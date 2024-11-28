https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/oresnik-avrupada-simdiye-kadar-kullanilan-en-uzun-menzilli-silah-1090911800.html

‘Oreşnik, Avrupa'da şimdiye kadar kullanılan en uzun menzilli silah’

‘Oreşnik, Avrupa'da şimdiye kadar kullanılan en uzun menzilli silah’

Sputnik Türkiye

Batı uzmanları, Ukrayna’daki Yujmaş füze fabrikasına düzenlenen saldırının Rusya’nın gerçek askeri kapasitesini gözler önüne serdiğini ve Ukrayna ordusuna... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T08:04+0300

2024-11-28T08:04+0300

2024-11-28T08:26+0300

ukrayna krizi

abd

the new york times (nyt)

jeffrey lewis

ukrayna

atacms

rusya

kursk

bryansk

oreşnik

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Batılı askeri uzmanlar, New York Times'a yaptıkları açıklamada, Rusya'nın Oreşnik orta menzilli balistik füzesinin Avrupa kıtasındaki çatışmalarda şimdiye kadar kullanılan en uzun menzilli silah olduğunu dile getirdi.Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nde nükleer silahların yayılmasını önleme uzmanı olan Jeffrey Lewis, Ukrayna'daki Yujmaş füze üretim tesisine yapılan son saldırının Rusya'nın “gerçek askeri kapasitesini” gözler önüne serdiğini ve Ukrayna ordusuna büyük zarar verdiğini söyledi.Washington'daki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde füze savunma projesinin direktörü olan Tom Karako da Oreşnik’in, bölünen savaş başlıklarının sahip olduğu aşırı yüksek hızları nedeniyle “çok fazla hasara neden olduğunu” söyledi.Karako, bu tür başlıkların engellenmesinin “hava savunma sistemleri için neredeyse imkansız hale geldiğini” kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Kasım'da yaptığı açıklamada, Kursk ve Bryansk bölgelerindeki Rus hedeflerine karşı saldırılarda ABD ve İngiltere yapımı füzelerin kullanılmasına karşılık olarak Ukrayna'nın Dnepropetrovsk kentindeki Yujmaş savunma sanayi tesisine nükleer başlık taşımayan yeni Oreşnik orta menzilli balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.Rus lider, Batı'nın kışkırtıcı politikasının, çatışmanın daha da tırmanması durumunda Batı için vahim sonuçlar doğurabileceğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ryabkov-rusya-abdnin-ukrayna-konusunda-aldigi-kararlar-nedeniyle-tir-tir-titremesini-saglayacak-1090909900.html

abd

ukrayna

rusya

kursk

bryansk

dnepropetrovsk

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abd, the new york times (nyt), jeffrey lewis, ukrayna, atacms, rusya, kursk, bryansk, oreşnik , dnepropetrovsk, yujmaş, middlebury uluslararası çalışmalar enstitüsü