https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/abd-ukrayna-icin-725-milyon-dolarlik-silah-paketi-hazirliyor-1090909378.html
'ABD Ukrayna için 725 milyon dolarlık silah paketi hazırlıyor'
'ABD Ukrayna için 725 milyon dolarlık silah paketi hazırlıyor'
Sputnik Türkiye
Reuters'in ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Kiev için mayınlar, insansız hava araçları, Stinger füzeleri ve HIMARS... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T05:42+0300
2024-11-28T05:42+0300
2024-11-28T05:42+0300
dünya
abd
ukrayna
kiev
nato
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086205248_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_056d1e27e807cef883b068c6667559ab.jpg
Yetkililerden biri, Biden yönetiminin, Rus birliklerinin saldırılarını caydırmak için ABD'nin stoklarından çeşitli tanksavar ekipmanları sağlamayı planladığını belirtti. Bu ekipmanlar arasında kara mayınları, insansız hava araçları, Stinger füzeleri ve HIMARS için cephane bulunuyor. Rusya, Ukrayna'ya silah tedariğinin çözümünü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğine ve “ateşle oynamak” olduğunu ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti. ABD ve NATO'nun yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp, aynı zamanda Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki eğitimlerle çatışmaya doğrudan katıldıklarını vurgulamıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-biden-yonetimi-rusya-ve-trumpa-mumkun-oldugunca-zarar-vermek-istiyor-1090907981.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/19/1086205248_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b21e82c8cd20c8bcdd0d28f58dad49bc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, ukrayna, kiev, nato, himars
abd, ukrayna, kiev, nato, himars
'ABD Ukrayna için 725 milyon dolarlık silah paketi hazırlıyor'
Reuters'in ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Kiev için mayınlar, insansız hava araçları, Stinger füzeleri ve HIMARS çok namlulu roketatarlar gibi malzemeler içerebilecek 725 milyon dolarlık bir silah paketi hazırlıyor.
Yetkililerden biri, Biden yönetiminin, Rus birliklerinin saldırılarını caydırmak için ABD'nin stoklarından çeşitli tanksavar ekipmanları sağlamayı planladığını belirtti. Bu ekipmanlar arasında kara mayınları, insansız hava araçları, Stinger füzeleri ve HIMARS için cephane bulunuyor.
Rusya, Ukrayna'ya silah tedariğinin çözümünü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğine ve “ateşle oynamak” olduğunu ifade etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren herhangi bir kargonun Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti.
ABD ve NATO'nun yalnızca silah tedarik etmekle kalmayıp, aynı zamanda Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerdeki eğitimlerle çatışmaya doğrudan katıldıklarını vurgulamıştı.
Kremlin, Batı'nın Ukrayna'yı silahlandırmasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade etmişti.