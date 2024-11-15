https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ukraynali-esir-almanyaya-egitime-gonderilen-ukraynali-askerlerin-firar-ettigini-anlatti-1090433852.html

Ukraynalı esir, Almanya’ya eğitime gönderilen Ukraynalı askerlerin firar ettiğini anlattı

Ukraynalı esir, Almanya’ya eğitime gönderilen Ukraynalı askerlerin firar ettiğini anlattı

Sputnik Türkiye

Ukraynalı esir asker Sergey Paliy, Almanya'nın Hammelburg kentinde eğitim gören Ukraynalı askerlerin eğitim merkezinden ayrılmalarına izin verilmediğini... 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T13:14+0300

2024-11-15T13:14+0300

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Bavyera'daki Hammelburg kenti, Alman ordusuna bağlı Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor. Burada BM’nin askeri gözlemcileri eğitiliyor. Merkezin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kursa katılanlara müzakere, arabuluculuk, iletişim, koordinasyon, dokümantasyon ve raporlama konularında yoğun eğitim veriliyor. Eğitim açık arazide gerçekleştiriliyor.Ukraynalı esir Sergey Paliy, Sputnik’e açıklamasında, “Bizden önce bazı kişilerin kaçtığını ve henüz bulunamadıklarını anlattılar. Yani, eğitim merkezi personeli risk almak istemiyordu. Eğer bir şeye ihtiyacımız olursa, onlara aldırtmayı teklif ettiler. Hemen biz gelmeden önce birkaç kişinin kaçtığını söylediler” ifadesini kullandı.Paliy, kendisinin kaçma fırsatı bulamadığını, çünkü gruplarının hiçbir yere gitmesine izin verilmediğini, ikamet ettikleri yerin her zaman koruma altında olduğunu ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ukraynali-esir-anlatti-kievin-yabanci-parali-askerlerle-ilgili-aldigi-karar-ne-1090423509.html

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