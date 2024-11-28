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Ölümcül buket: Çiçeklerden peri masallarına Rus silahlarının isimleri ne anlama geliyor?
Ölümcül buket: Çiçeklerden peri masallarına Rus silahlarının isimleri ne anlama geliyor?
Sputnik Türkiye
Sümbül, şakayık, peygamber çiçeği ve karanfil sadece güzel, tatlı kokulu çiçekler değil; aynı zamanda Rusya'nın etkili silah sistemlerinden bazılarının da... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Oreşnik'i tanıttığı konuşmasında Batılı gözlemcileri, huş ağacı ailesinden çiçekli bir bitki olan 'fındık ağacı' anlamına gelen isminin ardındaki anlamı çözmeye zorlamıştı.Ancak Rus silah tasarımına aşina olanlar Rus mühendislerin bu 'dehşet verici' silahlara kulağa aldatıcı bir şekilde zararsız ya da sıradan gelen isimler vermekten daha çok hoşlandıklarını bilmektedirlerRus silah sanayisinin ölümcül buketleriBu isimlendirmelere Rusya'nın 2S1 Gvozdika (Karanfil), 2S3 Akatsiya (Akasya), 2S4 Tyulpan (Lale), 2S5 Giatsint (Sümbül), nükleer top mermileri atan 2S7 Pion (Şakayık) ve 2B9 Vasilek (Peygamber çiçeği) topçu dizisi de dahildir.Rusya'nın 'ölümcül' termobarik roket topçu sistemleri Buratino (Pinokyo) ve Solntsepyok (Güneşin en sıcak olduğu yer/an) kulağa aynı derecede zararsız gelen isimlere sahiptir.Tüm bunlara ek olarka komuta kontrol ve destek teçhizatı üreticileri de komik isimlendirme 'hastalığından' muzdariptir. Timsahlardan balerinlere...Güç, ihtişam ve dehşet imgeleriyle sarmalanmış NATO silahlarıRus silahlarına verilen bu isimler NATO'nun daha iddialı silahlarına verilen isimlerle tam bir tezat oluşturmaktadır. Bilhassa ABD'nin silah isimlendirme geleneği eski imparatorlukları ve büyük fatihleri çağrıştırmayı ya da düşmanın zihninde 'dehşet' yaratmayı amaçlar.Örneğin A-10 Thunderbolt CAS uçağı, C-130 Hercules nakliye aracı, B-1 Lancer stratejik bombardıman uçağı ve M109 Paladin topçu sistemi gibi sırasıyla Antik Yunan efsanelerini, Orta çağ süvarilerini ve Charlemagne'ın sarayının büyük Paladin şövalye savaşçılarını çağrıştıran silahlar olarak ismini almıştır.Aynı prensip General Dynamics'in efsanevi Antik Yunan aslan-kartal melezine atıfta bulunan Griffin zırhlı aracı için de geçerlidir.Yırtıcı kuşlarAH-1Z Viper ve AH-1 Super Cobra saldırı helikopterleri, F-22 Raptor, F-15 Strike Eagles ve F/A-18 Hornet de aynı mantık ile yapılmış isimlendirmelerdir. Boeing C-17 Globemaster III stratejik hava aracı, B-2 Spirit bombardıman uçağı ve B-52 Stratofortress gibi diğer isimlerin de bu şekilde isimlendirilen teçhizatlardır.Land Ceptor füzesi ve Starstreak'ten Warrior, Bulldog, Mastiff, Wolfhound ve Jackal serisi zırhlı araçlara ve Sky Sabre orta menzilli hava savunma sistemine kadar birçok İngiliz silah ismi de aynı mantık ile isimlendirilmiştir.Batı teçhizatları arasında bulunan zırhlı araçlara ise büyük kedilerin Leopard ve diğer etçil hayvanlar olan Marder (sansar) ve Wiesel (gelincik) isimlerini verme alışkanlığı ise daha çok Almanların isimlendirme geleneklerinde karşımıza çıkmaktadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/rusya-hipersonik-orta-menzilli-balistik-fuze-oresniki-tanitti-avrupadaki-hangi-nato-usleri-1090739669.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, oreşnik , kuryer füzeleri, babuşka, gvozdika, akatsiya, mig-15, su-25, su-27, f-22 raptor, ah-1z viper, f-15, f-15 eagle, f/a-18 super hornet, boeing f/a-18e/f super hornet tipi savaş uçakları, leopard, ingiltere, abd, nato, almanya, general dynamics, c-17, b-52, b-2 spirit, mi-24
rusya, rusya savunma bakanlığı, oreşnik , kuryer füzeleri, babuşka, gvozdika, akatsiya, mig-15, su-25, su-27, f-22 raptor, ah-1z viper, f-15, f-15 eagle, f/a-18 super hornet, boeing f/a-18e/f super hornet tipi savaş uçakları, leopard, ingiltere, abd, nato, almanya, general dynamics, c-17, b-52, b-2 spirit, mi-24

Ölümcül buket: Çiçeklerden peri masallarına Rus silahlarının isimleri ne anlama geliyor?

