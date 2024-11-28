https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/turkiye-bankalar-birliginden-sahte-dolar-aciklamasi-para-sayma-makineleri-ve-atmler-guncelleniyor-1090924457.html
Sahte dolar krizi: Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği açıklama yaptı
Sahte dolar krizi: Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği açıklama yaptı
Sputnik Türkiye
TBB 'Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T12:59+0300
2024-11-28T12:59+0300
2024-11-28T13:02+0300
ekonomi
türkiye
sahte
sahte para
dolar
türkiye bankalar birliği (tbb)
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TBB ve Merkez Bankası, sahte dolar konusunda açıklama yaptı. TCMB "Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir" dedi. TBB ise "Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır" dedi.
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türkiye, sahte, sahte para, dolar, türkiye bankalar birliği (tbb)
türkiye, sahte, sahte para, dolar, türkiye bankalar birliği (tbb)
Sahte dolar krizi: Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği açıklama yaptı
12:59 28.11.2024 (güncellendi: 13:02 28.11.2024)
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TBB 'Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır' dedi. Merkez Bankası ise 'adli mercilerle koordineliyiz' dedi.
TBB ve Merkez Bankası, sahte dolar konusunda açıklama yaptı. TCMB "Bankamız, banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir" dedi. TBB ise "Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla, kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır" dedi.