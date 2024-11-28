https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/sosyal-medyaya-yas-siniri-geliyor-1090909867.html
Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor
Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor
Sputnik Türkiye
Hükümet, çocukların dijital mecralardaki tehlikelere karşı korunması için harekete geçti. BTK, 13 yaş altına sosyal medya yasağı üzerinde çalışırken, Aile ve... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T07:28+0300
2024-11-28T07:28+0300
2024-11-28T07:28+0300
türkiye
btk
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
yaşam
sosyal medya
sosyal medya fenomeni
sosyal medya yasası
sosyal medya akımı
sosyal medya düzenlemesi
sosyal medya bağımlılığı
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sosyal medya ve akıllı telefon kullanımıyla ilgili önemli bir düzenleme için çalışmalar yürütüyor. BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin yasaklanması için adımlar attıklarını duyurdu.Çocuk hakları komisyonu düzenleme üzerinde çalışıyorDüzenleme çalışmaları sırasında, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Eda Şirnevai, bu konunun Çocuk Hakları Komisyonu tarafından da değerlendirildiğini belirtti. Öneriyi destekleyen akademisyen Prof. Dr. Tuncay Dilci, birçok ülkede benzer yasakların uygulandığını ifade ederek Türkiye’nin de bu yönde adım atması gerektiğini söyledi.Dünyadaki uygulamalar nasıl?Çocukların dijital ortamlardaki güvenliği için farklı ülkelerde çeşitli önlemler alınıyor. Türkiye’de planlanan düzenleme, bu örneklerden ilham alarak şekilleniyor. İşte öne çıkan ülkeler ve uygulamaları:Çocukların dijital güvenliği i̇çin büyük adımTürkiye’de de uygulanması planlanan düzenleme, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri tehlikeleri en aza indirmeyi amaçlıyor. Sosyal medyada maruz kalınan olumsuz etkiler, çocukların ruh sağlığını ve gelişimini tehdit ediyor. Bu tür kısıtlamalar, hem ebeveynlerin hem de çocukların dijital güvenliği için önemli bir adım olarak görülüyor.Sosyal medya ve akıllı telefon kullanımı yeniden şekilleniyorYetkililer, planlanan yasağın amacını, çocukların çevrim içi platformlarda güvende olmalarını sağlamak ve ailelerin kontrolünü artırmak olarak açıklıyor. Ayrıca, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra ebeveyn onayı olmadan çocukların sosyal medyada hesap açması veya çevrim içi platformlara erişmesi mümkün olmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/sosyal-medyada-buyuk-devrim-fotograflarda-kullanilan-guzellik-filtreleri-yasaklaniyor-1090874270.html
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türkiye, btk, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya bağımlılığı, çocuk, çocuk istismarı
türkiye, btk, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya bağımlılığı, çocuk, çocuk istismarı
Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor
Hükümet, çocukların dijital mecralardaki tehlikelere karşı korunması için harekete geçti. BTK, 13 yaş altına sosyal medya yasağı üzerinde çalışırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da benzer düzenlemeler için hazırlık yapıyor. ABD, Çin, Rusya ve İtalya gibi ülkelerdeki örnekler inceleniyor. İşte detaylar!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sosyal medya ve akıllı telefon kullanımıyla ilgili önemli bir düzenleme için çalışmalar yürütüyor. BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin yasaklanması için adımlar attıklarını duyurdu.
Çocuk hakları komisyonu düzenleme üzerinde çalışıyor
Düzenleme çalışmaları sırasında, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Eda Şirnevai, bu konunun Çocuk Hakları Komisyonu tarafından da değerlendirildiğini belirtti. Öneriyi destekleyen akademisyen Prof. Dr. Tuncay Dilci, birçok ülkede benzer yasakların uygulandığını ifade ederek Türkiye’nin de bu yönde adım atması gerektiğini söyledi.
Dünyadaki uygulamalar nasıl?
Çocukların dijital ortamlardaki güvenliği için farklı ülkelerde çeşitli önlemler alınıyor. Türkiye’de planlanan düzenleme, bu örneklerden ilham alarak şekilleniyor. İşte öne çıkan ülkeler ve uygulamaları:
ABD:
Bazı eyaletlerde 14 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımı 2025’ten itibaren yasaklanacak.
Çin:
16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması ebeveyn iznine bağlı. Ayrıca, saat 22.00-06.00 arasında cihaz ve internet erişimi yasak.
Fransa:
15 yaş altındakilerin sosyal medya hesap açabilmesi için ebeveyn onayı gerekiyor.
İtalya:
14 yaş altındaki çocukların cep telefonu sahibi olması, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanması yasak.
İngiltere ve Rusya:
13 yaş altındaki çocukların çevrim içi platformlarda hesap açmaları sınırlandırılmış durumda.
Güney Kore:
16 yaş altındaki çocuklar için 24.00-06.00 saatleri arasında çevrim içi oyun oynama yasağı uygulanıyor.
Çocukların dijital güvenliği i̇çin büyük adım
Türkiye’de de uygulanması planlanan düzenleme, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri tehlikeleri en aza indirmeyi amaçlıyor. Sosyal medyada maruz kalınan olumsuz etkiler, çocukların ruh sağlığını ve gelişimini tehdit ediyor. Bu tür kısıtlamalar, hem ebeveynlerin hem de çocukların dijital güvenliği için önemli bir adım olarak görülüyor.
Sosyal medya ve akıllı telefon kullanımı yeniden şekilleniyor
Yetkililer, planlanan yasağın amacını, çocukların çevrim içi platformlarda güvende olmalarını sağlamak ve ailelerin kontrolünü artırmak olarak açıklıyor. Ayrıca, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra ebeveyn onayı olmadan çocukların sosyal medyada hesap açması veya çevrim içi platformlara erişmesi mümkün olmayacak.