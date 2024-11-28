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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/trumpin-mustakbel-ulusal-guvenlik-danismani-michael-waltz-ukraynada-muzakere-basinda-ateskes-1090908700.html
'Trump’ın müstakbel Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, Ukrayna'da müzakere başında ateşkes baskısı yapacak'
'Trump’ın müstakbel Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, Ukrayna'da müzakere başında ateşkes baskısı yapacak'
Sputnik Türkiye
CNN, ABD Başkanı Donald Trump’ın müstakbel ulusal güvenlik danışmanı Michael Waltz’ın, Ukrayna ihtilafını çözmek için çeşitli önerileri incelediğini ve... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T04:32+0300
2024-11-28T04:32+0300
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Kanalın güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, stratejinin ayrıntıları üzerinde çalışılıyor, ancak Trump yetkilileri, taraflar müzakere ederken erken aşamada bir ateşkes için baskı yapmayı planlıyor.ABD yönetiminin Ukrayna ile ilgili nihai stratejisinin henüz netleşmediğini vurgulanan haberde, Waltz’ın, Trump'ın Ukrayna'daki çözüm süreci için özel temsilci olarak atamayı planladığı Keith Kellogg'un önerileri de dahil olmak üzere, çözüm önerilerini değerlendirdiği yer aldı.Haziran ayında Kellogg, Trump’ın danışmanı Fred Fleitz ile birlikte Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik planlarını açıklamıştı. Bu plan, ateşkesin mevcut cephe hatlarına dayanmasını öngörüyordu.'Ukrainska Pravda' gazetesi ise daha önce, Kiev’in Beyaz Saray ile ilişkilerini bozmamak amacıyla, Trump’ın göreve başlamadan önce ABD’deki yeni yönetimle Ukrayna için barış planı hakkında temasa geçmekte çekindiğini iddia etmişti.Kasım ayında Zelenskiy, Trump'ın yardım etmemesi halinde Ukrayna'nın çatışmada yenileceği tehdidinden yakınmış ve ABD'nin seçilmiş başkanının büyük etkisini hatırlatmıştı. Zelenskiy aynı zamanda Trump'ı defalarca eleştirerek, Kiev'in görüşünü dikkate almadan Rusya ile anlaşmaya varabilecek olanın Cumhuriyetçiler olduğunu söylemişti. Kasım ayında Welt gazetesi Zelenskiy'in başkanlık seçimlerini kazanan Trump'la bir görüşme ayarlamaya çalıştığını bildirmiş, Haziran ayında ise Trump'ın toprak tavizleri pahasına Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istemesi halinde 'kaybeden bir başkan' olacağını söylemişti. Zelenskiy ayrıca Ukrayna televizyon kanalı Public'e verdiği bir röportajda, Trump ile yaptığı bir görüşmede 'otur ve dinle' söyleminin işe yaramadığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/donald-trump-keith-kelloggu-ukrayna-ozel-temsilcisi-olarak-atadigini-duyurdu-1090901334.html
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rusya, abd, keith kellogg, fred fleitz, ukrayna, abd, kiev, haberler, cumhuriyetçiler
rusya, abd, keith kellogg, fred fleitz, ukrayna, abd, kiev, haberler, cumhuriyetçiler

'Trump’ın müstakbel Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, Ukrayna'da müzakere başında ateşkes baskısı yapacak'

04:32 28.11.2024
© AP Photo / Matt RourkeRep. Michael Waltz, R-Fla., speaks to reporters in the spin room before a presidential debate between Republican presidential nominee former President Donald Trump and Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris, Tuesday, Sept. 10, 2024, in Philadelphia. (AP Photo/Matt Rourke)
Rep. Michael Waltz, R-Fla., speaks to reporters in the spin room before a presidential debate between Republican presidential nominee former President Donald Trump and Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris, Tuesday, Sept. 10, 2024, in Philadelphia. (AP Photo/Matt Rourke) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
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CNN, ABD Başkanı Donald Trump’ın müstakbel ulusal güvenlik danışmanı Michael Waltz’ın, Ukrayna ihtilafını çözmek için çeşitli önerileri incelediğini ve müzakerelerin ilk aşamalarında bir ateşkesi gündeme getirdiğini bildirdi.
Kanalın güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, stratejinin ayrıntıları üzerinde çalışılıyor, ancak Trump yetkilileri, taraflar müzakere ederken erken aşamada bir ateşkes için baskı yapmayı planlıyor.
ABD yönetiminin Ukrayna ile ilgili nihai stratejisinin henüz netleşmediğini vurgulanan haberde, Waltz’ın, Trump'ın Ukrayna'daki çözüm süreci için özel temsilci olarak atamayı planladığı Keith Kellogg'un önerileri de dahil olmak üzere, çözüm önerilerini değerlendirdiği yer aldı.
Haziran ayında Kellogg, Trump’ın danışmanı Fred Fleitz ile birlikte Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik planlarını açıklamıştı. Bu plan, ateşkesin mevcut cephe hatlarına dayanmasını öngörüyordu.
'Ukrainska Pravda' gazetesi ise daha önce, Kiev’in Beyaz Saray ile ilişkilerini bozmamak amacıyla, Trump’ın göreve başlamadan önce ABD’deki yeni yönetimle Ukrayna için barış planı hakkında temasa geçmekte çekindiğini iddia etmişti.
Kasım ayında Zelenskiy, Trump'ın yardım etmemesi halinde Ukrayna'nın çatışmada yenileceği tehdidinden yakınmış ve ABD'nin seçilmiş başkanının büyük etkisini hatırlatmıştı. Zelenskiy aynı zamanda Trump'ı defalarca eleştirerek, Kiev'in görüşünü dikkate almadan Rusya ile anlaşmaya varabilecek olanın Cumhuriyetçiler olduğunu söylemişti.
Kasım ayında Welt gazetesi Zelenskiy'in başkanlık seçimlerini kazanan Trump'la bir görüşme ayarlamaya çalıştığını bildirmiş, Haziran ayında ise Trump'ın toprak tavizleri pahasına Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istemesi halinde 'kaybeden bir başkan' olacağını söylemişti.
Zelenskiy ayrıca Ukrayna televizyon kanalı Public'e verdiği bir röportajda, Trump ile yaptığı bir görüşmede 'otur ve dinle' söyleminin işe yaramadığını belirtmişti.
Keith Kellogg - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
Ukrayna krizi
Donald Trump, Keith Kellogg'u Ukrayna Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurdu
Dün, 21:21
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