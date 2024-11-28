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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-savunma-bakanligi-gece-ulkenin-dort-bolgesinde-25-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1090912017.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Gece ülkenin dört bölgesinde 25 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Gece ülkenin dört bölgesinde 25 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin Krasnodar, Kırım, Bryansk ve Rostov bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 25 uçak tipi insansız hava aracını (İHA)... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T08:34+0300
2024-11-28T08:43+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
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hava savunma sistemi
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimleri engellendi. Görev başındaki hava savunma sistemleri 25 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.14 hava hedefinin Krasnodar Bölgesi’nde vurulduğu kaydedilirken Bryansk Bölgesi’nde 6, Kırım’da 3 ve Rostov Bölgesi’nde 2 İHA engellendiği aktarıldı.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/oresnik-avrupada-simdiye-kadar-kullanilan-en-uzun-menzilli-silah-1090911800.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), krasnodar, bryansk, rostov
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), krasnodar, bryansk, rostov

Rusya Savunma Bakanlığı: Gece ülkenin dört bölgesinde 25 Ukrayna İHA’sı imha edildi

08:34 28.11.2024 (güncellendi: 08:43 28.11.2024)
© Sputnik / Сергей АверинRusya hava savunma sistemi Strela 10
Rusya hava savunma sistemi Strela 10 - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© Sputnik / Сергей Аверин
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Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin Krasnodar, Kırım, Bryansk ve Rostov bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 25 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) engellediği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimleri engellendi. Görev başındaki hava savunma sistemleri 25 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.
14 hava hedefinin Krasnodar Bölgesi’nde vurulduğu kaydedilirken Bryansk Bölgesi’nde 6, Kırım’da 3 ve Rostov Bölgesi’nde 2 İHA engellendiği aktarıldı.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
balistik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
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