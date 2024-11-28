https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/sosyal-medyaya-yas-siniri-geliyor-1090909867.html

Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor

Sosyal medyaya yaş sınırı geliyor

Sputnik Türkiye

Hükümet, çocukların dijital mecralardaki tehlikelere karşı korunması için harekete geçti. BTK, 13 yaş altına sosyal medya yasağı üzerinde çalışırken, Aile ve... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T07:28+0300

2024-11-28T07:28+0300

2024-11-28T07:28+0300

türkiye

btk

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

yaşam

sosyal medya

sosyal medya fenomeni

sosyal medya yasası

sosyal medya akımı

sosyal medya düzenlemesi

sosyal medya bağımlılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/18/1089595800_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e507aada8a8d8f1e24be59f0b9b57c8b.jpg

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların sosyal medya ve akıllı telefon kullanımıyla ilgili önemli bir düzenleme için çalışmalar yürütüyor. BTK Başkan Yardımcısı Abdulkerim Gün, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin yasaklanması için adımlar attıklarını duyurdu.Çocuk hakları komisyonu düzenleme üzerinde çalışıyorDüzenleme çalışmaları sırasında, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Eda Şirnevai, bu konunun Çocuk Hakları Komisyonu tarafından da değerlendirildiğini belirtti. Öneriyi destekleyen akademisyen Prof. Dr. Tuncay Dilci, birçok ülkede benzer yasakların uygulandığını ifade ederek Türkiye’nin de bu yönde adım atması gerektiğini söyledi.Dünyadaki uygulamalar nasıl?Çocukların dijital ortamlardaki güvenliği için farklı ülkelerde çeşitli önlemler alınıyor. Türkiye’de planlanan düzenleme, bu örneklerden ilham alarak şekilleniyor. İşte öne çıkan ülkeler ve uygulamaları:Çocukların dijital güvenliği i̇çin büyük adımTürkiye’de de uygulanması planlanan düzenleme, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri tehlikeleri en aza indirmeyi amaçlıyor. Sosyal medyada maruz kalınan olumsuz etkiler, çocukların ruh sağlığını ve gelişimini tehdit ediyor. Bu tür kısıtlamalar, hem ebeveynlerin hem de çocukların dijital güvenliği için önemli bir adım olarak görülüyor.Sosyal medya ve akıllı telefon kullanımı yeniden şekilleniyorYetkililer, planlanan yasağın amacını, çocukların çevrim içi platformlarda güvende olmalarını sağlamak ve ailelerin kontrolünü artırmak olarak açıklıyor. Ayrıca, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra ebeveyn onayı olmadan çocukların sosyal medyada hesap açması veya çevrim içi platformlara erişmesi mümkün olmayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/sosyal-medyada-buyuk-devrim-fotograflarda-kullanilan-guzellik-filtreleri-yasaklaniyor-1090874270.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, btk, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, sosyal medya yasası, sosyal medya akımı, sosyal medya düzenlemesi, sosyal medya bağımlılığı, çocuk, çocuk istismarı