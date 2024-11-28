https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/taksimde-turistlerden-sac-numarasi-arkadasinin-sacini-koparip-yemege-atti-1090945155.html

Taksim'de turistlerden saç numarası: Arkadaşının saçını koparıp yemeğe attı

Taksim'de turistlerden saç numarası: Arkadaşının saçını koparıp yemeğe attı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yaklaşık 800 lira tutan hesabı ödememek için 2 kadın turist yemeklerinin içinde saç varmış gibi davrandı. İşletme olayın aslını güvenlik kamerasını... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

taksim

turist

saç

yemek

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Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nın işlek restoranlarından birinde 2 kadın turist hesabı ödememek adın saç numarasına başvurdu.Yemekleri yedikten sonra bitirmeye yakın kadınlardan biri arkadaşını saçını kopararak yemeğe yerleştirdi.Diğer kadında elinde tabakla restoran çalışanlarının yanında giderek tabağı gösterdi.Olayla ilgili konuşan çalışanlardan Hayri Taş, güvenlik kamerasına baktıklarında turistin saçını koparıp yemeğe koyduğunu gördüklerini aktardı. Taş "Yaklaşık 700-800 liralık bir hesap gelmişti. Bunu da ödememek için böyle bir yönteme başvurdular" dedi.

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taksim, turist, saç, yemek