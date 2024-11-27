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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı için KPSS-2024/7 tercih kılavuzu yayınladı: Başvurular nasıl yapılacak?
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı için KPSS-2024/7 tercih kılavuzu yayınladı: Başvurular nasıl yapılacak?
Sputnik Türkiye
KPSS-2024/7 tercih kılavuzu yayımlandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınacak. Başvurular... 27.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-27T14:51+0300
2024-11-27T14:51+0300
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ÖSYM, KPSS-2024/7 tercih kılavuzunu yayımlayarak Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapılacağını duyurdu. Adaylar, kılavuzda yer alan detayları inceleyerek tercihlerini belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek.Başvurular 27 Kasım'da başladıÖSYM'nin açıklamasına göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar, tercihlerini 27 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30 itibariyle başlatıp, 3 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.Tercihler nasıl yapılacak?Adaylar, tercihlerini https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak gerçekleştirecek. Tercih işlemlerinin doğru yapılabilmesi için kılavuzun dikkatlice okunması büyük önem taşıyor.Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kadrolarına yerleştirmeKılavuzda, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın ihtiyaç duyduğu pozisyonlar ve başvuru şartları detaylı olarak açıklanmış durumda. Kadrolar, şehir planlama, mühendislik, mimarlık gibi uzmanlık alanlarında yoğunlaşıyor. Adayların belirtilen niteliklere uygun olmaları gerekiyor.Adaylar i̇çin önemli uyarılarBaşvuru tarihleriAdaylar, süreçle ilgili tüm detaylara KPSS-2024/7 Tercih Başvuru Kılavuzu üzerinden ulaşabilir.Kamuoyuna duyuruÖSYM, adayların tercih işlemleri sırasında kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini vurgularken, sücenin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için belirtilen kurallara uymanın önemini hatırlattı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı KPSS-2024/7 Tercih Başvuru Kılavuzu ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmek için ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı için KPSS-2024/7 tercih kılavuzu yayınladı: Başvurular nasıl yapılacak?

14:51 27.11.2024
© AAKPSS
KPSS - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
© AA
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KPSS-2024/7 tercih kılavuzu yayımlandı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alınacak. Başvurular 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Tüm detaylara KPSS-2024/7 Tercih Kılavuzu'ndan ulaşılabilir.
ÖSYM, KPSS-2024/7 tercih kılavuzunu yayımlayarak Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapılacağını duyurdu. Adaylar, kılavuzda yer alan detayları inceleyerek tercihlerini belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecek.

Başvurular 27 Kasım'da başladı

ÖSYM'nin açıklamasına göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar, tercihlerini 27 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30 itibariyle başlatıp, 3 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Tercihler nasıl yapılacak?

Adaylar, tercihlerini https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak gerçekleştirecek. Tercih işlemlerinin doğru yapılabilmesi için kılavuzun dikkatlice okunması büyük önem taşıyor.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kadrolarına yerleştirme

Kılavuzda, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın ihtiyaç duyduğu pozisyonlar ve başvuru şartları detaylı olarak açıklanmış durumda. Kadrolar, şehir planlama, mühendislik, mimarlık gibi uzmanlık alanlarında yoğunlaşıyor. Adayların belirtilen niteliklere uygun olmaları gerekiyor.

Adaylar i̇çin önemli uyarılar

Tercih süresi içinde başvurular mutlaka tamamlanmalı.
Tercih işlemleri sırasında yapılan hatalar düzeltilmeden kaydedildiğinde geçerli kabul edilecek.
Kılavuzda yer alan tüm kurallara ve detaylara dikkat edilmesi, sücenin sorunsuz yürütülmesi için kritik öneme sahip.

Başvuru tarihleri

Başlangıç Tarihi: 27 Kasım 2024
Bitiş Tarihi: 3 Aralık 2024
Adaylar, süreçle ilgili tüm detaylara KPSS-2024/7 Tercih Başvuru Kılavuzu üzerinden ulaşabilir.

Kamuoyuna duyuru

ÖSYM, adayların tercih işlemleri sırasında kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini vurgularken, sücenin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için belirtilen kurallara uymanın önemini hatırlattı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı KPSS-2024/7 Tercih Başvuru Kılavuzu ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmek için ÖSYM'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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