https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yasayan-insan-hazineleri-odul-toreninde-cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1090897658.html
Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde değerlendirmelerde bulunuyor. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T18:07+0300
2024-11-27T18:07+0300
2024-11-27T18:16+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ödül töreni
cumhur ittifakı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089809946_0:51:2751:1598_1920x0_80_0_0_fb6e3db2f8c2ca62543c7ecb115475d9.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bugünlerde sanatçılarımızın kültür mirasımızı yaşatmak adına verdiği mücadeleyi son derece kıymetli buluyorum. Türkiye'nin her vilayetinde yaşayan insan hazinesi kapsamında nice değerimiz mevcut. Bu insanlarımız dünyaya eşsiz eserler kazandırıyorlar. Gönülle yapılan, alın teriyle üretilen her şey sanattır, sanat eseridir. Asli değerimize, mirasımıza sahip çıkan insanlarımız da yaşayan birer hazinedir. Kültürümüzü yansıtan, geniş kitlelere ulaştıran ustalarımızı rahmetle yad ediyorum. Ödüllerini birazdan takdim edeceğimiz isimleri tek tek söylemek istiyorum. Kendilerine minnettar olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum'' açıklamasında bulundu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089809946_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b7da84217f12392da2422fda29f58361.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ödül töreni, cumhur ittifakı
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ödül töreni, cumhur ittifakı
Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
18:07 27.11.2024 (güncellendi: 18:16 27.11.2024)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde değerlendirmelerde bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.
Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bugünlerde sanatçılarımızın kültür mirasımızı yaşatmak adına verdiği mücadeleyi son derece kıymetli buluyorum. Türkiye'nin her vilayetinde yaşayan insan hazinesi kapsamında nice değerimiz mevcut. Bu insanlarımız dünyaya eşsiz eserler kazandırıyorlar. Gönülle yapılan, alın teriyle üretilen her şey sanattır, sanat eseridir. Asli değerimize, mirasımıza sahip çıkan insanlarımız da yaşayan birer hazinedir. Kültürümüzü yansıtan, geniş kitlelere ulaştıran ustalarımızı rahmetle yad ediyorum. Ödüllerini birazdan takdim edeceğimiz isimleri tek tek söylemek istiyorum. Kendilerine minnettar olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum'' açıklamasında bulundu.