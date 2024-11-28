https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/meryemana-tabiat-parki-giris-ucretlerine-zam-iddiasiyla-ilgili-aciklama-ucret-alinmayacaktir-1090907917.html

Meryemana Tabiat Parkı giriş ücretlerine zam iddiasıyla ilgili açıklama: 'Ücret alınmayacaktır'

Meryemana Tabiat Parkı giriş ücretlerine zam iddiasıyla ilgili açıklama: 'Ücret alınmayacaktır'

Sputnik Türkiye

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, devir sonrası Meryemana Tabiat Parkı'na girişlerde fiyatların arttığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu... 28.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-28T02:56+0300

2024-11-28T02:56+0300

2024-11-28T02:57+0300

meryem ana

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ücret

selçuk

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden Meryemana Tabiat Parkı açıklaması geldi.Açıklamada bazı medya organlarında işletmenin kuruma devrinden sonra fiyatların arttığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi. "Söz konusu haberlerde geçen ücret tarifesinin 22 Mart'ta idarece onaylanan 2024 Korunan Alan Ücret Tarifesi kapsamında belirlenen bedeller olup alanın devredilmesinden sonra yapılan bir çalışma olmadığı ifade edildi.Aynı zamanda tabiat parkında HGS sisteminin kurulması çalışmalarının olduğu ve bu kapsamda 1 Ocak 2025 tarihine kadar alana girişlerde herhangi bir ücret alınmayacağı duyuruldu.Yapılan yazılı açıklamada, Selçuk ilçesindeki Meryemana Evi yakınında yer alan 7 bin 491 metrekarelik alanın 1997'de otopark olarak kullanılmak üzere Selçuk Belediyesi'ne tahsis edildiği kaydedildi.Selçuk Belediyesi'ne, izin süresi bitimi sonunda otoparkın genel müdürlüğe devredilmesi gerektiğinin tebliğ edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ispartada-2017de-calinan-bin-600-yillik-tarihi-eser-ankarada-ortaya-cikti-1090904452.html

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meryem ana, iddia, giriş, ücret, selçuk