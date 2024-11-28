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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-devlet-dumasinda-ukraynanin-muzakere-sartlari-hakkinda-ifadeler-yer-aldi-1090909223.html
Rusya Devlet Duması’nda, Ukrayna'nın müzakere şartları hakkında ifadeler yer aldı
Rusya Devlet Duması’nda, Ukrayna'nın müzakere şartları hakkında ifadeler yer aldı
Sputnik Türkiye
Sivastopol Devlet Duması Milletvekili ve Dış İlişkiler Komitesi üyesi Dmitriy Belik, Kiev yönetiminin müzakereler için ortaya koyduğu şartları yerinde... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T05:35+0300
2024-11-28T05:35+0300
ukrayna krizi
dmitriy belik
vladimir zelenskiy
andrey yermak
ukrayna
kiev
herson
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
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Daha önce, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ofisinin başkanı Andrey Yermak, İsveç’in Dagens Industri gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna çatışmasının düzenlenmesine yönelik müzakerelerin yalnızca Ukrayna'nın sınırlarının 2022 yılı 23 Şubat öncesi haline döndürülmesi koşuluyla mümkün olduğunu açıklamıştı. Belik, "Yermak'ın bu şekilde davranması yersiz, şartları ilerleyen taraf belirler, teslim olan değil. Dolayısıyla bu şekildeki bir çıkışın anlamı yok. Bugün Ukrayna elitleri iyi biliyor ki, konuşacak olan Moskova ve Washington olacak; Kiev delegasyonu, en iyi ihtimalle, Avrupa ile koridorlarda bekleyecek" dedi. Belik, Yermak'ın politik geleceğini düşünüyorsa, vatandaşlarını kandırmanın iyi bir yol olmadığını belirterek “Ukrayna topraklarımızı Batılı füzelerle vuruyor, Kursk bölgesinde umutsuzca direniyor, ancak nalı kırbaçla kıramazsınız. Biz sistematik olarak ilerliyoruz. Yine de Yermak'ın hamisi Zelenskiy'i desteklemek için bir şeyler söylemesi gerektiğini kabul ediyorum. Ne de olsa aynı gemideler” dedi. DNR, LNR, Herson ve Zaporojiya bölgelerinin Rusya Federasyonu'na katılmasına ilişkin referandumlar 23-27 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Yapılan oy sayımının ardından, DNR'de katılma konusunda oy verenlerin %99.23'ü, LNR'de %98.42'si, Herson bölgesinde %87.05'i ve Zaporojiya bölgesinde %93.11'i Rusya Federasyonu'na katılmaktan yana oy kullanmıştı. 30 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kremlin'de referandumların sonuçlarına ilişkin bir konuşma yapmış ve ardından yeni bölgelerin Rusya'ya kabulüne ilişkin anlaşmaları imzalamıştı. Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için girişimlerde bulundu: Moskova, yeni Rusya bölgelerinden Ukrayna güçlerinin çekilmesinden sonra ateşkes ilan edecek ve müzakerelere hazır olduğunu duyuracak. Ayrıca, Kiev’in NATO’ya katılma niyetlerinden vazgeçmesi, demilitarizasyon ve denazifikasyon gerçekleştirmesi, ve tarafsız, blok olmayan ve nükleersiz bir statü kabul etmesi gerektiğini belirterek, bu bağlamda Rusya'ya yönelik yaptırımların da kaldırılmasını gündeme getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/trumpin-mustakbel-ulusal-guvenlik-danismani-michael-waltz-ukraynada-muzakere-basinda-ateskes-1090908700.html
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dmitriy belik, vladimir zelenskiy, andrey yermak, ukrayna, kiev, herson, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
dmitriy belik, vladimir zelenskiy, andrey yermak, ukrayna, kiev, herson, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

Rusya Devlet Duması’nda, Ukrayna'nın müzakere şartları hakkında ifadeler yer aldı

05:35 28.11.2024
© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Multimedya arşivine gidinRusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duma'sı
Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duma'sı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Sivastopol Devlet Duması Milletvekili ve Dış İlişkiler Komitesi üyesi Dmitriy Belik, Kiev yönetiminin müzakereler için ortaya koyduğu şartları yerinde bulmadığını belirterek, bu koşulların teslim olan değil, ilerleyen taraf tarafından belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Daha önce, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ofisinin başkanı Andrey Yermak, İsveç’in Dagens Industri gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna çatışmasının düzenlenmesine yönelik müzakerelerin yalnızca Ukrayna'nın sınırlarının 2022 yılı 23 Şubat öncesi haline döndürülmesi koşuluyla mümkün olduğunu açıklamıştı.
Belik, "Yermak'ın bu şekilde davranması yersiz, şartları ilerleyen taraf belirler, teslim olan değil. Dolayısıyla bu şekildeki bir çıkışın anlamı yok. Bugün Ukrayna elitleri iyi biliyor ki, konuşacak olan Moskova ve Washington olacak; Kiev delegasyonu, en iyi ihtimalle, Avrupa ile koridorlarda bekleyecek" dedi.
Belik, Yermak'ın politik geleceğini düşünüyorsa, vatandaşlarını kandırmanın iyi bir yol olmadığını belirterek “Ukrayna topraklarımızı Batılı füzelerle vuruyor, Kursk bölgesinde umutsuzca direniyor, ancak nalı kırbaçla kıramazsınız. Biz sistematik olarak ilerliyoruz. Yine de Yermak'ın hamisi Zelenskiy'i desteklemek için bir şeyler söylemesi gerektiğini kabul ediyorum. Ne de olsa aynı gemideler” dedi.
DNR, LNR, Herson ve Zaporojiya bölgelerinin Rusya Federasyonu'na katılmasına ilişkin referandumlar 23-27 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Yapılan oy sayımının ardından, DNR'de katılma konusunda oy verenlerin %99.23'ü, LNR'de %98.42'si, Herson bölgesinde %87.05'i ve Zaporojiya bölgesinde %93.11'i Rusya Federasyonu'na katılmaktan yana oy kullanmıştı.
30 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kremlin'de referandumların sonuçlarına ilişkin bir konuşma yapmış ve ardından yeni bölgelerin Rusya'ya kabulüne ilişkin anlaşmaları imzalamıştı.
Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için girişimlerde bulundu: Moskova, yeni Rusya bölgelerinden Ukrayna güçlerinin çekilmesinden sonra ateşkes ilan edecek ve müzakerelere hazır olduğunu duyuracak.
Ayrıca, Kiev’in NATO’ya katılma niyetlerinden vazgeçmesi, demilitarizasyon ve denazifikasyon gerçekleştirmesi, ve tarafsız, blok olmayan ve nükleersiz bir statü kabul etmesi gerektiğini belirterek, bu bağlamda Rusya'ya yönelik yaptırımların da kaldırılmasını gündeme getirmişti.
Rep. Michael Waltz, R-Fla., speaks to reporters in the spin room before a presidential debate between Republican presidential nominee former President Donald Trump and Democratic presidential nominee Vice President Kamala Harris, Tuesday, Sept. 10, 2024, in Philadelphia. (AP Photo/Matt Rourke) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
Ukrayna krizi
'Trump’ın müstakbel Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, Ukrayna'da müzakere başında ateşkes baskısı yapacak'
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