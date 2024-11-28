https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-savunma-bakanligi-gece-ulkenin-dort-bolgesinde-25-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1090912017.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Gece ülkenin dört bölgesinde 25 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Gece ülkenin dört bölgesinde 25 Ukrayna İHA’sı imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin Krasnodar, Kırım, Bryansk ve Rostov bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 25 uçak tipi insansız hava aracını (İHA)... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T08:34+0300
2024-11-28T08:34+0300
2024-11-28T08:43+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
iha
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082449689_0:204:2916:1844_1920x0_80_0_0_881241b59ad016eabcf46006e803ecf8.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimleri engellendi. Görev başındaki hava savunma sistemleri 25 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.14 hava hedefinin Krasnodar Bölgesi’nde vurulduğu kaydedilirken Bryansk Bölgesi’nde 6, Kırım’da 3 ve Rostov Bölgesi’nde 2 İHA engellendiği aktarıldı.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/oresnik-avrupada-simdiye-kadar-kullanilan-en-uzun-menzilli-silah-1090911800.html
rusya
ukrayna
krasnodar
bryansk
rostov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082449689_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_142e07206d69858f4e7496eecb7e652d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), krasnodar, bryansk, rostov
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), krasnodar, bryansk, rostov
Rusya Savunma Bakanlığı: Gece ülkenin dört bölgesinde 25 Ukrayna İHA’sı imha edildi
08:34 28.11.2024 (güncellendi: 08:43 28.11.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin Krasnodar, Kırım, Bryansk ve Rostov bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 25 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) engellediği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimleri engellendi. Görev başındaki hava savunma sistemleri 25 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.
14 hava hedefinin Krasnodar Bölgesi’nde vurulduğu kaydedilirken Bryansk Bölgesi’nde 6, Kırım’da 3 ve Rostov Bölgesi’nde 2 İHA engellendiği aktarıldı.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.