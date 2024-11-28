https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/dilan-polat-ve-engin-polat-ciftinin-vergi-sorusturmasi-tamamlandi-kamuyu-295-milyondan-fazla-zarara-1090930111.html

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin 'vergi soruşturması' tamamlandı: Kamuyu 295 milyondan fazla zarara uğrattılar

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin 'vergi soruşturması' tamamlandı: Kamuyu 295 milyondan fazla zarara uğrattılar

Sputnik Türkiye

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve Tolunay Topal'a ait vergi suçu soruşturması tamamlandı. Kamunun 295 milyon 131 bin 368 lira zarar... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T14:48+0300

2024-11-28T14:48+0300

2024-11-28T14:48+0300

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Kara para, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarından yargılanmaları süren sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın vergi soruşturması tamamlandı. Dilan çiftine ait altı, sosyal medya fenomeni Tolunay Topal'a ait bir şirket üzerinden sürdürülen soruşturmada toplam zarar 295 milyon 131 bin 368 lira olarak tespit edilirken, Engin Polat'ın 65 yıl, Dilan Polat'ın ise 32 yıl hapsi istendi. Dilan Polat'ın ise ifadesinde, "Bu işlerle Engin ilgilenirdi. Kime, neden, ne kadar para yatırıldı, kimden, neden ne kadar para geldi bilmiyorum. Devlete bir borcumuz varsa ödemek isteriz" diyerek kendini savundu. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat çiftinin şirketlerine yönelik sahte fatura kullanılması, muhasebe hileleri yapılması ve çifte defter tutulmasına yönelik soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Vergi kanuna muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 7 ayrı iddianamede, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, mali müşavir Ahmet Gün ve fenomen Tolunay Topal şirket yetkilisi olarak yer aldı. Şirketlerin toplam 295 milyon 131 bin 368 TL kamu zararı olduğu tespit edildi.Kime ne kadar para yatırıldı, ne kadar para geldi bilmiyorumDilan Polat ifadesinde, bu işlerle eşi Engin Polat'ın ilgilendiğini söylerken, kendisini şu sözlerle savundu: Raporun hatalı olduğunu düşündüğünü dile getiren Engin Polat ise, "Vergi raporlarındaki havaleler ve faturalarla ilgili olarak şu an tüm harcamaları hatırlamam mümkün değil. Raporları inceledikten sonra eğer bir hatamız varsa ödemek isteriz. Biz gerçek bir ticaret yaptık. Muhasebe hilesi ya da çift defter tutmamız mümkün değildir. Raporlardaki iddiaları ve kamu zararını kabul etmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” şeklinde ifade verdi.Sosyal medya fenomeni Tolunay Topal ise ifadesinde tek suçunun Polatlar ailesinin şubesini açmak olduğunu söyledi. Engin Polat'a 65 yıl, Dilan Polat'a 32 yıl hapis istemiEngin Polat hakkında hazırlanan 4 ayrı iddianamede “Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 14 yıldan 65 yıla kadar, Dilan Polat hakkında hazırlanan 2 ayrı iddianamede “Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 7 yıl 6 aydan 32 yıla kadar, baba Sezgin Polat hakkında hazırlanan 4 ayrı iddianamede “Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 13 yıldan 66 yıla kadar, muhasebeci Ahmet Gün hakkında hazırlanan 5 ayrı iddianamede “Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 15 yıl 6 aydan 80 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.Sanık Alper Kürşat Polat hakkında ise “Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 5 yıl 6 aydan 24 yıla kadar ve Tolunay Topal hakkında da, “Zincirleme şekilde vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 4 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/dilan-polat-ile-engin-polat-bosanma-iddiasina-yanit-verdi-1090202182.html

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haberler, engin polat, dilan polat, anadolu cumhuriyet başsavcılığı, vergi dolandırıcılığı, vergi kaçırma, vergi cezası, dava, hapis cezası