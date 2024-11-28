MTV zammı belli oldu: 2025'te hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?
© AAAraç muayene
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2024 yılı için yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı ve yüzde 43.93 olarak belirlendi. Bu oran, 2025'te ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni de doğrudan etkileyecek. Yeniden değerleme oranı ile trafik cezaları, ehliyet harcı, araç muayene ücreti, pasaport harcı artacak. Peki, 2025 yılında hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?
Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi belirlenmiş oldu. MTV, 2025 yılında yüzde 43.93 oranında artacak. Trafik cezaları, MTV, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücreti, bu orana göre zamlanacak. Cumhurbaşkanı, vergi ve harçlarda yüzde 50'ye kadar indirim ya da artırım yapma yetkisine sahip. Motorlu Taşıtlar Vergisi için ise bu oran; indirimde yüzde 80, artırımda ise yüzde 50 olarak belirlenmiş durumda. Peki, 2025 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar olacak? MTV ödemesi nasıl yapılacak? MTV taksit ödeme tarihleri ne zaman?
İşte araçlara göre 2025 MTV oranları...
0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 4835 TL
4-6 yaş - 3372 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 5313 TL
4-6 yaş - 3707 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 5803 TL
4-6 yaş - 4042 TL
1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 8421 TL
4-6 yaş - 6314 TL
1301-1600 cc
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
1-3 yaş - 9267 TL
4-6 yaş - 10000 TL
1301-1600 cc
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
1-3 yaş - 10112 TL
4-6 yaş - 7577 TL
1601-1800 cc
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 16.330 TL
4-6 yaş - 12801 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 17866 TL
4-6 yaş - 13956 TL
1801-2000 cc
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 25792 TL
4-6 yaş - 19862 TL
Taşıt değeri 452 bin 800 lirayı aşanlar
1-3 yaş - 28142 TL
4-6 yaş - 21677 TL
2001 - 2500 cc
Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 38.695 TL
Taşıt değeri 565 bin 500 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 38.695 TL
4-6 yaş - 28.091 TL
Taşıt değeri 565 bin 500 lira ve üstü
1-3 yaş - 42.217 TL
4-6 yaş - 30.642 TL
2501 - 3000 cc
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 53.952 TL
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 53.952 TL
4-6 yaş - 46.942 TL
Taşıt değeri 1 milyon 131 bin 800 lirayı aşan
1-3 yaş - 58.864 TL
4-6 yaş - 51.203 TL
4001 cc ve yukarısı
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşmayanlar
1-3 yaş - 211.479 TL
Taşıt değeri 2 milyon 151 bin 400 lirayı aşan
1-3 yaş - 230.698 TL
0-1300 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
7-11yaş - 1882 TL
12-15 yaş - 1420 TL
16 yaş ve üstü - 499 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
7-11yaş - 2068 TL
12-15 yaş- 1565 TL
16 yaş ve üstü - 551 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
7-11yaş - 2264 TL
12-15 yaş- 1709 TL
16 yaş ve üstü - 594 TL
1301-1600 motor
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar
7-11yaş - 3661 TL
12-15 yaş - 2588 TL
16 yaş ve üstü - 993 TL
Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası
7-11yaş - 4031 TL
12-15 yaş- 2838 TL
16 yaş ve üstü - 1085 TL
Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü
7-11yaş - 4389 TL
12-15 yaş- 3098 TL
16 yaş ve üstü - 1184 TL
Motosi̇klet 2025 MTV oranları
100-250 cc 1-3 yaş arası - 899 TL
100-250 cc 4-6 yaş arası - 672 TL
100-250 cc 7-11 yaş arası - 496 TL
100-250 cc 12-15 yaş arası - 305 TL
100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 115 TL
251-650 cc 1-3 yaş arası - 1862 TL
251-650 cc 4-6 yaş arası - 1409 TL
251-650 cc 7-11 yaş arası - 899 TL
251-650 cc 12-15 yaş arası - 396 TL
251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 305 TL
100-250 cc 7-11 yaş arası - 496 TL
100-250 cc 12-15 yaş arası - 305 TL
100-250 cc 16 yaş ve üzeri - 115 TL
251-650 cc 1-3 yaş arası - 1862 TL
251-650 cc 4-6 yaş arası - 1409 TL
251-650 cc 7-11 yaş arası - 899 TL
251-650 cc 12-15 yaş arası - 396 TL
251-650 cc 16 yaş ve üzeri - 305 TL
MTV ödemesi nereden yapılır?
Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.