İstanbul'a yeni taksiler geliyor: Anket başlatıldı, hangi renk olacak?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kreşlerin açılması kadınların iş hayatına girmesi anlamına geliyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2024 Turizm sezonu turizmciler açısından nasıl geçti?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Tescilli Lezzetlerimiz
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye sağlık turizmi potansiyeli ile rakiplerinin hedefinde
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Türkiye'nin yeni öcüsü LGBT
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
20:36
4 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
20:46
1 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
20:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Adalet Bakanlığı, ‘İmralı görüşmesine izin verildi' iddiasına yanıt verdii
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
09:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/istanbula-yeni-taksiler-geliyor-anket-baslatildi-hangi-renk-olacak-1090913131.html
İstanbul'a yeni taksiler geliyor: Anket başlatıldı, hangi renk olacak?
İstanbul'a yeni taksiler geliyor: Anket başlatıldı, hangi renk olacak?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da taksilerin rengi değişiyor. Megakentte yakında yollarda olacak 2 bin 500 uygulama tabanlı ticari taksi için renkler belirleniyor. Tasarlanacak... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T09:21+0300
2024-11-28T09:21+0300
türkiye
taksi
istanbul
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
renk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090913678_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6bf1475478966c716405b46eba907656.jpg
İstanbul'un taksileri değişiyor. Artık yollarda her zaman alışılan taksiler olmayabilir. İstanbul'da hizmete girmesi beklenen 2 bin 500 uygulama tabanlı ticari taksinin tasarım çalışmaları son aşamaya geldi. 5 farklı tasarım üzerinde yapılan çalışmaların ana rengini beyaz oluşturuyor. Beyaz zemin üzerine folyo kaplama yöntemiyle uygulanacak tasarımlar için Fiat Egea marka araçlar tercih edildi.Teknik altyapı, düzenlemeler ve işleyişin tamamlanmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tesislerinde araçlara folyo kaplama yapılarak yolcu taşımacılığına başlanması planlanıyor.Taksilerde tepe lambası olmayacak mı?Uygulama tabanlı taksilerin tasarımlarında tepe lambası yer almayacak. Zira bu araçlar, yolda müşteri almadıkları için tepe lambasının kullanımına gerek duyulmuyor. Taksilerin nihai tasarımı, İBB'nin açtığı anket sonucuna göre belirlenecek. Taksi tasarımı için İstanbul Senin uygulaması üzerinden oy kullanılabiliyor.Uygulama tabanlı taksi nedir? Yeni taksilerde ödeme nasıl yapılacak?Yeni uygulama kapsamında, taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek. Bu nedenle ankete sunulan 5 farklı modelde tepe lambası yer almıyor. Ödemeler ise kredi kartı ve İstanbulkart ile yapılacak. Araçlar sarı renkte olacak ancak yeni taksiler "T" plaka taşıyacak ve taksimetre bulunduracak.Uygulama, taksi esnafından komisyon alırken, yolculardan herhangi bir komisyon ücreti talep edilmeyecek. Ücretlendirme ise dijital ortamda ve kayıtlı olarak yapılacak, böylece İBB tarafından denetim sağlanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/prof-dr-naci-gorur-yakin-zamanda-deprem-beklenen-yerleri-acikladi-zaman-oldu-dedi-ve-7-uzeri-1090876336.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090913678_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_9e3d3800c550ff50cb7ebe6bd71a9a63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
taksi, istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), renk
taksi, istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), renk

İstanbul'a yeni taksiler geliyor: Anket başlatıldı, hangi renk olacak?

09:21 28.11.2024
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© AA
Abone ol
İstanbul'da taksilerin rengi değişiyor. Megakentte yakında yollarda olacak 2 bin 500 uygulama tabanlı ticari taksi için renkler belirleniyor. Tasarlanacak araçlar için 5 farklı seçenekten oluşan anket yapılıyor. Sarı-beyaz takciler dikkat çekerken yeni taksilerin hangi renk olacağı merak konusu. Peki, İstanbul'daki yeni taksiler hangi renk olacak?
İstanbul'un taksileri değişiyor. Artık yollarda her zaman alışılan taksiler olmayabilir. İstanbul'da hizmete girmesi beklenen 2 bin 500 uygulama tabanlı ticari taksinin tasarım çalışmaları son aşamaya geldi. 5 farklı tasarım üzerinde yapılan çalışmaların ana rengini beyaz oluşturuyor. Beyaz zemin üzerine folyo kaplama yöntemiyle uygulanacak tasarımlar için Fiat Egea marka araçlar tercih edildi.
Teknik altyapı, düzenlemeler ve işleyişin tamamlanmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tesislerinde araçlara folyo kaplama yapılarak yolcu taşımacılığına başlanması planlanıyor.

Taksilerde tepe lambası olmayacak mı?

Uygulama tabanlı taksilerin tasarımlarında tepe lambası yer almayacak. Zira bu araçlar, yolda müşteri almadıkları için tepe lambasının kullanımına gerek duyulmuyor.
Taksilerin nihai tasarımı, İBB'nin açtığı anket sonucuna göre belirlenecek. Taksi tasarımı için İstanbul Senin uygulaması üzerinden oy kullanılabiliyor.

Uygulama tabanlı taksi nedir? Yeni taksilerde ödeme nasıl yapılacak?

Yeni uygulama kapsamında, taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek. Bu nedenle ankete sunulan 5 farklı modelde tepe lambası yer almıyor. Ödemeler ise kredi kartı ve İstanbulkart ile yapılacak. Araçlar sarı renkte olacak ancak yeni taksiler "T" plaka taşıyacak ve taksimetre bulunduracak.
Uygulama, taksi esnafından komisyon alırken, yolculardan herhangi bir komisyon ücreti talep edilmeyecek. Ücretlendirme ise dijital ortamda ve kayıtlı olarak yapılacak, böylece İBB tarafından denetim sağlanabilecek.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
TÜRKİYE
Prof. Dr. Naci Görür yakın zamanda deprem beklenen yerleri açıkladı: 'Zaman doldu' dedi ve 7 üzeri uyarısı yaptı
Dün, 11:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала