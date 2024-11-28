https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/abd-ukrayna-icin-725-milyon-dolarlik-silah-paketi-hazirliyor-1090909378.html

'ABD Ukrayna için 725 milyon dolarlık silah paketi hazırlıyor'

'ABD Ukrayna için 725 milyon dolarlık silah paketi hazırlıyor'

Sputnik Türkiye

Reuters'in ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Kiev için mayınlar, insansız hava araçları, Stinger füzeleri ve HIMARS... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T05:42+0300

2024-11-28T05:42+0300

2024-11-28T05:42+0300

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Yetkililerden biri, Biden yönetiminin, Rus birliklerinin saldırılarını caydırmak için ABD'nin stoklarından çeşitli tanksavar ekipmanları sağlamayı planladığını belirtti. Bu ekipmanlar arasında kara mayınları, insansız hava araçları, Stinger füzeleri ve HIMARS için cephane bulunuyor. Rusya, Ukrayna'ya silah tedariğinin çözümünü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğine ve “ateşle oynamak” olduğunu ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti. ABD ve NATO'nun yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp, aynı zamanda Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki eğitimlerle çatışmaya doğrudan katıldıklarını vurgulamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-biden-yonetimi-rusya-ve-trumpa-mumkun-oldugunca-zarar-vermek-istiyor-1090907981.html

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