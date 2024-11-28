https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/pes-pese-illeri-saydi-meteorolojiden-sert-uyari-marmara-da-kuvvetli-firtina-ve-karla-karisik-yagmur-1090910510.html

Peş peşe illeri saydı, Meteoroloji'den sert uyarı: Marmara da kuvvetli fırtına ve karla karışık yağmur geliyor

Peş peşe illeri saydı, Meteoroloji'den sert uyarı: Marmara da kuvvetli fırtına ve karla karışık yağmur geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Kasım 2024 Perşembe günü için fırtına ve soğuk hava uyarısı yaptı. Kuzey ve iç kesimlerde buzlanma, don ve sis etkili olurken... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T07:57+0300

2024-11-28T07:57+0300

2024-11-28T07:57+0300

meteoroloji

perşembe

karadeniz

artvin

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

sabah

don

trabzon

hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Kasım 2024’e ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Kuzey ve iç bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Özellikle Zonguldak, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur; Karabük, Kastamonu, Artvin’in iç kesimleri ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.Marmara ve Karadeniz’e fırtına uyarısıMarmara ve Batı Karadeniz’de sağanak yağmur ve yer yer pus etkili olacak. Doğu Karadeniz’de ise sabah saatlerinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, Artvin, Rize ve Ardahan için 'sarı kodlu' uyarı yaparak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Sıcaklıklar mevsim normallerinin altındaÜlke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Özellikle iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Bazı bölgelerde sis ve pusun görüş mesafesini düşürmesi tahmin ediliyor.Meteorolojiden uyarılarBugün hava nasıl olacak?Marmara: Sis ve hafif yağmur etkili olacakBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerde hafif yağmur etkili olacak. Pus ve yer yer sis görülecek.Ege: Az bulutlu ve sakin havaParçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak. İç kesimlerde pus, sis ve buzlanma görülebilir.Akdeniz: Parçalı ve az bulutluBölgenin genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Yüksek kesimlerde sis ve buzlanma riski var.İç Anadolu: Pus ve buzlanma bekleniyorParçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Bölgede pus, sis, buzlanma ve don etkili olacak.Batı Karadeniz: Karla karışık yağmur ve karKıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz: Yağmur ve kar etkili olacakTrabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.Doğu Anadolu: Kar ve don olayları bekleniyorBölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Ardahan çevresinde kar yağışı bekleniyor.Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık havaParçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Kuzeydoğuda pus ve buzlanma riski var.Denizlerde hava durumu

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