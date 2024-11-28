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Taksim'de turistlerden saç numarası: Arkadaşının saçını koparıp yemeğe attı
Taksim'de turistlerden saç numarası: Arkadaşının saçını koparıp yemeğe attı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yaklaşık 800 lira tutan hesabı ödememek için 2 kadın turist yemeklerinin içinde saç varmış gibi davrandı. İşletme olayın aslını güvenlik kamerasını... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nın işlek restoranlarından birinde 2 kadın turist hesabı ödememek adın saç numarasına başvurdu.Yemekleri yedikten sonra bitirmeye yakın kadınlardan biri arkadaşını saçını kopararak yemeğe yerleştirdi.Diğer kadında elinde tabakla restoran çalışanlarının yanında giderek tabağı gösterdi.Olayla ilgili konuşan çalışanlardan Hayri Taş, güvenlik kamerasına baktıklarında turistin saçını koparıp yemeğe koyduğunu gördüklerini aktardı. Taş "Yaklaşık 700-800 liralık bir hesap gelmişti. Bunu da ödememek için böyle bir yönteme başvurdular" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/olumcul-buket-efsanelerden-ciceklere-rus-silahlarinin-isimleri-ne-anlama-geliyor-1090940582.html
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taksim, turist, saç, yemek

Taksim'de turistlerden saç numarası: Arkadaşının saçını koparıp yemeğe attı

20:14 28.11.2024 (güncellendi: 20:40 28.11.2024)
© İHA / SÜMER AVCI-AW339454Taksim'de turistlerden saç numarası: Arkadaşının saçını koparıp yemeğe attı
Taksim'de turistlerden saç numarası: Arkadaşının saçını koparıp yemeğe attı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© İHA / SÜMER AVCI-AW339454
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İstanbul'da yaklaşık 800 lira tutan hesabı ödememek için 2 kadın turist yemeklerinin içinde saç varmış gibi davrandı. İşletme olayın aslını güvenlik kamerasını izleyince fark etti.
Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nın işlek restoranlarından birinde 2 kadın turist hesabı ödememek adın saç numarasına başvurdu.
Yemekleri yedikten sonra bitirmeye yakın kadınlardan biri arkadaşını saçını kopararak yemeğe yerleştirdi.
Diğer kadında elinde tabakla restoran çalışanlarının yanında giderek tabağı gösterdi.
Olayla ilgili konuşan çalışanlardan Hayri Taş, güvenlik kamerasına baktıklarında turistin saçını koparıp yemeğe koyduğunu gördüklerini aktardı. Taş "Yaklaşık 700-800 liralık bir hesap gelmişti. Bunu da ödememek için böyle bir yönteme başvurdular" dedi.
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