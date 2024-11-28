https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/tuyemderden-sahte-dolar-aciklamasi-iki-banknot-disinda-kapalicarsida-sahte-dovize-rastlanmadi-1090933466.html
TÜYEMDER'den 'sahte dolar' açıklaması: İki banknot dışında Kapalıçarşı'da sahte dövize rastlanmadı
TÜYEMDER'den 'sahte dolar' açıklaması: İki banknot dışında Kapalıçarşı'da sahte dövize rastlanmadı
Sputnik Türkiye
İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde 'sahte dolar' krizi sürerken, bir çok döviz bürosu dolar alımını durdurdu. TÜYEMDER ise iki adet banknot dışında... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T15:38+0300
2024-11-28T15:38+0300
2024-11-28T15:38+0300
ekonomi
sahte dolar
kapalıçarşı
istanbul
tüyemder
sahtecilik
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Piyasada sahte 50 ve 100 dolar krizi büyüyor. Başta Kapalıçarşı olmak üzere bir çok döviz bürosu şimdilik dolar satın almayacaklarını ilan ederken, iddialarla ilgili Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Mehti Şener 'asılsız' açıklaması yaptı. Şener, "Sosyal medyada 600 milyon dolar veya 1 milyar dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsız ve dezenformasyon amaçlıdır. Piyasada bırakın 600 milyon dolar ya da 1 milyar dolar sahte parayı 1.000 dolar dahi sahte parayı biz bulamadık. Bu asılsız haberleri yapan kişiler konuştukları rakamın hacmini algılayamayacak insanlardır" dedi.Sadece iki sahte banknot çıktıSahte dolar iddialarının büyük ölçüde abartı ve gerçeği yansıtmadığını söyleyen Şeren, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/sahte-doviz-alarmi-sahte-dolar-nasil-anlasilir-sahte-50100-dolar-ayirt-etme-yontemleri-bu-renkler-1090925202.html
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sahte dolar, kapalıçarşı, istanbul, tüyemder, sahtecilik
sahte dolar, kapalıçarşı, istanbul, tüyemder, sahtecilik
TÜYEMDER'den 'sahte dolar' açıklaması: İki banknot dışında Kapalıçarşı'da sahte dövize rastlanmadı
İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde 'sahte dolar' krizi sürerken, bir çok döviz bürosu dolar alımını durdurdu. TÜYEMDER ise iki adet banknot dışında Kapalıçarşı'da sahte dövize rastlanmadığını söyledi, haberlerin de asılsız olduğunu dile getirdi.
Piyasada sahte 50 ve 100 dolar krizi büyüyor. Başta Kapalıçarşı olmak üzere bir çok döviz bürosu şimdilik dolar satın almayacaklarını ilan ederken, iddialarla ilgili Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Mehti Şener 'asılsız' açıklaması yaptı. Şener, "Sosyal medyada 600 milyon dolar veya 1 milyar dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsız ve dezenformasyon amaçlıdır. Piyasada bırakın 600 milyon dolar ya da 1 milyar dolar sahte parayı 1.000 dolar dahi sahte parayı biz bulamadık. Bu asılsız haberleri yapan kişiler konuştukları rakamın hacmini algılayamayacak insanlardır" dedi.
Sadece iki sahte banknot çıktı
Sahte dolar iddialarının büyük ölçüde abartı ve gerçeği yansıtmadığını söyleyen Şeren, şunları söyledi:
"Ülke ekonomisi üzerinde ciddi bir şekilde algı ve dezenformasyon yapılmakta ve halkımız arasında panik havası oluşturulması amaçlanmaktadır. Sektör temsilcisi olarak tüm üyeler nezdinde ve sahada yaptığımız çalışmalar neticesinde iddialara konu sahte paralara rastlanmamıştır. Yapılan algıyı en net ortaya koyan delil ise şu an elimde tuttuğum banknottur. Bir haftadır yaptığımız çalışma sonucunda sadece 2 adet sahte banknota ulaşabildik. Bu sahte paralar, para sayma makinalarından geçmemiştir. Bu para dışında Kapalıçarşı'da sahte dövize rastlanmamıştır."