https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/unlu-komedyen-sahan-gokbakarin-10-yil-hapsi-istendi-1088826055.html

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın 10 yıl hapsi istendi

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın 10 yıl hapsi istendi

Sputnik Türkiye

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar'ın da aralarında bulunduğu dört kişi için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu ihlal ve imar... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T15:52+0300

2024-10-04T15:52+0300

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yaşam

şahan gökbakar

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marmaris

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iddianame

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Marmaris'te Birinci Derece Doğal Sit Alanı'nda bulunan villasında izinsiz güneş paneli ve su deposu yaptırmasıyla ilgili olarak ünlü komedyen Şahan Gökbakar hakkında iddianame hazırlandı. Habertürk'ün özel haberine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre soruşturma, Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlatıldı. Müdürlük, yaptığı suç duyurusunda şüphelilerin Turgut Mahallesi’nde yer alan yapıya izinsiz fiziki ve inşai müdahalede bulunduğunu öne sürdü. Söz konusu taşınmazda kaçak olarak beton dolgu üzerine ahşap iskele, taş duvar, bir adet konut yapısı, bir adet depo yapısı, çardak, güneş paneli ve su deposu inşa edildiği vurgulandı.'Satın aldığımızda böyleydi' savunmasıSöz konusu taşınmazın güncel mâlikleri Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar ve Çağrı Özeren’in ifadelerine de yer verilen iddianamede, şüphelilerin; "Biz taşınmanızı 2020'de satın aldık. Aykırılıkları biz yapmadık, satın aldığımızda böyleydi" şeklinde savunma yaptığı hatırlatıldı. Taşınmazın önceki sahibi Osman Bayındır’ın da suçlamayı kabul etmediği ifade edildi.Savcılık, soruşturmayı derinleştirdi. Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli İl Müdürlüğü’ne söz konusu yapının hangi kapsamda olduğu soruldu. Gelen cevap yazısında söz konusu taşınmazın kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde 100 metrelik sahil şeridi içerisinde kaldığı belirtildi. Söz konusu alanın Birinci Derece Doğal Sit Alanı ve Nitelikli Doğal Korum Alanı sınırları içerisinde yer aldığı vurgulandı.İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise söz konusu yerin yapı ruhsatına tabi yapılardan olduğunu belirterek, şüphelilerin ilgili kurumlara herhangi bir ruhsat başvurusunda bulunmadığı ve bu konu hakkında yıkım kararı alındığını belirtti.Bilirkişi raporu: Güneş panelleri, su deposu ve ahşap kaplama yapıldıBilirkişi raporuna da yer verilen iddianameye göre izinsiz olarak yapılan konut amaçlı bina, depo, çardak, pergole ve iskele 2010- 2018 arasında yapıldı. Güneş panelleri, su deposu ve mevcut iskelenin ahşap kaplamaların ise 2023 yılında yapıldığı belirtildi.10 yıla kadar hapisleri istendiİddianamede Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar, Çağrı Özeren ve Osman Bayındır’ın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu ihlal ve imar kirliliğine neden olma suçlarından 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianame kabul edilirse sanıklar önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/sahan-gokbakarin-villasi-muhurlendi-yikim-calismasi-baslayacak-1088016138.html

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şahan gökbakar, kaçak yapılaşma, kaçak yapılar, kaçak bina, marmaris, muğla, iddianame, sit alanı