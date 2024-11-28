https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/istanbula-yeni-taksiler-geliyor-anket-baslatildi-hangi-renk-olacak-1090913131.html
İstanbul'a yeni taksiler geliyor: Anket başlatıldı, hangi renk olacak?
İstanbul'a yeni taksiler geliyor: Anket başlatıldı, hangi renk olacak?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da taksilerin rengi değişiyor. Megakentte yakında yollarda olacak 2 bin 500 uygulama tabanlı ticari taksi için renkler belirleniyor. Tasarlanacak... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T09:21+0300
2024-11-28T09:21+0300
2024-11-28T09:21+0300
türkiye
taksi
istanbul
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
renk
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İstanbul'un taksileri değişiyor. Artık yollarda her zaman alışılan taksiler olmayabilir. İstanbul'da hizmete girmesi beklenen 2 bin 500 uygulama tabanlı ticari taksinin tasarım çalışmaları son aşamaya geldi. 5 farklı tasarım üzerinde yapılan çalışmaların ana rengini beyaz oluşturuyor. Beyaz zemin üzerine folyo kaplama yöntemiyle uygulanacak tasarımlar için Fiat Egea marka araçlar tercih edildi.Teknik altyapı, düzenlemeler ve işleyişin tamamlanmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tesislerinde araçlara folyo kaplama yapılarak yolcu taşımacılığına başlanması planlanıyor.Taksilerde tepe lambası olmayacak mı?Uygulama tabanlı taksilerin tasarımlarında tepe lambası yer almayacak. Zira bu araçlar, yolda müşteri almadıkları için tepe lambasının kullanımına gerek duyulmuyor. Taksilerin nihai tasarımı, İBB'nin açtığı anket sonucuna göre belirlenecek. Taksi tasarımı için İstanbul Senin uygulaması üzerinden oy kullanılabiliyor.Uygulama tabanlı taksi nedir? Yeni taksilerde ödeme nasıl yapılacak?Yeni uygulama kapsamında, taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek. Bu nedenle ankete sunulan 5 farklı modelde tepe lambası yer almıyor. Ödemeler ise kredi kartı ve İstanbulkart ile yapılacak. Araçlar sarı renkte olacak ancak yeni taksiler "T" plaka taşıyacak ve taksimetre bulunduracak.Uygulama, taksi esnafından komisyon alırken, yolculardan herhangi bir komisyon ücreti talep edilmeyecek. Ücretlendirme ise dijital ortamda ve kayıtlı olarak yapılacak, böylece İBB tarafından denetim sağlanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/prof-dr-naci-gorur-yakin-zamanda-deprem-beklenen-yerleri-acikladi-zaman-oldu-dedi-ve-7-uzeri-1090876336.html
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taksi, istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), renk
taksi, istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), renk
İstanbul'a yeni taksiler geliyor: Anket başlatıldı, hangi renk olacak?
İstanbul'da taksilerin rengi değişiyor. Megakentte yakında yollarda olacak 2 bin 500 uygulama tabanlı ticari taksi için renkler belirleniyor. Tasarlanacak araçlar için 5 farklı seçenekten oluşan anket yapılıyor. Sarı-beyaz takciler dikkat çekerken yeni taksilerin hangi renk olacağı merak konusu. Peki, İstanbul'daki yeni taksiler hangi renk olacak?
İstanbul'un taksileri değişiyor. Artık yollarda her zaman alışılan taksiler olmayabilir. İstanbul'da hizmete girmesi beklenen 2 bin 500 uygulama tabanlı ticari taksinin tasarım çalışmaları son aşamaya geldi. 5 farklı tasarım üzerinde yapılan çalışmaların ana rengini beyaz oluşturuyor. Beyaz zemin üzerine folyo kaplama yöntemiyle uygulanacak tasarımlar için Fiat Egea marka araçlar tercih edildi.
Teknik altyapı, düzenlemeler ve işleyişin tamamlanmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tesislerinde araçlara folyo kaplama yapılarak yolcu taşımacılığına başlanması planlanıyor.
Taksilerde tepe lambası olmayacak mı?
Uygulama tabanlı taksilerin tasarımlarında tepe lambası yer almayacak. Zira bu araçlar, yolda müşteri almadıkları için tepe lambasının kullanımına gerek duyulmuyor.
Taksilerin nihai tasarımı, İBB'nin açtığı anket sonucuna göre belirlenecek. Taksi tasarımı için İstanbul Senin uygulaması üzerinden oy kullanılabiliyor.
Uygulama tabanlı taksi nedir? Yeni taksilerde ödeme nasıl yapılacak?
Yeni uygulama kapsamında, taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek. Bu nedenle ankete sunulan 5 farklı modelde tepe lambası yer almıyor. Ödemeler ise kredi kartı ve İstanbulkart ile yapılacak. Araçlar sarı renkte olacak ancak yeni taksiler "T" plaka taşıyacak ve taksimetre bulunduracak.
Uygulama, taksi esnafından komisyon alırken, yolculardan herhangi bir komisyon ücreti talep edilmeyecek. Ücretlendirme ise dijital ortamda ve kayıtlı olarak yapılacak, böylece İBB tarafından denetim sağlanabilecek.