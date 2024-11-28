https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-savunma-bakanligi-gece-ulkenin-dort-bolgesinde-25-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1090912017.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Gece ülkenin dört bölgesinde 25 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Gece ülkenin dört bölgesinde 25 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece ülkenin Krasnodar, Kırım, Bryansk ve Rostov bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 25 uçak tipi insansız hava aracını (İHA)... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T08:34+0300

2024-11-28T08:34+0300

2024-11-28T08:43+0300

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Geçen gece boyunca, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimleri engellendi. Görev başındaki hava savunma sistemleri 25 Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.14 hava hedefinin Krasnodar Bölgesi’nde vurulduğu kaydedilirken Bryansk Bölgesi’nde 6, Kırım’da 3 ve Rostov Bölgesi’nde 2 İHA engellendiği aktarıldı.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/oresnik-avrupada-simdiye-kadar-kullanilan-en-uzun-menzilli-silah-1090911800.html

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