın savunması alındı.
Birinci Hastanesi'nde sekreterlik yapan tutuksuz sanık Gözde Kul Yadigar savunmasında Emine Avcı tarafından mobbing gördüğünü ve kendisini yenidoğan bölümüne çektiklerini iddia etti.
'Oraya yenidoğan işletme diyorlardı'
Son 1.5 yıl yenidoğan bölümünde çalışan Yadigar yenidoğan bölümüne işletme denildiğini şöyle anlattı:
"Oraya geçmeden önce oranın işletme olduğunu biliyordum. Yenidoğan işletme diyorlardı çünkü. Orada bir Whatsapp grubu vardı. Hiçbir hemşire orada hastaneden ilaç isteme sistemini bilmiyordu. Bunun benim görevim olduğunu söylüyorlardı. Beni bu gruba eklediler. Epikrizleri Şeyhmus Çelik yazmıyordu. Epikrizleri Cansu (Akyıldırım) Hanım yazıyordu. Bunları benim sisteme atmamı istiyordu."
Tutuksuz sanık doktor Şeyhmus Çelik'in hastaneye geldiğinde bazen alana uğramadan odasına gittiğini ifade eden Yadigar, "Alana geldiği zaman da Cansu Hanımla bilgi alışverişi yapıp, vizit atacaksa atıyordu, Cansu Hanım gerek yok derse odasına gidiyordu" ifadelerini kullandı.
Yadigar, maaşının tamamını hastaneden aldığını belirterek, Fırat Sarı'nın parası olmadığını söylediğinde kendisine jest olarak para gönderdiğini ifade ederek şunları anlattı:
"Kesinlikle maddi menfaatim yoktur. İşletme denilen yerden para almadım. Fırat Sarı ayda bir, iki, üç defa hastaneye geliyordu. Kendisinin insani ilişkileri iyi. Bize karşı bir kötülüğünü görmedim. Bana bir kere param olmadığını söylediğimde jest olarak para gönderdi. Yenidoğanda çalıştığım sürece Cansu Akyıldırım bebeklerle en güzel ilgilenen, bebeklerle ilgili her şeyi bilen tek insandı.
"Hasan Basri Gök, sürekli kaos yaratıyordu, 'O senin hakkında bunu söyledi. bu şunu söyledi' diye kızları birbirine düşürüyordu. Bana geliyor, sarıyordu. Fırat Sarı da oranın bu kişiyle olmayacağını düşünerek yenidoğan alanına Hakan Doğukan Taşçı'yı getirdi sorumlu hemşire olarak."
'Başıma bir şey gelmesin diye delil toplamaya başladım'
SGK'nın denetime başladığı süreçte delil toplamaya başladığını dile getiren Yadigar süreçle ilgili şunları söyledi:
"Her gün denetim oluyordu. Ben bu sürece kadar bir şey anlamadım. Sürecin işleyişinin bu şekilde olduğunu düşünüyordum. Doğukan kızlarla konuşma yaparak, yapmaları gerekenleri anlattı. Bazıları yapmak istiyor, bazıları yapmak istemiyordu. Doğukan da 'Ben bunları keyfimden yapın demiyorum, birileri yapın diyor söylüyorum.' dedi. Bazı şeylerin değişmeye başladığını gördüm. Hastanede aşağıda bir oda ayarlanmış ve burada evrakların yapılacağı söyleniyordu. Ekip kurulduğu, epikrizlerin düzenleneceği söylendi. Bir şeyler olacağını hissediyordum. Başıma bir şey gelmesin diye delil toplamaya başladım. Yazmadık diyorlar ya, yazmadık demeleri imkansız. Odaya gidip baktım, kızlar oturmuş yeniden epikrizler yazıyorlardı. Eski çarşaflar yırtılıp yere atılmıştı. 'Gözde, sessiz sakin kalmalısın, SGK'yı dolandıramazsınız diyemezsin dedim.' Ekmek derdine düşmüşüm. İki evladım var, masraflara yetişemiyorum. Daha sonra delil toplama aşamasına geçtim. Bunlar orada işlem yaparken çaktırmadan delil toplamaya başladım. Kolluk kuvvetlerine de delillerimi sundum."
Epikriz hazırlayan ekipte tanımadığı kişiler olduğunu kaydeden Yadigar, "Emine Avcı sürekli kontrole geliyordu, 'Doğukan ne yaptınız?' diye soruyordu" ifadelerini kullandı.
Mahkeme başkanının "Ekip içerisinde buradaki sanıklardan biri var mı?" sorusuna yanıt olaraj Yadigar, Fırat Sarı'nın asistanlığını yapan tutuklu sanık Sümeyye Nur Taşçı'nın ekip içerisinde olduğunu söyledi.
Sanık Yadigar, Şeyhmus Çelik'in epikriz yazdığını görmediğini ifade ederek, "Yalan söylemeyi bile beceremedi burada" dedi.
'Keşke bir an önce delilleri toplasaydım da konu buralara gelmeseydi'
Delilleri topladığı sırada denetim gelindiğini söyleyen Yadigar, "Bir sabah telefonla uyandım, 'Vatan emniyetten arıyoruz. Fırat Sarı ve İlker Gönen'e operasyon düzenlendi.' dediler. Alana geldim, kimse yoktu. Sadece Fırat Sarı ve İlker Gönen'i aldılar sanıyordum. Vatan emniyete gittim, gece 24.00'e kadar bekledim. O akşam ifademi almadılar. Ben de eve gittim. Keşke bir an önce delilleri toplasaydım da konu buralara gelmeseydi" dedi.
Sanık Yadigar, "Ben asgari ücret altında bu kadar mobbing görürken asla susmayacağımı söylemek istiyorum. Benim kapıma polis geldi, çocuklarım gece uykularından uyandı, karşılarında polis gördü. İlahi adaletin işleyeceğine eminim. Burada neden olduğumu bilmiyorum" açıklamasını yaptı.