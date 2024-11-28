https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/almanya-rus-gazetecilere-oturum-izni-vermedi-1090917275.html

Almanya, Rus gazetecilere oturum izni vermedi

Almanya, Rus gazetecilere oturum izni vermedi

Sputnik Türkiye

Ukrayna krizinin başından beri Rus medya mensuplarına yönelik baskı ve sindirme politikası izleyen, Rus medya kuruluşlarına yaptırım uygulayan Almanya, bazı... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T10:25+0300

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Almanya hükümeti, 3 Rus medya mensubu ve Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'yla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 1 Rus vatandaşına oturum izni vermedi.Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın akredite Rus gazetecilerin ülkede konaklayıp çalışabileceğini açıklamasına rağmen 3 Rus medya mensubu ile 1 Rus vatandaşı, Almanya'da oturum izni alamadı.Berlin Senatosu İçişleri, Dijitalleşme ve Spor Dairesi'nden bir yetkilinin Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre Rossiya Segodnya Almanya İrtibat Bürosu Müdürü 'X' (ismi güvenlik gerekçesiyle açıklanmıyor), oturum izni başvurusuna olumsuz yanıt aldı. X'in eşine de oturum izni verilmedi.Almanya'dan oturum izni konusunda ret cevabı alan diğer Rus gazeteciler, Pervıy Kanal muhabiri ile kameramanı oldu.Russia Today'in (RT) video servisi Ruptly'de çalışan bir Brezilya vatandaşı da, Şubat 2024'te aldığı tebligatla oturum izninin uzatılmayacağını öğrendi.Şubat 2024'te Rossiya Segodnya'daki görevinden ayrılan eski bir çalışan ise, Eylül ayında oturum izninin uzatılmayacağına dair tebligat aldığını ancak o tarihte Rus ajansında çalışmadığını söyledi.Berlin Senatosu İçişleri, Dijitalleşme ve Spor Dairesi, yukarıdaki vakaların tümünde, yasal açıdan, sınır dışı edilmekten değil, oturum izni reddinden bahsedildiğini savundu. Ancak bunun aslında Almanya'da çalışma yasağı anlamına geldiği ve dolayısıyla en nihayetinde ülkeden ihraç anlamını taşıdığı açık bir şekilde anlaşılıyor.Alman hükümeti, dün bir karar alarak Pervıy Kanal'ın Almanya'daki bürosunun kapatılacağını, muhabir ve kameramana ülkeden ayrılmaları için Aralık ayının ilk yarısına kadar süre verildiğini duyurmuştu.Buna karşılık Rusya Dışişleri Bakanlığı, Alman ARD televizyonuna bağlı gazetecilerin sınır dışı edilmesine karar vermişti.Son dönemde AB, bazı büyük Rus medya kuruluşlarına yaptırımlar uygulayarak AB içinde yayın yapmalarını yasaklamıştı.Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkanı Ricardo Gutierrez, Rus medyasının AB'de faaliyetlerine yönelik yasağın, basın özgürlüğünü tehdit eden tehlikeli bir emsal oluşturduğunu vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus medyasına yönelik yaptırımları medyada çoğulculuğu sağlama yükümlülüklerinin göz ardı edilmesi olarak nitelemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/arac-sahipleri-dikkat-istanbulda-trafikte-yeni-donem-eminonu-ve-kadikoye-giris-ucretli-olacak-1090912315.html

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