https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/turkiye-bankalar-birliginden-sahte-dolar-aciklamasi-para-sayma-makineleri-ve-atmler-guncelleniyor-1090924457.html

Sahte dolar krizi: Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği açıklama yaptı

Sahte dolar krizi: Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

TBB 'Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T12:59+0300

2024-11-28T12:59+0300

2024-11-28T13:02+0300

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türkiye bankalar birliği (tbb)

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TBB ve Merkez Bankası, sahte dolar konusunda açıklama yaptı. TCMB "Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir" dedi. TBB ise "Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır" dedi.

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