https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/umman-sultani-heysem-bin-tarik-turkiyede-cumhurbaskani-erdogan-karsiladi-1090936880.html
Umman Sultanı Heysem bin Tarık Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı
Umman Sultanı Heysem bin Tarık Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmi törenle karşıladı. 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T16:49+0300
2024-11-28T16:49+0300
2024-11-28T16:49+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
heysem bin tarık
cumhurbaşkanlığı külliyesi
umman
esenboğa havalimanı
türkiye
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Umman Sultanı Heysem Bin Tarım resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Bin Tarık ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanındaki karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer eşlik etti.Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüşen Erdoğan ve Bin Tarık, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ve Bin Tarık'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.Heysem Bin Tarık, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı. Erdoğan ve Bin Tarık, merdivenlerde Türkiye ve Umman bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.Ortak basın toplantısı düzenleyeceklerİkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Bin Tarık, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bin Tarık onuruna resmi akşam yemeği verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yasayan-insan-hazineleri-odul-toreninde-cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1090897658.html
türkiye
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recep tayyip erdoğan, heysem bin tarık, cumhurbaşkanlığı külliyesi, umman, esenboğa havalimanı, türkiye
recep tayyip erdoğan, heysem bin tarık, cumhurbaşkanlığı külliyesi, umman, esenboğa havalimanı, türkiye
Umman Sultanı Heysem bin Tarık Türkiye'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmi törenle karşıladı.
Umman Sultanı Heysem Bin Tarım resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Bin Tarık ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Havalimanındaki karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer eşlik etti.
Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüşen Erdoğan ve Bin Tarık, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan ve Bin Tarık'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.
Heysem Bin Tarık, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı. Erdoğan ve Bin Tarık, merdivenlerde Türkiye ve Umman bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
Ortak basın toplantısı düzenleyecekler
İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Bin Tarık, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bin Tarık onuruna resmi akşam yemeği verecek.