19:04 28.11.2024 (güncellendi: 19:16 28.11.2024)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturÖlümcül Buketler: Çiçek isimlerine sahip Rus Silahları
Ölümcül Buketler: Çiçek isimlerine sahip Rus Silahları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Sümbül, şakayık, peygamber çiçeği ve karanfil sadece güzel, tatlı kokulu çiçekler değil; aynı zamanda Rusya'nın etkili silah sistemlerinden bazılarının da isimleri. Bir süre önce Rusya bu listeye Oreşnik hipersonik füze sistemini de ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Oreşnik'i tanıttığı konuşmasında Batılı gözlemcileri, huş ağacı ailesinden çiçekli bir bitki olan 'fındık ağacı' anlamına gelen isminin ardındaki anlamı çözmeye zorlamıştı.
Ancak Rus silah tasarımına aşina olanlar Rus mühendislerin bu 'dehşet verici' silahlara kulağa aldatıcı bir şekilde zararsız ya da sıradan gelen isimler vermekten daha çok hoşlandıklarını bilmektedirler

Rus silah sanayisinin ölümcül buketleri

Bu isimlendirmelere Rusya'nın 2S1 Gvozdika (Karanfil), 2S3 Akatsiya (Akasya), 2S4 Tyulpan (Lale), 2S5 Giatsint (Sümbül), nükleer top mermileri atan 2S7 Pion (Şakayık) ve 2B9 Vasilek (Peygamber çiçeği) topçu dizisi de dahildir.
Rusya'nın 'ölümcül' termobarik roket topçu sistemleri Buratino (Pinokyo) ve Solntsepyok (Güneşin en sıcak olduğu yer/an) kulağa aynı derecede zararsız gelen isimlere sahiptir.
Tüm bunlara ek olarka komuta kontrol ve destek teçhizatı üreticileri de komik isimlendirme 'hastalığından' muzdariptir.
1V152 atış kontrol sistemine Kapustnik yani 'Lahana', 1L219 radyo-lokatör kompleksine Zoopark 'hayvanat bahçesi' ve RPMK-1 radarına ise Ulıbka yani 'gülümseme' adı verilmiştir.
3K60 kıyı savunma sistemi Bal, 'balo' olarak adlandırılırken, Kh-58U füze kontrol sistemi de Fantazmagori olarak bilinir. Uydu iletişim sistemi Vorçun kelimenin tam anlamıyla 'huysuz' anlamına gelmektedir.
9M14 Malyutka tanksavar sistemi 'yavru' olarak adlandırılırken, RPG-18 Muha 'sinek', 122 mm D-30A Lyaguşka ise 'kurbağa' olarak adlandırılır.
Keskin nişancı kamuflajları olarak kullanılan Kikimora da Slav mitolojisinde efsanevi bir yaratıktan ismini alırken yine Leşiy olarak adlandırılan bir diğer teçhizat da ismini Rus peri masallarında yer alan ve Doğu Slavlarının mitolojisinde ormanın efendi ruhuna verilen bir isimden almıştır.

Timsahlardan balerinlere...

Mi-24 helikopter Krokodil 'Timsah' ve Stakan 'Bardak' olarak bilinirken, MiG-15 eğitim jeti Babuşka 'Büyükanne', Su-25 jeti Graç 'ekin kargası' ve Su-27 saldırı jeti Juravlik 'küçük turna' olarak adlandırılmıştır.
Hava Kuvvetleri'nin 9A-4071 otomatik silahı ise daha çok Balerinka 'küçük balerin' olarak bilinir. Denizde, MRG-1 gemi tabanlı bomba atar Ogonek (Küçük ışık) olarak da bilinirken SET-65 gemisavar füze sistemi Yenot yani Rakun olarak adlandırılır.
Oreşnik de Rus füzeleri arasında Molodets 'aferin' olarak adlandırılan RT-23 Barguzin ile fırlatılan kıtalararası balistik füze ve Kuryer 'kurye' olarak bilinen RSS-40 füzesi ile birlikte bu furyadan nasibini almıştır.

Güç, ihtişam ve dehşet imgeleriyle sarmalanmış NATO silahları

Rus silahlarına verilen bu isimler NATO'nun daha iddialı silahlarına verilen isimlerle tam bir tezat oluşturmaktadır. Bilhassa ABD'nin silah isimlendirme geleneği eski imparatorlukları ve büyük fatihleri çağrıştırmayı ya da düşmanın zihninde 'dehşet' yaratmayı amaçlar.
Örneğin A-10 Thunderbolt CAS uçağı, C-130 Hercules nakliye aracı, B-1 Lancer stratejik bombardıman uçağı ve M109 Paladin topçu sistemi gibi sırasıyla Antik Yunan efsanelerini, Orta çağ süvarilerini ve Charlemagne'ın sarayının büyük Paladin şövalye savaşçılarını çağrıştıran silahlar olarak ismini almıştır.
Aynı prensip General Dynamics'in efsanevi Antik Yunan aslan-kartal melezine atıfta bulunan Griffin zırhlı aracı için de geçerlidir.

Yırtıcı kuşlar

AH-1Z Viper ve AH-1 Super Cobra saldırı helikopterleri, F-22 Raptor, F-15 Strike Eagles ve F/A-18 Hornet de aynı mantık ile yapılmış isimlendirmelerdir. Boeing C-17 Globemaster III stratejik hava aracı, B-2 Spirit bombardıman uçağı ve B-52 Stratofortress gibi diğer isimlerin de bu şekilde isimlendirilen teçhizatlardır.
Land Ceptor füzesi ve Starstreak'ten Warrior, Bulldog, Mastiff, Wolfhound ve Jackal serisi zırhlı araçlara ve Sky Sabre orta menzilli hava savunma sistemine kadar birçok İngiliz silah ismi de aynı mantık ile isimlendirilmiştir.
Batı teçhizatları arasında bulunan zırhlı araçlara ise büyük kedilerin Leopard ve diğer etçil hayvanlar olan Marder (sansar) ve Wiesel (gelincik) isimlerini verme alışkanlığı ise daha çok Almanların isimlendirme geleneklerinde karşımıza çıkmaktadır.
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