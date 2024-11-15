https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ukraynali-esir-almanyaya-egitime-gonderilen-ukraynali-askerlerin-firar-ettigini-anlatti-1090433852.html
Ukraynalı esir, Almanya’ya eğitime gönderilen Ukraynalı askerlerin firar ettiğini anlattı
Ukraynalı esir, Almanya’ya eğitime gönderilen Ukraynalı askerlerin firar ettiğini anlattı
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker Sergey Paliy, Almanya'nın Hammelburg kentinde eğitim gören Ukraynalı askerlerin eğitim merkezinden ayrılmalarına izin verilmediğini... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T13:14+0300
2024-11-15T13:14+0300
2024-11-15T13:18+0300
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Bavyera'daki Hammelburg kenti, Alman ordusuna bağlı Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor. Burada BM’nin askeri gözlemcileri eğitiliyor. Merkezin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kursa katılanlara müzakere, arabuluculuk, iletişim, koordinasyon, dokümantasyon ve raporlama konularında yoğun eğitim veriliyor. Eğitim açık arazide gerçekleştiriliyor.Ukraynalı esir Sergey Paliy, Sputnik’e açıklamasında, “Bizden önce bazı kişilerin kaçtığını ve henüz bulunamadıklarını anlattılar. Yani, eğitim merkezi personeli risk almak istemiyordu. Eğer bir şeye ihtiyacımız olursa, onlara aldırtmayı teklif ettiler. Hemen biz gelmeden önce birkaç kişinin kaçtığını söylediler” ifadesini kullandı.Paliy, kendisinin kaçma fırsatı bulamadığını, çünkü gruplarının hiçbir yere gitmesine izin verilmediğini, ikamet ettikleri yerin her zaman koruma altında olduğunu ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ukraynali-esir-anlatti-kievin-yabanci-parali-askerlerle-ilgili-aldigi-karar-ne-1090423509.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, almanya, askeri eğitim, firar, esir, rusya, rus ordusu
ukrayna, ukrayna ordusu, almanya, askeri eğitim, firar, esir, rusya, rus ordusu
Ukraynalı esir, Almanya’ya eğitime gönderilen Ukraynalı askerlerin firar ettiğini anlattı
13:14 15.11.2024 (güncellendi: 13:18 15.11.2024)
Ukraynalı esir asker Sergey Paliy, Almanya'nın Hammelburg kentinde eğitim gören Ukraynalı askerlerin eğitim merkezinden ayrılmalarına izin verilmediğini belirterek, “Çünkü firar edenler oldu” dedi.
Bavyera'daki Hammelburg kenti, Alman ordusuna bağlı Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor. Burada BM’nin askeri gözlemcileri eğitiliyor. Merkezin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kursa katılanlara müzakere, arabuluculuk, iletişim, koordinasyon, dokümantasyon ve raporlama konularında yoğun eğitim veriliyor. Eğitim açık arazide gerçekleştiriliyor.
Ukraynalı esir Sergey Paliy, Sputnik’e açıklamasında, “Bizden önce bazı kişilerin kaçtığını ve henüz bulunamadıklarını anlattılar. Yani, eğitim merkezi personeli risk almak istemiyordu. Eğer bir şeye ihtiyacımız olursa, onlara aldırtmayı teklif ettiler. Hemen biz gelmeden önce birkaç kişinin kaçtığını söylediler” ifadesini kullandı.
Paliy, kendisinin kaçma fırsatı bulamadığını, çünkü gruplarının hiçbir yere gitmesine izin verilmediğini, ikamet ettikleri yerin her zaman koruma altında olduğunu ekledi.