TÜYEMDER'den 'sahte dolar' açıklaması: İki banknot dışında Kapalıçarşı'da sahte dövize rastlanmadı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kreşlerin açılması kadınların iş hayatına girmesi anlamına geliyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2024 Turizm sezonu turizmciler açısından nasıl geçti?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Tescilli Lezzetlerimiz
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye sağlık turizmi potansiyeli ile rakiplerinin hedefinde
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump, İran’ın vekil güçlerini, füze projelerini ve nükleer programını baskılamaya çalışacak’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Türkiye'nin yeni öcüsü LGBT
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
PKK silah bırakır mı?
19:06
84 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
20:36
4 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
20:46
1 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
20:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Hedef alınan sadece belediyeler değil, doğrudan halkın kendisidir’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
09:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sinan Meydan: Lozan ile birlikte eşit, çağdaş ve bağımsız bir Türkiye kurduğumuzu kabul ettirdik
12:06
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:29
2 dk
HABER MASASI
Türk Mutfağında Baharat ve Malzeme Kullanımı
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka online alışverişleri hızlandırıyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Çayırhan işçileri özelleştirmeye karşı Ankara'ya yürüyor
15:01
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
19:16
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/tuyemderden-sahte-dolar-aciklamasi-iki-banknot-disinda-kapalicarsida-sahte-dovize-rastlanmadi-1090933466.html
TÜYEMDER'den 'sahte dolar' açıklaması: İki banknot dışında Kapalıçarşı'da sahte dövize rastlanmadı
TÜYEMDER'den 'sahte dolar' açıklaması: İki banknot dışında Kapalıçarşı'da sahte dövize rastlanmadı
Sputnik Türkiye
İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde 'sahte dolar' krizi sürerken, bir çok döviz bürosu dolar alımını durdurdu. TÜYEMDER ise iki adet banknot dışında... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T15:38+0300
2024-11-28T15:38+0300
ekonomi
sahte dolar
kapalıçarşı
istanbul
tüyemder
sahtecilik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090933311_0:46:999:608_1920x0_80_0_0_f5a8b9508ae80db9e95df1e2436c759f.jpg
Piyasada sahte 50 ve 100 dolar krizi büyüyor. Başta Kapalıçarşı olmak üzere bir çok döviz bürosu şimdilik dolar satın almayacaklarını ilan ederken, iddialarla ilgili Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Mehti Şener 'asılsız' açıklaması yaptı. Şener, "Sosyal medyada 600 milyon dolar veya 1 milyar dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsız ve dezenformasyon amaçlıdır. Piyasada bırakın 600 milyon dolar ya da 1 milyar dolar sahte parayı 1.000 dolar dahi sahte parayı biz bulamadık. Bu asılsız haberleri yapan kişiler konuştukları rakamın hacmini algılayamayacak insanlardır" dedi.Sadece iki sahte banknot çıktıSahte dolar iddialarının büyük ölçüde abartı ve gerçeği yansıtmadığını söyleyen Şeren, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/sahte-doviz-alarmi-sahte-dolar-nasil-anlasilir-sahte-50100-dolar-ayirt-etme-yontemleri-bu-renkler-1090925202.html
kapalıçarşı
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090933311_65:0:934:652_1920x0_80_0_0_58ec118f18768aebf00baf5b373bf4cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sahte dolar, kapalıçarşı, istanbul, tüyemder, sahtecilik
sahte dolar, kapalıçarşı, istanbul, tüyemder, sahtecilik

TÜYEMDER'den 'sahte dolar' açıklaması: İki banknot dışında Kapalıçarşı'da sahte dövize rastlanmadı

15:38 28.11.2024
sahte dolar
sahte dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
Abone ol
İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde 'sahte dolar' krizi sürerken, bir çok döviz bürosu dolar alımını durdurdu. TÜYEMDER ise iki adet banknot dışında Kapalıçarşı'da sahte dövize rastlanmadığını söyledi, haberlerin de asılsız olduğunu dile getirdi.
Piyasada sahte 50 ve 100 dolar krizi büyüyor. Başta Kapalıçarşı olmak üzere bir çok döviz bürosu şimdilik dolar satın almayacaklarını ilan ederken, iddialarla ilgili Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Mehti Şener 'asılsız' açıklaması yaptı. Şener, "Sosyal medyada 600 milyon dolar veya 1 milyar dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsız ve dezenformasyon amaçlıdır. Piyasada bırakın 600 milyon dolar ya da 1 milyar dolar sahte parayı 1.000 dolar dahi sahte parayı biz bulamadık. Bu asılsız haberleri yapan kişiler konuştukları rakamın hacmini algılayamayacak insanlardır" dedi.

Sadece iki sahte banknot çıktı

Sahte dolar iddialarının büyük ölçüde abartı ve gerçeği yansıtmadığını söyleyen Şeren, şunları söyledi:

"Ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir şekilde algı ve dezenformasyon yapılmakta ve halkımız arasında panik havası oluşturulması amaçlanmaktadır. Sektör temsilcisi olarak tüm üyeler nezdinde ve sahada yaptığımız çalışmalar neticesinde iddialara konu sahte paralara rastlanmamıştır. Yapılan algıyı en net ortaya koyan delil ise şu an elimde tuttuğum banknottur. Bir haftadır yaptığımız çalışma sonucunda sadece 2 adet sahte banknota ulaşabildik. Bu sahte paralar, para sayma makinalarından geçmemiştir. Bu para dışında Kapalıçarşı'da sahte dövize rastlanmamıştır."

Sahte dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
EKONOMİ
Sahte döviz alarmı: Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte 50,100 dolar ayırt etme yöntemleri, bu renkler kullanılmamışsa...
13:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала