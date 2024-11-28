https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/putin-2007de-kopeginin-merkeli-korkuttugunu-anlatti-lutfen-beni-affet-seni-huzursuz-etmek-istemedim-1090942887.html
Putin, 2007’de köpeğinin Merkel’i korkuttuğunu anlattı: Lütfen beni affet, seni huzursuz etmek istemedim
Putin, 2007’de köpeğinin Merkel’i korkuttuğunu anlattı: Lütfen beni affet, seni huzursuz etmek istemedim
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, eski Almanya Başbakanı Merkel ile 2007 yılında yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anımsayarak, kendisinin köpeklerden korktuğunu bilmediğini... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T19:17+0300
2024-11-28T19:17+0300
2024-11-28T19:17+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2007 yılında eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştüğü sırada en sevdiği labrador cinsi köpeği Koni’nin odaya girdiği zaman Merkel’i gerçekten korkutmak istemediğini anlattı. Putin, eski Almanya Başbakanı’ndan herkesin önünde özür diledi.Rus lider ilgili soruya, “Gerçekten de böyle bir durum yaşandı. Sayın Merkel bizi ziyarete gelmişti. Köpeğim (Labrador) Koni çıktı. Ona köpeklerden korktuğunu bilmediğimi zaten söyledim. Bilseydim bunu asla yapmazdım. Aksine rahat, keyifli bir atmosfer yaratmak istemiştim” yanıtını verdi.Almanya’da evcil hayvanlara karşı olumulu davranışlara bianen hareket ettiğini anlatan Putin, “O daha sonra çocukken bir köpek tarafından ısırıldığını anlatmıştı. Olur böyle şeyler, bu psikolojik bir travma. Bunu öğrendiğim zaman kendisinden özür diledim” ifadelerini kullandı.
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rusya, vladimir putin, astana, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), angela merkel, köpek, korku, özür
Putin, 2007’de köpeğinin Merkel’i korkuttuğunu anlattı: Lütfen beni affet, seni huzursuz etmek istemedim
Rusya lideri Putin, eski Almanya Başbakanı Merkel ile 2007 yılında yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anımsayarak, kendisinin köpeklerden korktuğunu bilmediğini, sohbet için hoş bir atmosfer yaratmak istediğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2007 yılında eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştüğü sırada en sevdiği labrador cinsi köpeği Koni’nin odaya girdiği zaman Merkel’i gerçekten korkutmak istemediğini anlattı. Putin, eski Almanya Başbakanı’ndan herkesin önünde özür diledi.
Rus lider ilgili soruya, “Gerçekten de böyle bir durum yaşandı. Sayın Merkel bizi ziyarete gelmişti. Köpeğim (Labrador) Koni çıktı. Ona köpeklerden korktuğunu bilmediğimi zaten söyledim. Bilseydim bunu asla yapmazdım. Aksine rahat, keyifli bir atmosfer yaratmak istemiştim” yanıtını verdi.
Almanya’da evcil hayvanlara karşı olumulu davranışlara bianen hareket ettiğini anlatan Putin, “O daha sonra çocukken bir köpek tarafından ısırıldığını anlatmıştı. Olur böyle şeyler, bu psikolojik bir travma. Bunu öğrendiğim zaman kendisinden özür diledim” ifadelerini kullandı.