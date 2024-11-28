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'ABD Ukrayna için 725 milyon dolarlık silah paketi hazırlıyor'
'ABD Ukrayna için 725 milyon dolarlık silah paketi hazırlıyor'
Sputnik Türkiye
Reuters'in ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Kiev için mayınlar, insansız hava araçları, Stinger füzeleri ve HIMARS... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T05:42+0300
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Yetkililerden biri, Biden yönetiminin, Rus birliklerinin saldırılarını caydırmak için ABD'nin stoklarından çeşitli tanksavar ekipmanları sağlamayı planladığını belirtti. Bu ekipmanlar arasında kara mayınları, insansız hava araçları, Stinger füzeleri ve HIMARS için cephane bulunuyor. Rusya, Ukrayna'ya silah tedariğinin çözümünü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğine ve “ateşle oynamak” olduğunu ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti. ABD ve NATO'nun yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp, aynı zamanda Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki eğitimlerle çatışmaya doğrudan katıldıklarını vurgulamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade etmişti.
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abd, ukrayna, kiev, nato, himars
abd, ukrayna, kiev, nato, himars

'ABD Ukrayna için 725 milyon dolarlık silah paketi hazırlıyor'

05:42 28.11.2024
© AP Photo / Matt Rourkemühimmat yardımı
mühimmat yardımı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
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Reuters'in ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Kiev için mayınlar, insansız hava araçları, Stinger füzeleri ve HIMARS çok namlulu roketatarlar gibi malzemeler içerebilecek 725 milyon dolarlık bir silah paketi hazırlıyor.
Yetkililerden biri, Biden yönetiminin, Rus birliklerinin saldırılarını caydırmak için ABD'nin stoklarından çeşitli tanksavar ekipmanları sağlamayı planladığını belirtti. Bu ekipmanlar arasında kara mayınları, insansız hava araçları, Stinger füzeleri ve HIMARS için cephane bulunuyor.
Rusya, Ukrayna'ya silah tedariğinin çözümünü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğine ve “ateşle oynamak” olduğunu ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti.
ABD ve NATO'nun yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp, aynı zamanda Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki eğitimlerle çatışmaya doğrudan katıldıklarını vurgulamıştı.
Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade etmişti.
epa11707709 US President Joe Biden delivers remarks on the results of the 2024 presidential election during an address to the nation in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 07 November 2024. President Biden stated he accepts the choice the country made, after Republican presidential candidate Donald J. Trump was declared the winner of the 2024 US presidential election over Democratic presidential candidate US Vice President Kamala Harris. EPA-EFE/GRAEME SLOAN - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
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