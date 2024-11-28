https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/trumpin-mustakbel-ulusal-guvenlik-danismani-michael-waltz-ukraynada-muzakere-basinda-ateskes-1090908700.html

'Trump’ın müstakbel Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, Ukrayna'da müzakere başında ateşkes baskısı yapacak'

'Trump’ın müstakbel Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, Ukrayna'da müzakere başında ateşkes baskısı yapacak'

Sputnik Türkiye

CNN, ABD Başkanı Donald Trump’ın müstakbel ulusal güvenlik danışmanı Michael Waltz’ın, Ukrayna ihtilafını çözmek için çeşitli önerileri incelediğini ve... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T04:32+0300

2024-11-28T04:32+0300

2024-11-28T04:32+0300

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Kanalın güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, stratejinin ayrıntıları üzerinde çalışılıyor, ancak Trump yetkilileri, taraflar müzakere ederken erken aşamada bir ateşkes için baskı yapmayı planlıyor.ABD yönetiminin Ukrayna ile ilgili nihai stratejisinin henüz netleşmediğini vurgulanan haberde, Waltz’ın, Trump'ın Ukrayna'daki çözüm süreci için özel temsilci olarak atamayı planladığı Keith Kellogg'un önerileri de dahil olmak üzere, çözüm önerilerini değerlendirdiği yer aldı.Haziran ayında Kellogg, Trump’ın danışmanı Fred Fleitz ile birlikte Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik planlarını açıklamıştı. Bu plan, ateşkesin mevcut cephe hatlarına dayanmasını öngörüyordu.'Ukrainska Pravda' gazetesi ise daha önce, Kiev’in Beyaz Saray ile ilişkilerini bozmamak amacıyla, Trump’ın göreve başlamadan önce ABD’deki yeni yönetimle Ukrayna için barış planı hakkında temasa geçmekte çekindiğini iddia etmişti.Kasım ayında Zelenskiy, Trump'ın yardım etmemesi halinde Ukrayna'nın çatışmada yenileceği tehdidinden yakınmış ve ABD'nin seçilmiş başkanının büyük etkisini hatırlatmıştı. Zelenskiy aynı zamanda Trump'ı defalarca eleştirerek, Kiev'in görüşünü dikkate almadan Rusya ile anlaşmaya varabilecek olanın Cumhuriyetçiler olduğunu söylemişti. Kasım ayında Welt gazetesi Zelenskiy'in başkanlık seçimlerini kazanan Trump'la bir görüşme ayarlamaya çalıştığını bildirmiş, Haziran ayında ise Trump'ın toprak tavizleri pahasına Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istemesi halinde 'kaybeden bir başkan' olacağını söylemişti. Zelenskiy ayrıca Ukrayna televizyon kanalı Public'e verdiği bir röportajda, Trump ile yaptığı bir görüşmede 'otur ve dinle' söyleminin işe yaramadığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/donald-trump-keith-kelloggu-ukrayna-ozel-temsilcisi-olarak-atadigini-duyurdu-1090901334.html

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