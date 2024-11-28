https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/mtv-zammi-belli-oldu-2025te-hangi-arac-sahibi-ne-kadar-odeyecek-1090914390.html

MTV zammı belli oldu: 2025'te hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

MTV zammı belli oldu: 2025'te hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?

Sputnik Türkiye

2024 yılı için yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı ve yüzde 43.93 olarak belirlendi. Bu oran, 2025'te ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni de... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T09:40+0300

2024-11-28T09:40+0300

2024-11-28T09:40+0300

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Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi belirlenmiş oldu. MTV, 2025 yılında yüzde 43.93 oranında artacak. Trafik cezaları, MTV, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücreti, bu orana göre zamlanacak. Cumhurbaşkanı, vergi ve harçlarda yüzde 50'ye kadar indirim ya da artırım yapma yetkisine sahip. Motorlu Taşıtlar Vergisi için ise bu oran; indirimde yüzde 80, artırımda ise yüzde 50 olarak belirlenmiş durumda. Peki, 2025 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar olacak? MTV ödemesi nasıl yapılacak? MTV taksit ödeme tarihleri ne zaman?İşte araçlara göre 2025 MTV oranları...0-1300 motorTaşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar1-3 yaş - 4835 TL4-6 yaş - 3372 TLTaşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası1-3 yaş - 5313 TL4-6 yaş - 3707 TLTaşıt değeri 316.400 lira ve üstü1-3 yaş - 5803 TL4-6 yaş - 4042 TL1301-1600 motorTaşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar1-3 yaş - 8421 TL4-6 yaş - 6314 TL1301-1600 ccTaşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası1-3 yaş - 9267 TL4-6 yaş - 10000 TL1301-1600 ccTaşıt değeri 316.400 lira ve üstü1-3 yaş - 10112 TL4-6 yaş - 7577 TL1601-1800 ccTaşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar1-3 yaş - 16.330 TL4-6 yaş - 12801 TLTaşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar1-3 yaş - 17866 TL4-6 yaş - 13956 TL1801-2000 ccTaşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar1-3 yaş - 25792 TL4-6 yaş - 19862 TLTaşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar1-3 yaş - 28142 TL4-6 yaş - 21677 TL2001 - 2500 ccTaşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar1-3 yaş - 38.695 TL4-6 yaş - 28.091 TLTaşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü1-3 yaş - 42.217 TL4-6 yaş - 30.642 TL2501 - 3000 ccTaşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar1-3 yaş - 53.952 TL4-6 yaş - 46.942 TLTaşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan1-3 yaş - 58.864 TL4-6 yaş - 51.203 TL4001 cc ve yukarısıTaşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar1-3 yaş - 211.479 TLTaşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan1-3 yaş - 230.698 TL0-1300 motorTaşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar7-11yaş - 1882 TL12-15 yaş - 1420 TL16 yaş ve üstü - 499 TLTaşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası7-11yaş - 2068 TL12-15 yaş- 1565 TL16 yaş ve üstü - 551 TLTaşıt değeri 316.400 lira ve üstü7-11yaş - 2264 TL12-15 yaş- 1709 TL16 yaş ve üstü - 594 TL1301-1600 motorTaşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar7-11yaş - 3661 TL12-15 yaş - 2588 TL16 yaş ve üstü - 993 TLTaşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası7-11yaş - 4031 TL12-15 yaş- 2838 TL16 yaş ve üstü - 1085 TLTaşıt değeri 316.400 lira ve üstü7-11yaş - 4389 TL12-15 yaş- 3098 TL16 yaş ve üstü - 1184 TLMotosi̇klet 2025 MTV oranları100-250 cc 1-3 yaş arası - 899 TL100-250 cc 4-6 yaş arası - 672 TL100-250 cc 7-11 yaş arası - 496 TL100-250 cc 12-15 yaş arası - 305 TL100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 115 TL251-650 cc 1-3 yaş arası - 1862 TL251-650 cc 4-6 yaş arası - 1409 TL251-650 cc 7-11 yaş arası - 899 TL251-650 cc 12-15 yaş arası - 396 TL251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 305 TLMTV ödemesi nereden yapılır?Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/istanbula-yeni-taksiler-geliyor-anket-baslatildi-hangi-renk-olacak-1090913131.html

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