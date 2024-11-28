Şoygu, Rusya'nın nükleer şemsiyesinin hangi ülkeleri kapsadığını açıkladı
© Sputnik / Алексей Никольский/
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Yeni nükleer doktrinde KGAÖ ülkelerinin korunmasına öncelik verildiğini kaydeden Şoygu, Batılı ülkelere doktrini dikkatle okumalarını tavsiye etti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, güncellenen nükleer doktrine göre Rus nükleer şemsiyesinin öncelikli olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerini kapsadığını belirtti.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da KGAÖ Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Güvenlik Konseyi Sekreterleri Ortak Toplantısı'nda konuşan Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla güncellenen yeni nükleer doktrinin kapsama alanına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şoygu, "Birincisi, eski doktrinde bu şemsiyenin müttefiklerimizi de kapsaması öngörülüyordu. Bu açık ve net bir şekilde tanımlanmıştı. Yeni doktrine gelirsek, doğal olarak öncelikle KGAÖ ülkeleri söz konusu" dedi
Doktrinde oldukça önemli bir ekleme yapıldığını ve bunun Belarus'la ilgili olduğunu kaydeden Şoygu, "Artık doktrinde, Belarus'a konvansiyonel silahlarla saldırı düzenlenmesi ve bu ülkenin varlığına yönelik tehdit ortaya çıkması durumunda nükleer silah kullanma kriterleri de tanımlandı" ifadelerini kullandı.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da KGAÖ Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve Güvenlik Konseyi Sekreterleri Ortak Toplantısı'nda konuşan Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla güncellenen yeni nükleer doktrinin kapsama alanına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şoygu, "Birincisi, eski doktrinde bu şemsiyenin müttefiklerimizi de kapsaması öngörülüyordu. Bu açık ve net bir şekilde tanımlanmıştı. Yeni doktrine gelirsek, doğal olarak öncelikle KGAÖ ülkeleri söz konusu" dedi
Doktrinde oldukça önemli bir ekleme yapıldığını ve bunun Belarus'la ilgili olduğunu kaydeden Şoygu, "Artık doktrinde, Belarus'a konvansiyonel silahlarla saldırı düzenlenmesi ve bu ülkenin varlığına yönelik tehdit ortaya çıkması durumunda nükleer silah kullanma kriterleri de tanımlandı" ifadelerini kullandı.
'Batı dikkatle okumalı'
Güncellenen Rus nükleer doktrininde her hususun anlaşılır ve şeffaf olduğunu belirten Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, Batılı ülkelere gereksiz şeyler uydurmak yerine söz konusu belgeyi dikkatle okumalarını tavsiye etti.
Putin imzalamıştı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Rusya Federasyonu'nun Nükleer Caydırıcılık Alanındaki Devlet Politikasının Temelleri' belgesini güncellemişti.
Rusya lideri Putin'in imzaladığı yeni doktrine göre potansiyel hasmın Rusya ve müttefiklerine saldırmaktan caydırılması, en yüksek devlet öncelikleri arasında yer almıştı.
Doktrine göre askeri bir koalisyon içindeki herhangi bir ülkenin Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı, bir bütün olarak koalisyon tarafından gerçekleştirilmiş saldırı olarak kabul edilecek.
Ayrıca nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı, Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendirilecek.
Rusya, kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahlarının kullanılmasına yanıt olarak nükleer silah kullanma hakkını saklı tutuyor.
Rusya lideri Putin'in imzaladığı yeni doktrine göre potansiyel hasmın Rusya ve müttefiklerine saldırmaktan caydırılması, en yüksek devlet öncelikleri arasında yer almıştı.
Doktrine göre askeri bir koalisyon içindeki herhangi bir ülkenin Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı, bir bütün olarak koalisyon tarafından gerçekleştirilmiş saldırı olarak kabul edilecek.
Ayrıca nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya ve müttefiklerine yönelik saldırısı, Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendirilecek.
Rusya, kendisine veya müttefiklerine karşı kitle imha silahlarının kullanılmasına yanıt olarak nükleer silah kullanma hakkını saklı tutuyor.