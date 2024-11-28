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Milli Savunma Bakanlığı bin sözleşmeli personel alacak: Kimler başvurabilir? Başvurular nasıl yapılacak?
Milli Savunma Bakanlığı bin sözleşmeli personel alacak: Kimler başvurabilir? Başvurular nasıl yapılacak?
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı bin sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvurular 28 Kasım'da başlıyor. 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T12:27+0300
2024-11-28T12:27+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
genelkurmay başkanlığı
yükseköğretim kurulu (yök)
sözleşmeli personel
sınav
memur
memur alımı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) başta Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere kuvvet komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere bin kişi alacağını duyurdu. Peki kimler sözleşmeli personel olmak için başvurabilir? Başvurular ne zaman başlıyor? Nasıl başvuru yapılabilir?Başvurular ne zaman başlıyor? Nasıl başvuru yapılacak?Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 28 Kasım-28 Aralık'ta Bakanlığın "http://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden saat 23.59'a kadar e-Devlet şifresiyle çevrim içi olarak yapılacak.İnternet dışında, dilekçe, mektup ve posta gibi yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu başvurulara cevap verilmeyecek.Adaylar, başvuru sırasında istenen belgeleri de aynı internet adresi üzerinden sisteme yükleyecekler. Belgelerini sisteme yüklemeyen ya da okunaksız veya eksik yükleyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek.Öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgelerini, ortaöğretim mezunu olma şartı aranan unvanlara başvuru yapan adayların ise alan ve dal belirten diplomalarını "Eğitim Bilgisi Ekle" ekranından sisteme yüklemesi gerekecek.Hangi şartlar aranıyor? Mülakat yapılacak mı?Adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen şartları taşımaları istenecek.Adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bu yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan puan almış olmaları ve başvuru kılavuzundaki eğitim durumuna ilişin şartları sınav tarihine kadar taşımaları gerekecek.Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların mülakat sınav tarihi ve yeri, yine "http://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yayınlanacak ve bakanlığın sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Sınav sonuç duyurusu da aynı internet adresinden yayınlanacak, adaylara ayrıca bir belge gönderilmeyecek.Adaylar, sınavlara çağrı yapıldıktan sonra duyuruda belirtilecek tarihlerde T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden 200 lira sınav ücreti ödeyecek.Mülakat sınavında başarılı olan adayların, Milli Savunma Bakanlığına İlk Defe Devlet Memuru Olarak Atanacakları İçin Yapılacak Sınavlar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, "Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akil hastalığı olmadığına dair" tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık raporu almaları gerekecek.Adaylardan aldıkları raporu sınav sonuç duyurusu yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde elden veya posta yoluyla Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırmaları istenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/kentsel-donusum-baskanligi-personel-alimi-icin-kpss-20247-tercih-kilavuzu-yayinladi-basvurular-1090885584.html
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milli savunma bakanlığı, milli savunma üniversitesi, milli savunma bakanlığı sözleşmeli personel, milli savunma bakanlığı personel sınavları ne zaman, milli savunma bakanlığı sözleşmeli personel başvuru tarihleri, milli savunma bakanlığı sözleşmeli personel şartları, milli savunma bakanlığı kaç personel alacak, mili savunma bakanlığı başvuruları ne zaman, kimler milli savunma bakanlığına başvurabilir

Milli Savunma Bakanlığı bin sözleşmeli personel alacak: Kimler başvurabilir? Başvurular nasıl yapılacak?

12:27 28.11.2024
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı bin sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvurular 28 Kasım'da başlıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) başta Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere kuvvet komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine (MSÜ) sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere bin kişi alacağını duyurdu. Peki kimler sözleşmeli personel olmak için başvurabilir? Başvurular ne zaman başlıyor? Nasıl başvuru yapılabilir?

Başvurular ne zaman başlıyor? Nasıl başvuru yapılacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 28 Kasım-28 Aralık'ta Bakanlığın "http://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden saat 23.59'a kadar e-Devlet şifresiyle çevrim içi olarak yapılacak.
İnternet dışında, dilekçe, mektup ve posta gibi yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu başvurulara cevap verilmeyecek.
Adaylar, başvuru sırasında istenen belgeleri de aynı internet adresi üzerinden sisteme yükleyecekler. Belgelerini sisteme yüklemeyen ya da okunaksız veya eksik yükleyen adayların başvuruları kabul edilmeyecek.
Öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgelerini, ortaöğretim mezunu olma şartı aranan unvanlara başvuru yapan adayların ise alan ve dal belirten diplomalarını "Eğitim Bilgisi Ekle" ekranından sisteme yüklemesi gerekecek.

Hangi şartlar aranıyor? Mülakat yapılacak mı?

Adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen şartları taşımaları istenecek.
Adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bu yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan puan almış olmaları ve başvuru kılavuzundaki eğitim durumuna ilişin şartları sınav tarihine kadar taşımaları gerekecek.
Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların mülakat sınav tarihi ve yeri, yine "http://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yayınlanacak ve bakanlığın sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Sınav sonuç duyurusu da aynı internet adresinden yayınlanacak, adaylara ayrıca bir belge gönderilmeyecek.
Adaylar, sınavlara çağrı yapıldıktan sonra duyuruda belirtilecek tarihlerde T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden 200 lira sınav ücreti ödeyecek.
Mülakat sınavında başarılı olan adayların, Milli Savunma Bakanlığına İlk Defe Devlet Memuru Olarak Atanacakları İçin Yapılacak Sınavlar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, "Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akil hastalığı olmadığına dair" tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık raporu almaları gerekecek.
Adaylardan aldıkları raporu sınav sonuç duyurusu yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde elden veya posta yoluyla Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığına ulaştırmaları istenecek.
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