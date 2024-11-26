https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/bakan-guler-tegmenlere-isnat-edilen-suc-kilic-catmak-degil-kasitli-organize-disiplinsizliktir-1090858758.html

Bakan Güler: 40 adet yeni F-16 alınacak

Bakan Güler: 40 adet yeni F-16 alınacak

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Güler, 40 adet yeni F-16 alınacağını ve 1.4 milyar dolar başlangıç ödemesi yapıldığını açıkladı. Teğmenler gündemiyle ilgili de konuşan... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

yaşar güler

teğmen

son dakika

f-16

f-35

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Milli Savunma Bakanlığının 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda soruları yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki olaylara ilişkin "Teğmenlere isnat edilen suç kılıç çatmak veya Mustafa Kemal'in askerleriyiz demek değil kasıtlı organize disiplinsizliktir" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Güler konuyla ilgili "Disiplin kurulu kararını verecek disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Bu kabul edilemez bir durumdur" dedi.40 adet yeni F-16 alınıyorBakan Güler ayrıca "F-16 için 1.4 milyar dolar başlangıç ödemesi yapıldı. 40 adet yeni F-16 alınacak" açıklamasını yaptı.Güler “F -35’te 6 tane uçağımız var orada. Şimdi KAAN’ı yaptığımızı görünce düşünceleri değişti. Verebileceklerini ifade ediyorlar. ABD F-35’i almak için teklifimizi yeniden ilettik” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/dmm-milli-savunma-bakani-yasar-guler-komisyonu-terk-etti-iddiasini-yalanladi-1090845043.html

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