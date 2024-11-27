https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/donald-trump-keith-kelloggu-ukrayna-ozel-temsilcisi-olarak-atadigini-duyurdu-1090901334.html

Donald Trump, Keith Kellogg'u Ukrayna Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurdu

Donald Trump, Keith Kellogg'u Ukrayna Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurdu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı seçilen Trump, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilciliği görevi için Keith Kellogg'un adaylığını önerdi. 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T21:21+0300

2024-11-27T21:21+0300

2024-11-27T21:21+0300

ukrayna krizi

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donald trump

ukrayna

truth social

keith kellogg

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aday

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ABD Başkanı seçilen Donald Trump yaptığı açıklamada General Keith Kellogg'u Başkan Yardımcısı ve Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi olarak aday gösterdiğini duyurdu.Truth Social adlı hesabından yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:'Müzakere masasına gelmek zorundasınız yoksa destek kesilecek'Haziran ayında Kellogg, Trump'ın danışmanı Fred Fleitz ile birlikte Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik planlarını açıklamıştı. Söz konusu açıklanan plana göre, ateşkesin mevcut cephe hatlarına dayanacağı ifade edilmiş ve “Ukraynalılara şunu söylüyoruz: Müzakere masasına gelmek zorundasınız ve eğer müzakere masasına gelmezseniz, ABD desteği ortadan kalkacaktır” cümlesine yer verilmişti.Yetkililer ise Trump'ın plana olumlu yaklaştığını ancak tamamen kabul ettiğinin kesin olmadığını söylemiştiler.

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abd, donald trump, ukrayna, truth social, keith kellogg, rusya, temsilci, aday, özel temsilci