https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/rusya-devlet-dumasinda-ukraynanin-muzakere-sartlari-hakkinda-ifadeler-yer-aldi-1090909223.html

Rusya Devlet Duması’nda, Ukrayna'nın müzakere şartları hakkında ifadeler yer aldı

Rusya Devlet Duması’nda, Ukrayna'nın müzakere şartları hakkında ifadeler yer aldı

Sputnik Türkiye

Sivastopol Devlet Duması Milletvekili ve Dış İlişkiler Komitesi üyesi Dmitriy Belik, Kiev yönetiminin müzakereler için ortaya koyduğu şartları yerinde... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T05:35+0300

2024-11-28T05:35+0300

2024-11-28T05:35+0300

ukrayna krizi

dmitriy belik

vladimir zelenskiy

andrey yermak

ukrayna

kiev

herson

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

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Daha önce, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ofisinin başkanı Andrey Yermak, İsveç’in Dagens Industri gazetesine verdiği röportajda, Ukrayna çatışmasının düzenlenmesine yönelik müzakerelerin yalnızca Ukrayna'nın sınırlarının 2022 yılı 23 Şubat öncesi haline döndürülmesi koşuluyla mümkün olduğunu açıklamıştı. Belik, "Yermak'ın bu şekilde davranması yersiz, şartları ilerleyen taraf belirler, teslim olan değil. Dolayısıyla bu şekildeki bir çıkışın anlamı yok. Bugün Ukrayna elitleri iyi biliyor ki, konuşacak olan Moskova ve Washington olacak; Kiev delegasyonu, en iyi ihtimalle, Avrupa ile koridorlarda bekleyecek" dedi. Belik, Yermak'ın politik geleceğini düşünüyorsa, vatandaşlarını kandırmanın iyi bir yol olmadığını belirterek “Ukrayna topraklarımızı Batılı füzelerle vuruyor, Kursk bölgesinde umutsuzca direniyor, ancak nalı kırbaçla kıramazsınız. Biz sistematik olarak ilerliyoruz. Yine de Yermak'ın hamisi Zelenskiy'i desteklemek için bir şeyler söylemesi gerektiğini kabul ediyorum. Ne de olsa aynı gemideler” dedi. DNR, LNR, Herson ve Zaporojiya bölgelerinin Rusya Federasyonu'na katılmasına ilişkin referandumlar 23-27 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Yapılan oy sayımının ardından, DNR'de katılma konusunda oy verenlerin %99.23'ü, LNR'de %98.42'si, Herson bölgesinde %87.05'i ve Zaporojiya bölgesinde %93.11'i Rusya Federasyonu'na katılmaktan yana oy kullanmıştı. 30 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kremlin'de referandumların sonuçlarına ilişkin bir konuşma yapmış ve ardından yeni bölgelerin Rusya'ya kabulüne ilişkin anlaşmaları imzalamıştı. Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için girişimlerde bulundu: Moskova, yeni Rusya bölgelerinden Ukrayna güçlerinin çekilmesinden sonra ateşkes ilan edecek ve müzakerelere hazır olduğunu duyuracak. Ayrıca, Kiev’in NATO’ya katılma niyetlerinden vazgeçmesi, demilitarizasyon ve denazifikasyon gerçekleştirmesi, ve tarafsız, blok olmayan ve nükleersiz bir statü kabul etmesi gerektiğini belirterek, bu bağlamda Rusya'ya yönelik yaptırımların da kaldırılmasını gündeme getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/trumpin-mustakbel-ulusal-guvenlik-danismani-michael-waltz-ukraynada-muzakere-basinda-ateskes-1090908700.html

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Sputnik Türkiye

dmitriy belik, vladimir zelenskiy, andrey yermak, ukrayna, kiev, herson, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), lugansk halk cumhuriyeti (lhc)