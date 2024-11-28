https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/umman-sultani-heysem-bin-tarik-turkiyede-cumhurbaskani-erdogan-karsiladi-1090936880.html

Umman Sultanı Heysem bin Tarık Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı

Umman Sultanı Heysem bin Tarık Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmi törenle karşıladı. 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T16:49+0300

2024-11-28T16:49+0300

2024-11-28T16:49+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

heysem bin tarık

cumhurbaşkanlığı külliyesi

umman

esenboğa havalimanı

türkiye

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Umman Sultanı Heysem Bin Tarım resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Bin Tarık ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanındaki karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer eşlik etti.Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüşen Erdoğan ve Bin Tarık, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ve Bin Tarık'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.Heysem Bin Tarık, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı. Erdoğan ve Bin Tarık, merdivenlerde Türkiye ve Umman bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.Ortak basın toplantısı düzenleyeceklerİkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Bin Tarık, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bin Tarık onuruna resmi akşam yemeği verecek.

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türkiye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

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recep tayyip erdoğan, heysem bin tarık, cumhurbaşkanlığı külliyesi, umman, esenboğa havalimanı, türkiye