https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/tuyemderden-sahte-dolar-aciklamasi-iki-banknot-disinda-kapalicarsida-sahte-dovize-rastlanmadi-1090933466.html

TÜYEMDER'den 'sahte dolar' açıklaması: İki banknot dışında Kapalıçarşı'da sahte dövize rastlanmadı

TÜYEMDER'den 'sahte dolar' açıklaması: İki banknot dışında Kapalıçarşı'da sahte dövize rastlanmadı

Sputnik Türkiye

İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde 'sahte dolar' krizi sürerken, bir çok döviz bürosu dolar alımını durdurdu. TÜYEMDER ise iki adet banknot dışında... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T15:38+0300

2024-11-28T15:38+0300

2024-11-28T15:38+0300

ekonomi

sahte dolar

kapalıçarşı

istanbul

tüyemder

sahtecilik

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Piyasada sahte 50 ve 100 dolar krizi büyüyor. Başta Kapalıçarşı olmak üzere bir çok döviz bürosu şimdilik dolar satın almayacaklarını ilan ederken, iddialarla ilgili Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Mehti Şener 'asılsız' açıklaması yaptı. Şener, "Sosyal medyada 600 milyon dolar veya 1 milyar dolar sahte para olduğu şeklindeki haberler tamamen asılsız ve dezenformasyon amaçlıdır. Piyasada bırakın 600 milyon dolar ya da 1 milyar dolar sahte parayı 1.000 dolar dahi sahte parayı biz bulamadık. Bu asılsız haberleri yapan kişiler konuştukları rakamın hacmini algılayamayacak insanlardır" dedi.Sadece iki sahte banknot çıktıSahte dolar iddialarının büyük ölçüde abartı ve gerçeği yansıtmadığını söyleyen Şeren, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/sahte-doviz-alarmi-sahte-dolar-nasil-anlasilir-sahte-50100-dolar-ayirt-etme-yontemleri-bu-renkler-1090925202.html

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sahte dolar, kapalıçarşı, istanbul, tüyemder, sahtecilik