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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ukraynali-esir-almanyaya-egitime-gonderilen-ukraynali-askerlerin-firar-ettigini-anlatti-1090433852.html
Ukraynalı esir, Almanya’ya eğitime gönderilen Ukraynalı askerlerin firar ettiğini anlattı
Ukraynalı esir, Almanya’ya eğitime gönderilen Ukraynalı askerlerin firar ettiğini anlattı
Sputnik Türkiye
Ukraynalı esir asker Sergey Paliy, Almanya'nın Hammelburg kentinde eğitim gören Ukraynalı askerlerin eğitim merkezinden ayrılmalarına izin verilmediğini... 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T13:14+0300
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Bavyera'daki Hammelburg kenti, Alman ordusuna bağlı Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor. Burada BM’nin askeri gözlemcileri eğitiliyor. Merkezin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kursa katılanlara müzakere, arabuluculuk, iletişim, koordinasyon, dokümantasyon ve raporlama konularında yoğun eğitim veriliyor. Eğitim açık arazide gerçekleştiriliyor.Ukraynalı esir Sergey Paliy, Sputnik’e açıklamasında, “Bizden önce bazı kişilerin kaçtığını ve henüz bulunamadıklarını anlattılar. Yani, eğitim merkezi personeli risk almak istemiyordu. Eğer bir şeye ihtiyacımız olursa, onlara aldırtmayı teklif ettiler. Hemen biz gelmeden önce birkaç kişinin kaçtığını söylediler” ifadesini kullandı.Paliy, kendisinin kaçma fırsatı bulamadığını, çünkü gruplarının hiçbir yere gitmesine izin verilmediğini, ikamet ettikleri yerin her zaman koruma altında olduğunu ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ukraynali-esir-anlatti-kievin-yabanci-parali-askerlerle-ilgili-aldigi-karar-ne-1090423509.html
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Ukraynalı esir, Almanya’ya eğitime gönderilen Ukraynalı askerlerin firar ettiğini anlattı

13:14 15.11.2024 (güncellendi: 13:18 15.11.2024)
© Sputnik / Pavel LisitsinUkraynalı esir
Ukraynalı esir - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
© Sputnik / Pavel Lisitsin
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Ukraynalı esir asker Sergey Paliy, Almanya'nın Hammelburg kentinde eğitim gören Ukraynalı askerlerin eğitim merkezinden ayrılmalarına izin verilmediğini belirterek, “Çünkü firar edenler oldu” dedi.
Bavyera'daki Hammelburg kenti, Alman ordusuna bağlı Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor. Burada BM’nin askeri gözlemcileri eğitiliyor. Merkezin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kursa katılanlara müzakere, arabuluculuk, iletişim, koordinasyon, dokümantasyon ve raporlama konularında yoğun eğitim veriliyor. Eğitim açık arazide gerçekleştiriliyor.
Ukraynalı esir Sergey Paliy, Sputnik’e açıklamasında, “Bizden önce bazı kişilerin kaçtığını ve henüz bulunamadıklarını anlattılar. Yani, eğitim merkezi personeli risk almak istemiyordu. Eğer bir şeye ihtiyacımız olursa, onlara aldırtmayı teklif ettiler. Hemen biz gelmeden önce birkaç kişinin kaçtığını söylediler” ifadesini kullandı.
Paliy, kendisinin kaçma fırsatı bulamadığını, çünkü gruplarının hiçbir yere gitmesine izin verilmediğini, ikamet ettikleri yerin her zaman koruma altında olduğunu ekledi.
Украинские военнослужащие в сопровождении членов Иностранного легиона под Харьковом. Архивное фото - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2024
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