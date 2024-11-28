Türkiye
MSB duyurdu: Teğmenler soruşturmasına ilişkin son durum ne?
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/tuzla-sahilde-2-ceset-bulundu-1090924158.html
Tuzla sahilde 2 ceset bulundu
Tuzla sahilde 2 ceset bulundu
Sputnik Türkiye
Tuzla sahilinde 2 ceset bulundu. Sağlık ekipleri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken polisin olay yerinde incelemesi sürüyor. 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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Tuzla Liman Caddesi'nde sahil mevkiinde 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlileri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.
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tuzla, sahil, ceset
tuzla, sahil, ceset

Tuzla sahilde 2 ceset bulundu

12:58 28.11.2024
© AATuzla sahil
Tuzla sahil - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AA
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Tuzla sahilinde 2 ceset bulundu. Sağlık ekipleri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.
Tuzla Liman Caddesi'nde sahil mevkiinde 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin olay yerinde incelemesi sürüyor.
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Sahte dolar iddialarına soruşturma başlatıldı
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