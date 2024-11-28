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Peş peşe illeri saydı, Meteoroloji'den sert uyarı: Marmara da kuvvetli fırtına ve karla karışık yağmur geliyor
Peş peşe illeri saydı, Meteoroloji'den sert uyarı: Marmara da kuvvetli fırtına ve karla karışık yağmur geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Kasım 2024 Perşembe günü için fırtına ve soğuk hava uyarısı yaptı. Kuzey ve iç kesimlerde buzlanma, don ve sis etkili olurken... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T07:57+0300
2024-11-28T07:57+0300
2024-11-28T07:57+0300
meteoroloji
perşembe
karadeniz
artvin
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
sabah
don
trabzon
hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Kasım 2024’e ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Kuzey ve iç bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle Zonguldak, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur; Karabük, Kastamonu, Artvin’in iç kesimleri ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.Marmara ve Karadeniz’e fırtına uyarısıMarmara ve Batı Karadeniz’de sağanak yağmur ve yer yer pus etkili olacak. Doğu Karadeniz’de ise sabah saatlerinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, Artvin, Rize ve Ardahan için 'sarı kodlu' uyarı yaparak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Sıcaklıklar mevsim normallerinin altındaÜlke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Özellikle iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Bazı bölgelerde sis ve pusun görüş mesafesini düşürmesi tahmin ediliyor.Meteorolojiden uyarılarBugün hava nasıl olacak?Marmara: Sis ve hafif yağmur etkili olacakBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerde hafif yağmur etkili olacak. Pus ve yer yer sis görülecek.Ege: Az bulutlu ve sakin havaParçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak. İç kesimlerde pus, sis ve buzlanma görülebilir.Akdeniz: Parçalı ve az bulutluBölgenin genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Yüksek kesimlerde sis ve buzlanma riski var.İç Anadolu: Pus ve buzlanma bekleniyorParçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Bölgede pus, sis, buzlanma ve don etkili olacak.Batı Karadeniz: Karla karışık yağmur ve karKıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz: Yağmur ve kar etkili olacakTrabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.Doğu Anadolu: Kar ve don olayları bekleniyorBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Ardahan çevresinde kar yağışı bekleniyor.Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık havaParçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Kuzeydoğuda pus ve buzlanma riski var.Denizlerde hava durumu
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Peş peşe illeri saydı, Meteoroloji'den sert uyarı: Marmara da kuvvetli fırtına ve karla karışık yağmur geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Kasım 2024 Perşembe günü için fırtına ve soğuk hava uyarısı yaptı. Kuzey ve iç kesimlerde buzlanma, don ve sis etkili olurken, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağışlar etkisini artıracak. Artvin, Rize ve Ardahan için 'sarı kodlu' uyarı verildi. İşte detaylı hava durumu tahminleri!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Kasım 2024’e ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Kuzey ve iç bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle Zonguldak, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur; Karabük, Kastamonu, Artvin’in iç kesimleri ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.
Marmara ve Karadeniz’e fırtına uyarısı
Marmara ve Batı Karadeniz’de sağanak yağmur ve yer yer pus etkili olacak. Doğu Karadeniz’de ise sabah saatlerinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, Artvin, Rize ve Ardahan için 'sarı kodlu' uyarı yaparak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında
Ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Özellikle iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Bazı bölgelerde sis ve pusun görüş mesafesini düşürmesi tahmin ediliyor.
Don ve Buzlanma:
İç ve doğu kesimlerde yolların kayganlaşabileceği uyarısı yapıldı.
Fırtına ve Sis:
Karadeniz ve Marmara'da fırtına, görüş mesafesini düşürebilecek sis bekleniyor.
Sarı Kodlu Uyarı:
Artvin, Rize ve Ardahan’da etkili olacak kar ve yağmur için dikkatli olunması istendi.
Marmara: Sis ve hafif yağmur etkili olacak
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerde hafif yağmur etkili olacak. Pus ve yer yer sis görülecek.
Çanakkale:
15°C, parçalı bulutlu.
Edirne:
13°C, parçalı bulutlu.
İstanbul:
12°C, sabah saatlerinde doğusu hafif yağmurlu.
Kocaeli:
14°C, parçalı yer yer çok bulutlu.
Ege: Az bulutlu ve sakin hava
Parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak. İç kesimlerde pus, sis ve buzlanma görülebilir.
Afyonkarahisar:
5°C, parçalı yer yer çok bulutlu.
Denizli:
14°C, parçalı ve az bulutlu.
Manisa:
15°C, parçalı ve az bulutlu.
Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu
Bölgenin genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Yüksek kesimlerde sis ve buzlanma riski var.
Adana:
17°C, parçalı ve az bulutlu.
Antalya:
19°C, az bulutlu.
Mersin:
16°C, parçalı ve az bulutlu.
İç Anadolu: Pus ve buzlanma bekleniyor
Parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Bölgede pus, sis, buzlanma ve don etkili olacak.
Ankara:
4°C, parçalı ve çok bulutlu.
Eskişehir:
7°C, parçalı ve çok bulutlu.
Yozgat:
-2°C, parçalı ve çok bulutlu.
Batı Karadeniz: Karla karışık yağmur ve kar
Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Bolu:
5°C, parçalı ve çok bulutlu.
Düzce:
7°C, parçalı ve çok bulutlu.
Kastamonu:
3°C, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağışlı.
Zonguldak:
11°C, sabah saatlerinde yağmurlu.
Orta ve Doğu Karadeniz: Yağmur ve kar etkili olacak
Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
Amasya:
3°C, parçalı ve çok bulutlu.
Samsun:
11°C, parçalı ve çok bulutlu.
Tokat:
1°C, parçalı ve çok bulutlu.
Trabzon:
13°C, akşam saatlerinde yağmurlu.
Doğu Anadolu: Kar ve don olayları bekleniyor
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Ardahan çevresinde kar yağışı bekleniyor.
Erzurum:
-4°C, çok bulutlu.
Malatya:
1°C, parçalı bulutlu.
Van:
4°C, parçalı bulutlu.
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık hava
Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Kuzeydoğuda pus ve buzlanma riski var.
Diyarbakır:
9°C, parçalı ve az bulutlu.
Gaziantep:
11°C, parçalı ve az bulutlu.
Siirt:
7°C, parçalı ve az bulutlu.
Şanlıurfa:
12°C, az bulutlu.
Karadeniz:
Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’de sabah saatlerinde fırtınamsı rüzgar etkili olacak.
Marmara:
Pus ve sisin görüş mesafesini düşürebileceği belirtiliyor.
Ege ve Akdeniz:
Genel olarak sakin ve az bulutlu.