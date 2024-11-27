https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yasayan-insan-hazineleri-odul-toreninde-cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1090897658.html

Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde değerlendirmelerde bulunuyor. 27.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

ödül töreni

cumhur ittifakı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bugünlerde sanatçılarımızın kültür mirasımızı yaşatmak adına verdiği mücadeleyi son derece kıymetli buluyorum. Türkiye'nin her vilayetinde yaşayan insan hazinesi kapsamında nice değerimiz mevcut. Bu insanlarımız dünyaya eşsiz eserler kazandırıyorlar. Gönülle yapılan, alın teriyle üretilen her şey sanattır, sanat eseridir. Asli değerimize, mirasımıza sahip çıkan insanlarımız da yaşayan birer hazinedir. Kültürümüzü yansıtan, geniş kitlelere ulaştıran ustalarımızı rahmetle yad ediyorum. Ödüllerini birazdan takdim edeceğimiz isimleri tek tek söylemek istiyorum. Kendilerine minnettar olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum'' açıklamasında bulundu.

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ödül töreni, cumhur ittifakı