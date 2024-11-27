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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/donald-trump-keith-kelloggu-ukrayna-ozel-temsilcisi-olarak-atadigini-duyurdu-1090901334.html
Donald Trump, Keith Kellogg'u Ukrayna Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurdu
Donald Trump, Keith Kellogg'u Ukrayna Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurdu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı seçilen Trump, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilciliği görevi için Keith Kellogg'un adaylığını önerdi. 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T21:21+0300
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ukrayna krizi
abd
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truth social
keith kellogg
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temsilci
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ABD Başkanı seçilen Donald Trump yaptığı açıklamada General Keith Kellogg'u Başkan Yardımcısı ve Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi olarak aday gösterdiğini duyurdu.Truth Social adlı hesabından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:'Müzakere masasına gelmek zorundasınız yoksa destek kesilecek'Haziran ayında Kellogg, Trump'ın danışmanı Fred Fleitz ile birlikte Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik planlarını açıklamıştı. Söz konusu açıklanan plana göre, ateşkesin mevcut cephe hatlarına dayanacağı ifade edilmiş ve “Ukraynalılara şunu söylüyoruz: Müzakere masasına gelmek zorundasınız ve eğer müzakere masasına gelmezseniz, ABD desteği ortadan kalkacaktır” cümlesine yer verilmişti.Yetkililer ise Trump'ın plana olumlu yaklaştığını ancak tamamen kabul ettiğinin kesin olmadığını söylemiştiler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/medvedev-hicbir-senaryo-goz-ardi-edilemez-diyerek-konustu-nato-ulkeleri-bu-catismaya-tamamen-dahil-1090900865.html
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abd, donald trump, ukrayna, truth social, keith kellogg, rusya, temsilci, aday, özel temsilci
abd, donald trump, ukrayna, truth social, keith kellogg, rusya, temsilci, aday, özel temsilci

Donald Trump, Keith Kellogg'u Ukrayna Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurdu

21:21 27.11.2024
© AP Photo / Mariam ZuhaibKeith Kellogg
Keith Kellogg - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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ABD Başkanı seçilen Trump, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilciliği görevi için Keith Kellogg'un adaylığını önerdi.
ABD Başkanı seçilen Donald Trump yaptığı açıklamada General Keith Kellogg'u Başkan Yardımcısı ve Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi olarak aday gösterdiğini duyurdu.
Truth Social adlı hesabından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
General Keith Kellogg'u Başkan Yardımcısı ve Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi olarak aday göstermekten büyük memnuniyet duyuyorum. Keith, ilk yönetimimde son derece hassas ulusal güvenlik rollerinde görev yapmak da dahil olmak üzere seçkin bir askeri ve iş kariyerine öncülük etti.

'Müzakere masasına gelmek zorundasınız yoksa destek kesilecek'

Haziran ayında Kellogg, Trump'ın danışmanı Fred Fleitz ile birlikte Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik planlarını açıklamıştı. Söz konusu açıklanan plana göre, ateşkesin mevcut cephe hatlarına dayanacağı ifade edilmiş ve “Ukraynalılara şunu söylüyoruz: Müzakere masasına gelmek zorundasınız ve eğer müzakere masasına gelmezseniz, ABD desteği ortadan kalkacaktır” cümlesine yer verilmişti.
Yetkililer ise Trump'ın plana olumlu yaklaştığını ancak tamamen kabul ettiğinin kesin olmadığını söylemiştiler.
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
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