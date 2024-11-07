https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/ilhan-iremin-son-mektup-isimli-vasiyetnamesi-okundu-miras-kavgasi-son-buldu-1090126102.html
İlhan İrem'in 'son mektup' isimli vasiyetnamesi okundu: Miras kavgası son buldu
İlhan İrem'in 'son mektup' isimli vasiyetnamesi okundu: Miras kavgası son buldu
Sputnik Türkiye
Usta şarkıcı İlhan İrem 67 yaşında hayata veda etmişti. İrem'in bıraktığı vasiyetname aile arasında miras kavgasına neden oldu. Mahkemeye taşınan olayda yeni... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T11:39+0300
2024-11-07T11:39+0300
2024-11-07T11:39+0300
yaşam
ilhan irem
vasiyet
vasiyetname
miras
sanatçı
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İlhan İrem'in vasiyeti okundu ve tüm mirasını eşine bıraktığı ortaya çıktı. Vasiyette “Tam yetkili ve tek varisim eşim Hansu İrem’dir. Vefatı halinde tüm yetkiler eşimin yeğenleri Alım Tatar ve Derin Tatar’a ait olacaktır.” ifadeleri yer alıyor.İlhan İrem'in ölümü ardından miras gerginliğiİlhan İrem, 2022 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetmişti. İlhan İrem’in ölümünün ardından konuşan eşi Hansu İrem, sanatçının üç vasiyetini olduğunu söylemişti.Hansu İrem, “Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilmekti” diye konuşmuştu.Ailesi 'vasiyeti okunsun' talebiyle dava açtıİrem’in vefatının ardından ailesi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak vasiyetnamesinin yüzlerine karşı okunması talebiyle dava açmıştı. İlhan İrem’in tüm mirasını eşine bırakmasının ardından abisi Erkan Aldatmaz’ın kızı Güliz Aldatmaz Gökçadır mirasta hakkı olduğu iddiasını öne sürmüştü.Vasiyeti okundu: Tüm miras eşimeHürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; 2 yıldır görülen davada mahkeme, sanatçının 31 Ağustos 2020’de yazdığı vasiyetnamesini eşi Hansu İrem, yeğeni Güliz Aldatmaz ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’nın huzurunda okudu.İrem’in ‘Son Mektup’ başlıklı vasiyetnamesinde özetle şu ifadeler yer aldı:
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ilhan irem vasiyet, ilhan irem mirasını kime bıraktı, ilhan irem, ilhan iremin eşi kim, hansu irem, hansu irem kimdir
ilhan irem vasiyet, ilhan irem mirasını kime bıraktı, ilhan irem, ilhan iremin eşi kim, hansu irem, hansu irem kimdir
İlhan İrem'in 'son mektup' isimli vasiyetnamesi okundu: Miras kavgası son buldu
Usta şarkıcı İlhan İrem 67 yaşında hayata veda etmişti. İrem'in bıraktığı vasiyetname aile arasında miras kavgasına neden oldu. Mahkemeye taşınan olayda yeni gelişme yaşandı.
İlhan İrem'in vasiyeti okundu ve tüm mirasını eşine bıraktığı ortaya çıktı. Vasiyette “Tam yetkili ve tek varisim eşim Hansu İrem’dir. Vefatı halinde tüm yetkiler eşimin yeğenleri Alım Tatar ve Derin Tatar’a ait olacaktır.” ifadeleri yer alıyor.
İlhan İrem'in ölümü ardından miras gerginliği
İlhan İrem, 2022 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetmişti. İlhan İrem’in ölümünün ardından konuşan eşi Hansu İrem, sanatçının üç vasiyetini olduğunu söylemişti.
Hansu İrem, “Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilmekti” diye konuşmuştu.
Ailesi 'vasiyeti okunsun' talebiyle dava açtı
İrem’in vefatının ardından ailesi İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak vasiyetnamesinin yüzlerine karşı okunması talebiyle dava açmıştı. İlhan İrem’in tüm mirasını eşine bırakmasının ardından abisi Erkan Aldatmaz’ın kızı Güliz Aldatmaz Gökçadır mirasta hakkı olduğu iddiasını öne sürmüştü.
Vasiyeti okundu: Tüm miras eşime
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; 2 yıldır görülen davada mahkeme, sanatçının 31 Ağustos 2020’de yazdığı vasiyetnamesini eşi Hansu İrem, yeğeni Güliz Aldatmaz ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’nın huzurunda okudu.
İrem’in ‘Son Mektup’ başlıklı vasiyetnamesinde özetle şu ifadeler yer aldı:
“Tam yetkili ve tek varisim eşim Hansu İrem’dir. Vefatı halinde tüm yetkiler eşimin yeğenleri Alım Tatar ve Derin Tatar’a ait olacaktır.”